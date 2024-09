Waarom de verkoop van elektrische auto’s in 2025 flink gaat stijgen

Nieuws

Volgend jaar kan een kwart van de verkochte auto’s in Europa volledig elektrisch zijn. Dat stelt de lobbygroep Transport & Environment (T&E).

"Er komt een stortvloed aan nieuwe, betaalbare modellen aan", zegt Lucien Mathieu, directeur auto’s bij T&E. “Hiermee zou de autobranche de teruglopende vraag naar EV’s kunnen keren”, is de verwachting van Mathieu, aldus een bericht op Automotive News Europe.

Sterker nog, de organisatie verwacht in 2025 een ‘snelle groei’ in de verkoop van volledig elektrische auto’s, naar een marktaandeel van 24 procent. Die verwachting is gebaseerd op hun analyse van de autoverkopen in de eerste helft van 2024 en hun eigen voorspellingen daarover.

Verdubbeling marktaandeel elektrische auto's

Een marktaandeel van 24 procent in 2025 zou bijna een verdubbeling betekenen ten opzichte van dit jaar. Tussen januari en juli was 12,5 procent van alle nieuw geregistreerde auto’s in de Europese Unie volledig elektrisch, volgens cijfers van de brancheorganisatie ACEA.

In Nederland ligt dat percentage nu al hoger: op zo’n 32 procent. De vraag is dan ook of Nederland meegaat in de verwachte verkoopgroei. Niet alleen omdat het marktaandeel van elektrische auto’s nu al vrij hoog is, maar ook omdat het kabinet Schoof heeft aangekondigd dat de meeste EV-voordelen verdwijnen of flink op de schop gaan.

'Merken moeten EV-plannen doorzetten'



De Europese auto-industrie heeft het zwaar te verduren door de afnemende vraag naar EV’s, en de concurrentie van Chinese fabrikanten. Veel merken hebben hun EV-planning daaom naar beneden bijgeschroefd.

T&E stelt juist dat automerken hun oorspronkelijke EV-plannen moeten doorzetten. Zeker op het gebied van betaalbare nieuwe modellen. In 2024 en 2025 komen sowieso al diverse nieuwe elektrische modellen op de markt voor minder dan 25.000 euro. De Renault 5 en de Citroën e-C3 van Stellantis zijn enkele voorbeelden.

Verder roept T&E de EU en nationale beleidsmakers op om meer te doen om de vraag naar elektrische auto’s te stimuleren, bijvoorbeeld door doelen te stellen voor bedrijfswagenparken, te investeren in laadpalen en sociale leaseprogramma’s op te zetten.