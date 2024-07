Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 30 (2024)

Nieuws

Vrijdagmiddag, half vijf. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Tesla toch nog verrast met een nieuw model en Volvo van zijn geloof valt. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Tesla Model 2 komt toch



In een roerige week, waarin Tesla zijn winst flink zag kelderen, is er ook goed nieuws. De Tesla Model 2 komt toch en Tesla zet er vaart achter. Begin 2025 gaat hij al in productie. Maar goedkoop wordt de Tesla Model 2 niet.



+ Top – Zo maak je elektrische auto’s goedkoper zónder de batterij te verkleinen

De batterij van een elektrische auto is zo kostbaar, dat meteen de hele auto peperduur wordt. Onderdelenbouwer Bosch weet hoe automerken hun EV’s goedkoper kunnen maken, zonder actieradius in te leveren. Gewoon, door de aandrijflijn te versimpelen, zoals Chinese merken al langer doen.

+ Top – Dit Chinese merk komt wél met goedkope auto's



Waarschijnlijk vinden jullie het net zo'n raadsel als wij: al die nieuwe Chinese automerken komen met peperdure modellen! De verkopen vallen dan ook tegen. Misschien dat Leapmotor wél een succes wordt. Stellantis (Peugeot en Fiat) heeft hier een stevige vinger in de pap en het eerste model, de elektrische T03, belooft spotgoedkoop te worden. Vandaar een spoedcursus Leapmotor.



- Flop – Wat moeten we met de Jaecoo J7?



We blijven in China, want uit dat land blijven we zoveel wonderlijk nieuws ontvangen. Jaecoo is een nieuw automerk, dat zich richt op de rijke jonge stedeling. Dat doen met een dikke SUV, de Jaecoo J7, een concurrent voor de Kia Sportage en Nissan Qashqai. Met als unique selling point zijn offroad-capcaiteiten. Die keuze vinden we, eh, opmerkelijk. Vanaf 2025 kan Jaecoo ons ongelijk bewijzen, want dan komt het merk naar Nederland.



- Flop – Zwarte Zaterdag komt eraan

Lange files, blèrende kinderen, kokende motoren, smeltende kaas op kleffe broodjes, alarmcentrales die onbereikbaar zijn: de periode van Zwarte Zaterdag 2024 is aangebroken. Wanneer vallen ze dit jaar in Frankrijk en Duitsland? En is er iets aan te doen?



- Flop – Zelfs Volvo twijfelt over elektrisch

Het was de week van de EV-twijfels. Audi en Porsche stellen hun ambities bij en investeren weer in benzinemotoren. Maar als we van één automerk geen twijfels hadden verwacht, dan was het Volvo wel. De Zweden hadden beloofd dat tegen 2030 elke nieuwe auto die de showroom verlaat volledig elektrisch is. Maar dat gaat misschien niet gebeuren.