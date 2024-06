Zoveel is de nieuwe Citroën Aircross (2024) goedkoper dan de Opel Frontera

Nieuws

Dat Opel en Citroën allebei tot de Stellantis-groep behoren, zie je nog het duidelijkst aan de nieuwe Opel Frontera en Citroën C3 Aircross. Alle reden om de prijzen eens met elkaar te vergelijken.

De nieuwe Citroën C3 Aircross en Opel Frontera zijn allebei over niet al te lange tijd bij de Nederlandse dealer te bewonderen. Terwijl de meeste Opels en Citroëns aan de buitenkant aardig weten te verbloemen dat ze familie zijn, vertonen deze twee compacte SUV’s duidelijke overeenkomsten.



Zo zijn de motorkappen en het zijaanzicht van het duo vrijwel identiek. Let vooral op de daklijn en de scherpe vouw die vanuit het achterportier doorloopt in het achterscherm. De grootste verschillen zie je aan front en kont, waar beide merken hun best hebben gedaan om het ontwerp een eigen sausje te geven.



Standaard zonder mutimediascherm



Dan gaan we naar de binnenkant: daar heeft de C3 Aircross het nieuwe Citroën head-up display, dat wel een beetje doet denken aan het instrumentarium van de Toyota Prius III, alleen zit het bij de Fransman ter hoogte van de bestuurder en niet centraal op het dashboard. Beide auto's zijn voor hun lengte (ca. 4,30 m) opvallend ruim en ook de kofferbak is flink (460-1600 l).



De Opel heeft wel een ‘normaal’ digitaal instrumentarium, maar met hun multimediavoorziening volgen de C3 Aircross en de Frontera wel dezelfde strategie. Standaard krijg je beide auto’s zonder centraal display. Op de plek waar je dat verwacht, zit slechts een smartphone-station. Bij de Opel oogt dat iets minder karig dan bij de Citroën. De telefoonhouder zit in de Frontera op een zwart paneel ter grootte van een multimediascherm en aan de rechterkant plaatsen de Duitsers een magneetbord. Geinig.



Elektrisch eerst



Zowel de Citroen als de Opel wordt leverbaar met meerdere aandrijflijnen, maar de 113 pk sterke elektrische versies bijten het spits af. Ze hebben een accu van 44 kWh en de WLTP-actieradius bedraagt om en nabij de 300 kilometer. Snelladen van 20 tot 80 procent accucapaciteit kan in 26 minuten.

Later volgt van beide EV's een versie met een grotere batterij en een bereik van zo’n 400 kilometer. Verder zit er een 136 pk sterke hybride-aandrijflijn in het vat. Daarmee komt dit duo ook als zevenzitter op de markt. De Citroën ë-C3 Aircross en Opel Frontera Electric worden alleen in de vijfzits configuratie leverbaar.

Uitrusting Citroën ë-C3 en Opel Frontera



De basisversies hebben het strikt noodzakelijke aan boord, waaronder een handbediende airco, cruisecontrol, centrale vergrendeling met afstandsbediening, elektrisch bediende portierruiten en een 7,4 kW boordlader. Snelladen kunnen beide met 100 kW. Zoals gezegd moet je het in beide basisversies zonder multimediascherm doen. Bovendien staat zowel de Citroën als de Opel op 16-inch stalen wielen met wieldoppen.

Prijs Opel Frontera en Citroën ë-C3 Aircross



Het Pack Plus (2100 euro) van de Citroën voegt precies toe wat de You-versie zo node mist: een multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto, extra comfortabele stoelen, 17-inch lichtmetaal, een achteruitrijcamera en dakrails.

Als je bij de Opel een multimediascherm wilt, dien je het Technologie-pakket te bestellen. Behalve het touchscreen krijg je dan ondersteuning voor Android Auto en Apple CarPlay, een draadloze telefoonoplader en een achteruitrijcamera. Allemaal mooi en aardig, maar je rijdt nog steeds rond zonder dakrails en met gedopte stalen wielen.

Citroën ë-C3 Aircross You 27.390 Opel Frontera Electric Edition 30.499 Pack Plus 2100 Tech-pakket 1499 Totaal 29.490 Totaal 31.998

In de basisversie is de Citroën dus 3109 euro goedkoper dan de Opel. Met toevoeging met het essentiële pakket dat onder meer het multimediascherm omvat, bedraagt et prijsverschil nog 2508 euro.

Wie bij de Opel ook het Comfort-pakket à 999 euro toevoegt, beschikt over fijnere stoelen met verwarming, evenals een verwarmingsmogelijkheid van de voorruit en het stuur. Bij de Citroën zijn al die luxe verwarmingsopties niet leverbaar.

Citroën altijd de goedkoopste



De Max-versie van de ë-C3 Aircross en de GS-uitvoering van de Frontera gaan nog een stukje verder met hun uitrusting. Zo krijgt de C3 Aircross er in deze uitrustingsvariant een two-tone dak, verwarmde buitenspiegels, dodehoekdetectie, een regensensor en skidplates.

De Opel Frontera GS (auto op de foto's) heeft een zwart dak en donker getinte ruiten, 17-inch lichtmetaal en automatische klimaatregeling. Voor de GS heeft Opel een ander Technologie-pakket bedacht, dat dan weer sprekend lijkt op het Comfort-pakket van de Edition, met stoel-, stuur- en voorruitverwarming. Ook dakrails zitten in dit pretpakket

Citroën Citroën ë-C3 Aircross Max 31.590 Opel Frontera Electric GS 33.499 Tech.pakket GS 599 Totaal 31.590 34.098

In de meest luxueuze versie bedraagt het prijsverschil tussen de Citroën ë-C3 en de Opel Frontera Electric dus wederom 2508 euro. Feit blijft dat je bij de Fransman 's winters lange tijd koude billen en handen houdt, terwijl je er in de Opel al snel warmpjes bij kunt zitten