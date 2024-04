COLUMN - Toekomst elektrische auto verdeelt automerken

Nieuws

Mensen vragen ons weleens of het saai is om over elektrische auto’s te schrijven. Natuurlijk verlangen we regelmatig terug naar mooie motorgeluiden. Maar we krijgen er iets voor terug waar journalisten van smullen: chaos.



De hele bestaande auto-orde wordt omver geschopt door de elektrificatie. Onverwacht pakken merken waarvan je het niet verwacht hun momentum en bijna elke maand komt er een nieuw Chinees merk naar Europa. Terwijl anderzijds de liefde tussen de Duitse en Japanse merken en de elektrische auto maar niet wil opbloeien.

De Koreanen hebben hun draai in de EV-wereld allang gevonden. Zo introduceerde Hyundai recent de 650 pk sterke Ioniq 5 N, die meer vermogen heeft dan de Porsche 911 Turbo. Met wat fantasie kun je hem zien als elektrische Volkswagen Golf GTI.

Maar ook de Fransen krijgen hun bravoure terug. Citroën is de eerste met een (relatief) betaalbare en goed rijdende EV; de goedkoopste Citroën ë-C3 gaat iets meer dan 20.000 euro kosten. Deze zomer komt-ie op de markt.



Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Nieuwe Renault 5: Frans 'Fiat 500'-moment



Met nieuwe Renault 5 lijkt het alsof ze in Boulogne-Billancourt hun ‘Fiat 500-moment’ te pakken hebben. De roemruchte geschiedenis is voor Europese merken een goudmijn, eentje die Chinese merken niet hebben. Na de R5 komen de Renault 4 en de Twingo, en wie weet zelfs een elektrische reïncarnatie van de eerste Espace, de droom van hoofdontwerper Laurens van den Acker. Als je je niet meer kunt onderscheiden met motorgeluid of comfort, zijn design en erfgoed ijzersterke troeven.



Japan bakt er niks van op elektrisch gebied



Eén machtig autoland staat op elektrisch gebied buitenspel. Japanse merken hebben geen van alle hun EV-aanbod op orde. Honda, Mitsubishi, Nissan en Subaru kwijnen weg, al toont Honda in elk geval grote ambities door de dikke, zware EV dood te verklaren en in de toekomst te kiezen voor lage, aerodynamische auto's.



“Als je je niet meer kunt onderscheiden met motorgeluid, zijn design en erfgoed sterke troeven.”

Zelfs Toyota, traditioneel het beste jongetje van de klas, heeft met de Toyota bZ4X hooguit een middelmatige elektrische auto op de markt gebracht. Alsof Paul McCartney een elpee uitbrengt met liftmuziek.



De visie van Mazda



Ook van Mazda hoeven we voorlopig geen wonderen te verwachten. Ik sprak Christian Schultze, de technische baas van Mazda in Europa, bij de onthulling van de CX-80. Hij lichtte Mazda's aarzelende houding toe. Een betaalbare elektrische auto zoals de Citroën ë-C3 ontwikkelen, levert onder de streep geen cent op. Alleen nog EV's in de showroom in 2035? Dat plan gaat sneuvelen na de Europese verkiezingen. En een elektrische auto met een groot batterijpakket en een actieradius van minimaal 600 kilometer is volgens Schulze nergens voor nodig.



Vooral bij de eerste opmerking van Schulze heb ik grote twijfels (de Renault 5 wordt geheid een kaskraker), maar wie weet blijkt de afwachtende houding toch een meesterzet. Of niet. En dan hebben we chaos en dat is nooit saai.