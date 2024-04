Waarom BMW het Feyenoord van de automerken is

Nieuws

CEO's van autoconcerns zoals Stellantis en Toyota blijven maar kritisch over de elektrische auto. Mercedes en Volkswagen geven openlijk toe dat de EV hen kopzorgen bezorgt. Maar in München blijft het stil. Met reden: BMW bouwt gestaag door aan zijn elektrische vloot en boekt succes. Geen woorden, maar daden. De Duitse concurrentie staat met de mond vol tanden.



BMW heeft een mijlpaal bereikt: het heeft inmiddels 1 miljoen elektrische auto's geleverd. En dat is best knap, want de BMW-groep was vrij laat met zijn elektrische modellen. De elektrische BMW i3 was er al in 2013, maar daarna gebeurde er lange tijd niets. De inhaalslag is indrukwekkend. Waar de vraag naar elektrische auto's in de meeste landen daalt, wist BMW juist overal te plussen. In Europa, China én de Verenigde Staten.



Iedereen wil een elektrische BMW



De BMW-groep leverde in het eerste kwartaal van 2024 82.700 volledig elektrische auto's. Het gaat daarbij niet alleen om BMW's, maar ook om Mini's en om de Rolls-Royce Spectre. Dat is een stijging van 28 procent ten opzichte van vorig jaar. De totale verkopen van de BMW-groep stegen met 1,1 procent tot 584.671.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Kijken we alleen naar het merk BMW, dan zijn de EV-cijfers nog spraakmakender. Het merk leverde 78.691 volledig elektrische voertuigen in het eerste kwartaal van 2024, een stijging van 40,6 procent ten opzichte van vorig jaar. Het aanbod is dan ook groot, met modellen als de BMW i4, iX3, iX1, iX en i7. Ook de BMW i5 is inmiddels 'on fire' en de nieuwe iX2 is sinds maart leverbaar.



Mercedes blijft achter



Mercedes en Volkswagen staan erbij en kijken ernaar. Mercedes-Benz Group verkocht in de eerste drie maanden van het jaar 568.400 auto's, een daling van 6 procent ten opzichte van 2023. De EV-verkoop van het merk Mercedes daalde met 8 procent tot 47.500 orders; een stuk minder dan de 78.691 van BMW. De totale EV-verkoop van de Mercedes-groep bedraagt 50.500. Dat is 9 procent minder dan in het eerste kwartaal van vorig jaar.



Ook elektrische Volkswagens minder in trek



De Volkswagen-groep draait op zich prima, met 2,1 miljoen verkochte voertuigen wist het een verkoopstijging van 3 procent te realiseren. De EV-verkoop van Volkswagen daalde echter met 3 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023, de teller bleef steken op 136.400. Vooral de daling van 24 procent in Europa is zorgelijk. Ook in de VS ging het minder goed (-16 procent). De Chinese stijging van liefst 91 procent was niet voldoende om de verminderde vraag in Europa en de Verenigde Staten te vereffenen.

Ondanks de dalende verkopen van elektrische auto's ziet Volkswagen de toekomst zonnig in. Dat komt door de volle orderboeken. 160.000 mensen hebben een EV van de Volkswagen-groep besteld.



Bestverkochte elektrische modellen Volkswagen Group