Volkswagens belangrijkste elektrische auto komt pas over 2,5 jaar

Een elektrische Volkswagen met de prijs van een Polo (25.000 euro) en de ruimte van een Golf. Zo werd de Volkswagen ID.2all vorig jaar gepresenteerd. Nu is eindelijk duidelijk wanneer hij in productie gaat.

In maart 2023 werd de Volkswagen ID2.all met veel bombarie gepresenteerd. Het was nog een concept car, maar hoofdontwerper Andreas Mindt beloofde dat de definitieve versie weinig zou afwijken. Dat de Volkswagen ID.2 eraan komt, is dus geen geheim. Verder was al bekend dat de onthulling van het definitieve model in de herfst van 2025 plaatsvindt.

Nu is ook duidelijk geworden dat in mei 2026 de productie start. Daarna duurt het waarschijnlijk nog enkele maanden voordat de Volkswagen ID.2 in Nederland rondrijdt. Dat betekent dat we nog zeker 2,5 jaar moeten wachten op wat misschien wel de belangrijkste Volkswagen van dit decennium is …

Dat is verrassend. Nu de Chinese concurrentie aan de poorten klopt en ook Citroën en Renault in 2024 met een elektrische auto van 25.000 auto op de markt komen, zou je verwachten dat Volkswagen alles op alles zet om razendsnel een concurrent aan te bieden.

Prioriteit voor de Polo

Dat dit niet gebeurt, heeft onder meer te maken met de nieuwe Euro 7-uitstootregels. Die leken tot eind 2023 zo streng te worden dat auto’s als de Volkswagen Polo als gevolg van de noodzakelijke aanpassingen onbetaalbaar dreigden te worden en uit de prijslijst zouden verdwijnen. Maar de Euro 7-norm is flink afgezwakt. Aanpassingen zijn relatief eenvoudig, waardoor de prijsstijging meevalt. En dus blijven auto’s met een verbrandingsmotor langer in productie dan eerder verwacht en dat gaat ten koste van de productiecapaciteit voor de ID.2.

Of het slim is dat de elektrische modellen geen prioriteit hebben, is de vraag. Enerzijds is het antwoord ja, want de vraag naar EV’s valt in heel Europa tegen. Anderzijds behoort Volkswagen tegen die tijd niet tot de voorhoede met zijn betaalbare elektrische auto.

Volkswagen ID.2 actieradius

Wat weten we nu al over de Volkswagen ID.2all? Hij staat op zijn eigen versie van het MEB-platform (MEB Entry). De 226 pk sterke elektromotor zit in de neus van de auto en drijft de voorwielen aan. De andere ID.-modellen, zoals de ID.3, hebben de motor achterin en achterwielaandrijving. Volkswagen haalt de laadpoort ook naar voren; hij zit schuin voor de bijrijder.

De ID. 2all heeft een WLTP-actieradius van ongeveer 450 kilometer. We vermoeden dat Volkswagen daarvoor het accupakket van 58 kWh gebruikt. Grote kans dat het instapmodel van 25.000 euro een kleinere batterij krijgt. Volkswagen heeft namelijk een accupakket van 45 kWh in het MEB-onderdelenschap dat jou omgerekend 350 kilometer ver brengt. Dat zouden we een prima range vinden voor die prijs.

En dan het snelladen: van 10 tot 80 procent opladen zou in 20 minuten gebeurd moeten zijn. Als (als!) dat een batterij van 58 kWh betreft, dan moet de laadsnelheid behoorlijk hoog zijn: 125 kW van leeg tot vol. Dat wordt nog een uitdaging voor Volkswagen, want de huidige ID.-modellen houden dat tempo niet zo lang vol.

10 elektrische Volkswagens in 2026

2026 wordt een belangrijk jaar voor Volkswagen, aangezien het merk tegen die tijd maar liefst 10 nieuwe elektrische auto’s wil hebben gepresenteerd. Na de ID.2all volgt ook een ID.2all SUV en een GTI-versie.

Op z’n vroegst eind 2026 (maar waarschijnlijk pas in 2027 of 2028) heeft Volkswagen een nog goedkopere EV van 20.000 euro op de planning, die waarschijnlijk Volkswagen ID.1 gaat heten. Deze goedkope EV wil Volkswagen graag in samenwerking met een ander merk maken, zodat ze de productiekosten kunnen delen. Concurrent Renault is hiervoor in beeld, maar de gesprekken hierover bevinden zich pas in de beginfase.