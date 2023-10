Ken je deze maffe, bizarre, onthutsende en verbluffende elektrische auto's nog?

Elektrische voertuigen zijn er al sinds het prille begin van de autogeschiedenis. Maar ondanks een veelbelovende start, verloor de elektromotor van de verbrandingsmotor en deelde hij vanaf de Eerste Wereldoorlog bijna honderd jaar lang alleen wat speldenprikken uit. Toch zaten er geinige vondsten bij, zelfs van bekende merken als Volkswagen en Fiat.





1. Flocken Elektrowagen (1888)



De eerste elektrische auto was eigenlijk een paardenkoets zonder paard. Hij werd bedacht door de Duitse uitvinder Andreas Flocken. De Flocken Elektrowagen die hij in 1888 bouwde, had een vermogen van één hele paardenkracht en kon elektrisch rijden met een snelheid van maximaal 15 km/h. Dat Flocken in 1903 stopte met het ontwikkelen van elektrische auto's, had niets te maken met de populariteit van het genre. In die tijd reden er meer EV's rond dan auto's met verbrandingsmotor.



2. La Jamais Contente (1898)



Verrassend: de eerste auto waarmee ooit harder is gereden dan 100 km/h, is elektrisch. In zijn La Jamais Contente (Nooit Tevreden) klokte de Belg Camille Jenatzy in de buurt van Parijs een snelheid van 105,882 km/h. Hij deed exact 34 seconden (gemeten met stopwatches en vlaggen) over een afstand van een kilometer. Net als de snelste EV's van nu, had de La Jamais Contente twee elektromotoren. Samen waren ze goed voor 68 pk. Let op het uiterlijke verschil met de Flocken Elektrowagen; de carrosserie is gestroomlijnd en heeft de vorm van een torpedo.



3. Henney Kilowatt (1959)



Hun, dit is toch een Renault Dauphine!? Nou, niet helemaal. Het verzoek van de Amerikaanse Henney Motor Company aan de Renault-importeur was om 100 auto's bij de fabriek af te leveren zonder motor. In deze ruimte (achterin) werd een elektromotor geplaatst. Het was een dappere poging van de Amerikanen om mensen weer geïnteresseerd te krijgen in een EV, maar de Henney Motor Company werd een flop. Nog geen 50 exemplaren van de Kilowatt - met actieradius tussen de 64 en 80 kilometer - vonden een eigenaar.



4. Witkar (1968)



Bij sommige oude nieuwsberichten, krijg je het gevoel dat ze gisteren zijn geschreven. Al in de jaren zestig werd luidkeels geklaagd over de vervuilde binnensteden, met name de provo-beweging in Amsterdam roerde zich. Misschien roken ze hun eigen wiet niet meer vanwege de benzinedampen … Luud Schimmelpenninck bedacht een milieuvriendelijke oplossing. Zijn witkar of Elektriese Munt-Oto werd aangedreven door een 3 pk sterke elektromotor en kwam 15 kilometer ver op één acculading. Er zijn 38 exemplaren gebouwd, in 1988 werd de laatste Witkar van de straat gehaald.



5. Volkswagen Golf e (1976)



Na de oliecrisis in 1973 was er ineens weer belangstelling voor elektrische auto's. Volkswagen liep voorop en bouwde al in 1976 een elektrische Golf. De 75 pk sterke benzinemotor werd eruit gehaald en vervangen door een 20 pk sterke elektromotor. Meer dan een vingeroefening was de elektrische Golf niet; met zijn topsnelheid van 80 km/h werd hij aan alle kanten voorbij gesneld op de snelweg en als hij de actieradius van 48 kilometer zou noemen, had zelfs de allerbeste verkoper geen schijn van kans gemaakt op een order. Om over de oplaadtijd van 12 uur nog maar te zwijgen …



6. Fiat Panda Elettra (1990)

In 1990 bliezen dieselmotoren nog ongehinderd hun roetwolken uit en had je alleen last van een lege accu als je was vergeten je licht uit te zetten. Fiat flirtte toch al een beetje met de elektrische auto. De Fiat Panda Elettra woog 1150 kilo (ruim 400 meer dan een gewone) en met zijn vermogen van 16 pk kwam hij niet verder dan een top van 70 km/h. Verder waren de accupakketten zo groot dat een deel van de bagageruimte moest worden opgeofferd en ontbrak een achterbank. Maar de Panda Elettra had al wél een systeem waarmee energie werd teruggewonnen bij het remmen of wanneer je de berg afreed.

7. General Motors EV1 (1996)

Nog altijd een van de meest controversiële elektrische auto's die ooit is geproduceerd. GM leek in 1996 bloedserieus met zijn plannen om de EV nieuw leven in te bladen. De EV1 had een behoorlijk krachtige elektromotor (137 pk) en een aardige topsnelheid (129 km/h). Verbaasd werd op het hoofdkantoor op het enthousiasme voor deze auto gereageerd; GM verwachtte 80 belangstellenden, maar 24.000 mensen wilden er eentje. De geselecteerde groep klanten was positief over de EV1 … en toch werd de hele voorraad uiteindelijk vernietigd. Over de nog altijd schimmige oorzaak verscheen een film: Who Killed the Electric Car.

8. Mitsubishi iMiEV (2010)

Waar komt toch het idee vandaan dat een 'nieuwe' techniek gepresenteerd moet worden in een futuristische verpakking? Misschien dat Mitsubishi zelf zo schrok van zijn eigen iMiEV (innovative Mitsubishi Electrical Vehicle) dat het daarna subiet stopte met het ontwikkelen van elektrische auto's. Het is nauwelijks meer voor te stellen dat zijn actieradius van 160 kilometer in 2010 nog heel behoorlijk was. Peugeot en Citroën brachten met de i-On en de C-Zero een eigen versie uit van dit merkwaardige stekkergebakje.

9. Renault Fluence Z.E.(2011)

Het idee achter de Fluence Z.E. was slim: opladen duurt te lang (snelladen was ruim tien jaar geleden nog een utopie) en tegelijk heeft de EV-rijder geen tijd te verliezen. En dus bouw je een batterijwisselstation. Dat deed Renault samen met het Israëlische Better Place. Vlakbij Schiphol verrees het gevaarte, en taxichauffeurs met een Fluence hadden binnen vijf minuten een volle batterij. Goed bedacht! Maar buiten Renault zag geen merk brood in het concept en Better Place ging in 2013 failliet. Nu is het wisselstation een claim to fame van Nio.



10. Kia e-Niro (2019)

De eerste auto met én een keurige actieradius (455 kilometer, NEDC) én een aanvaardbare prijs, was de Kia e-Niro. Het werd een eclatant succes in Nederland. Zakelijke rijders stonden in de rij vanwege bijtellingsvoordeel; nog voor de e-Niro op kenteken stond, had Kia al 3000 orders ontvangen. Maar ook onder particulieren was de elektrische Kia Niro populair, en zelfs autojournalisten werden lichtelijk opgewonden. Dit schreven we in 2019: "De stekker-Kia maakt ons dankzij zijn riante actieradius, zijn ingenieuze regeneratieve remsysteem, zijn uitstekende comfort en zijn voortreffelijke besturing nog enthousiaster voor elektrisch rijden."