Dit grote autoconcern gaat eindelijk iets doen aan overgewicht elektrische auto's

Door hun grote accupakket zijn elektrische auto’s een stuk zwaarder dan auto’s met een verbrandingsmotor. Stellantis werkt aan oplossingen voor 'autobesitas' en wedt daarbij op meerdere paarden.

Er is iets geks aan de hand in de autowereld. Elektrische auto's moeten het klimaat ontzien, maar zijn veel zwaarder dan hun evenknie die op benzine of diesel rijdt. Dat komt vooral door het zware batterijpakket. Zo weegt het 62 kWh-batterijpakket van de BYD Seal 470 kilo; bijna een kwart van het totaalgewicht van 1941 kilo. Hoe breng je het gewicht naar beneden?



Stellantis, dat onder andere merken als Peugeot, Opel, Fiat en Citroën in zijn portefeuille heeft, heeft daar wel ideeën over. Dat meldt het Britse Autocar. Het wil het gewicht van accupakketten halveren, zodat elektrische auto's net zo zwaar worden als auto's met een verbrandingsmotor. Bovendien worden ze dan zuiniger én goedkoper. Stellantis mikt op 2030 voor zijn afgeslankte batterijpakketten.

Alternatieve batterijen

Een van de oplossingen is volgens Stellantis het gebruik van lihium-zwavelbatterijen. Het concern investeerde al in techbedrijf Lyten, dat gevestigd is in Silicon Valley en accupakketten met zwavel ontwikkelt. Door het gebruik van zwavel worden de accupakketten 60 procent lichter, bovendien is zwavel goedkoper en makkelijker verkrijgbaar dan materialen in lithium-ion batterijen.

Ook accupakketten op basis van natrium zijn een optie voor Stellantis. Het voordeel van natrium-ionbatterijen is een hoge energiedichtheid, snelladen zou vlotter gaan dan nu. Ook zouden de batterijen minder afhankelijk zijn van het weer. De huidige batterijen presteren nog minder goed als het koud is. De Chinese batterijenproducent CATL heeft de natrium-ionbatterij al volledig ontwikkeld en levert hem binnenkort aan het Chinese merk Chery.

Milieu ontzien

Stellantis wil veelgebruikte, vervuilende elementen in de lithium-ion batterijen in de toekomst niet meer gebruiken. Het gaat hierbij om onder andere nikkel, mangaan, grafiet en kobalt. Het winnen van deze materialen is slecht voor het klimaat en arbeidsintensief.

Nieuwe oplossing

Maar de zoektocht naar de batterij van de toekomst gaat verder dan alleen de chemische samenstelling. Stellantis wil de boordlader en de omvormer overbodig maken, door elke batterijmodule in het accupakket zijn eigen elektriciteit te laten omzetten. De benodigde techniek wordt (piepklein) bij elke module in het accupakket geplaatst. Dat scheelt ruimte in de auto, want er verdwijnen twee kastjes, en volgens de bedenkers scheelt het ook in de kosten.

Het integreren van de boordlader en de omvormer maakt het accupakket efficiënter, waardoor het stroomverbruik van de EV daalt en de actieradius toeneemt. Ook beloven de bedenkers dat hun oplossing betrouwbaarder én goedkoper is. Het klinkt als een win-win-win-situatie.