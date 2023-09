Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 36 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin BMW en Volkswagen in hun rijke verleden doken en Lotus weer met een loodzwaar apparaat kwam. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Neue Klasse is terug



Het leken telkens wel provocaties van BMW's hoofdontwerper Adrian van Hooydonk. Waren modellen als de BMW XM en de BMW i7 echt mooi? Mwah, drukken we ons voorzichtig uit. Maar kijk deze Vision Neue Klasse eens, een knipoog naar de modellen uit de jaren zestig. Vanaf 2025 is stijlvol, minimalistisch design troef bij de elektrische auto's van BMW.

+ Top - Volkswagen Golf verdwijnt niet



Toen de ID.3 op de markt kwam, dacht iedereen dat de Volkswagen Golf zijn langste tijd had gehad. De huidige generatie zou in 2028 afzwaaien. Maar Volkswagen lijkt door te hebben dat de ID-modellen wel érg afstandelijk en niet echt 'des Volkswagens' zijn. Als mensen weer van Volkswagen moeten gaan houden, zijn de avances van de Golf onmisbaar. En dus blijft de Golf in 2028 gewoon aan boord, met elektromotor.



+ Top - Renault Megane E-Tech met subsidie

De prijsverlagingen bij elektrische auto's vliegen ons de laatste tijd om de oren. Daarmee worden ze niet meteen koopjes, maar alle beetjes helpen. Zo zijn alle versies van de fraaie Megane E-Tech nu goedkoper dan 45.000 euro en geeft de overheid je dus subsidie bij de aankoop.



- Flop - een zware Lotus, het blijft wennen

Vooruit, dit is een klein flopje. Want natuurlijk zijn de prestaties, de luxe en de laadsnelheid van de Lotus Emeya indrukwekkend. Alleen moeten we nog steeds denken aan die geinige verdergewicht-sportautootjes van weleer. Maar ja, die kocht niemand. En dus snappen we dat Lotus alles anders doet nu het Chinees is.



- Flop - jammer dat deze auto alleen met stekker naar Nederland komt

SsangYong heet nu KGM en zo te zien heeft dat de designers hernieuwde inspiratie gegeven. We reden in de fraai ogende Torres, met 163 pk sterke benzinemotor. Alleen komt die niet naar Nederland vanwege het enorme bpm-bedrag, dat zou oplopen tot 20.000 euro. Voor wie verliefd is geworden op het design: we krijgen de Torres wel als elektrische variant.



- Flop - autoverkopen vlakken af



Bij nieuwe auto's die op kenteken worden gezet, gaat het bijna alleen nog om (private)lease. Vooral elektrische auto's zijn voor een particuliere koper niet aantrekkelijk, en dat is een van de redenen dat de autoverkopen van augustus 2023 niet zo positief zijn als die van de maanden ervoor.