Van Citroën Xantia tot Rover 600: ken jij deze 7 auto's uit 1993 nog?

In 1993 zat er een luchtje aan Porsche, bouwde Ford een wereldauto en danste Renault tegelijk de twist, de swing en de tango. Ondertussen bedacht verkeersminister Hanja Maij-Weggen iets raars en schreef je Internet nog met een hoofdletter.

2 Unlimited (No Limits) en René Klijn (Mr. Blue) beheersten de muzikale eindejaarslijstjes van 1993. De top drie van bestverkochte automodellen bestond uit de Opel Astra, Volkswagen Golf en Ford Escort. Ook modellen als de Volvo 440 en Mazda 626 haalden de top 10. Of de autoverkopers een vrolijk oud en nieuw beleefden, is echter maar de vraag. Met 391.934 verkochte auto’s was 1993 een bijzonder mager jaar. Er werden 100.000 auto's minder verkocht dan in 1992. Maar alles is relatief; de dealers van nu zouden tekenen voor zo'n aantal; 2022 (313.609) was het slechtste autojaar van de afgelopen vijf decennia.







1. Mercedes C-klasse (W202): zoeken op het Internet

Het belangrijkste nieuws van de grote Duitse merken was de Mercedes C-klasse (W202). Hij werd in mei 1993 geïntroduceerd. Nederlandse belangstellenden hoefden niet per se een autoblad te kopen om te kijken hoe de kleinste Mercedes eruitzag. XS4ALL leverde iets nieuws aan particulieren: Internet, destijds nog trots met hoofdletter geschreven. Al was het de vraag of je toen gemakkelijk een plaatje van de Mercedes C-klasse zou vinden, want zoekmachines als Google lieten nog jaren op zich wachten.

De C-klasse volgde de succesvolle 190 op, waarvan liefst 1,8 miljoen exemplaren waren verkocht. Wie eerst een 190 reed en overstapte, was aangenaam verrast door de standaard airbag. Ook een toerenteller kreeg je voor niets. Wel moest je bijbetalen voor een skiluik, maar dat deed de Mercedes-rijder graag, want bij de 190 was er überhaupt geen doorlaadmogelijkheid. Grote vraag was of de C-klasse het succes van de 190 kon overtreffen. Dat lukte nipt: aan het einde van de levenscyclus stond de teller op 1.847.382.



2. Rover 600: toen Rover nog succes had

Rover was in 1993 nog alive and kicking en kwam met de 600. Echt moeilijk was het niet om enthousiast te zijn over de Rover 600, als je bedenkt dat zijn voorganger de Austin Montego was. Wie bang was voor kenmerkende Britse reparatiegevoeligheid en roest, kon worden gerustgesteld. De 600 leende zijn techniek van de Honda Accord. Rover beleefde begin jaren negentig prima jaren, de importeur kon de vraag naar de 600 nauwelijks aan.

Na 1993 werd het nog leuker, want een jaar na de introductie kwam topmodel 620 Ti op de markt, met een 200 pk sterke benzinemotor waar een Garrett-turbo op was geschroefd. Hoewel ook het interieur was afgeleid van de Accord, was Rover het aan zijn stand verplicht om rijkelijk te strooien met chroom en houten sierstukken. Alleen de achterpassagiers deed je geen plezier met een 600; de ruimte op de achterbank was ver onder de maat.



3. Aston Martin DB7: het sprookje van Ian Callum

Het ontstaan van de Aston Martin DB7 hangt van toevalligheden aan elkaar. Hij komt voort uit een sportwagen van Jaguar, die nooit het daglicht zou zien. Deze auto zou F-Type gaan heten. Jaguar was al in een vergevorderd stadium met de ontwikkeling ervan, maar Ford werd tijdens het proces eigenaar van Jaguar en haalde een dikke streep door het project. De auto was te zwaar en te groot.

Het leverde een flinke financiële strop op, toch kent dit verhaal een goede afloop. De jonge ontwerper Ian Callum toverde op basis van de F-Type alsnog twee meesterwerken uit zijn pen: de DB7 en de latere Jaguar XK. Het verhaal wordt nog mooier wanneer in 2014 het doek gaat van een nieuwe sportwagen van Jaguar: de bloedstollend mooie F-Type. De designer? Ian Callum.

4. Porsche 911 (993) : einde van een tijdperk

Elke nieuwe Porsche 911 is groot nieuws, maar in retrospectief is de onthulling van de Elfer in 1993 net even bijzonderder. Een Porsche 911 creëer je niet zomaar: vormgeving, motorgeluid en rijeigenschappen moeten aan strenge historische eisen voldoen. Trouw aan het oermodel is van groot belang. Bij de 993 – zoals de interne benaming is – viel alles op z’n plaats. De pers was lyrisch over het design en de rijeigenschappen. In vergelijking met zijn voorganger was het onderstel beter, waren de remmen krachtiger en de banden breder.

Bovendien daalden de onderhoudskosten spectaculair dankzij een nieuw kleppensysteem voor de motor. En dan dat onvervangbare geluid van de luchtgekoelde boxermotor: Porsche had een Meisterstück gecreëerd. Minder bekend is dat de 993 ook de laatste Porsche 911 was waarbij de zijspiegels links en rechts asymmetrisch gemonteerd waren. Dat gebeurde al sinds 1972, toen je voor het eerst een 911 met tweede buitenspiegel kon bestellen. Een ontwerpfoutje, dat pas bij de 996 werd rechtgezet.



5. Renault Twingo: beter goed gejat …

De Franse peuter Jordy scoorde dertig jaar geleden een Europese hit met Dur dur d’être bébé. Gelukkig was niet alles wat uit Frankrijk kwam zo tenenkrommend als dit rapnummer. Bij Renault werden de eerste auto’s gepresenteerd onder leiding van de nieuwe hoofdontwerper Patrick Le Quément. Eind jaren tachtig kreeg hij bij zijn aanstelling de taak om voor opschudding te zorgen, na saaie auto's als de R9 en de R11. Die kwam er met de Twingo, een samenvoeging van de woorden twist, swing en tango.

Alles aan deze auto was anders: zijn merkwaardige vormgeving, zijn digitale dashboard en zijn verbijsterende hoeveelheid binnenruimte. Nota bene een 10 jaar oud prototype van de Poolse fabrikant FSM, de Beskid, diende als inspiratiebron voor de Twingo. Renault ontkent dit, maar google dit model eens (internetten is sinds XS4ALL in 1993 iets gemakkelijker geworden) en je ziet overduidelijke overeenkomsten … Er werden 2,6 miljoen Twingo’s van de eerste generatie verkocht.

6. Ford Mondeo: met hulp van beroemde mannen

Auto van het Jaar was in 1993 nog een prestigieuze titel. Titelhouder Nissan Micra gaf in 1993 het stokje over aan de Ford Mondeo. Die naam had Ford niet toevallig gekozen. De Mondeo was geen auto voor één specifieke markt, maar voor de hele wereld. Anders dan zijn voorganger Sierra, had de mondiale middenklasser voorwielaandrijving. De Mondeo was er als sedan, hatchback en stationwagon.

Twee beroemde Britse Sirs hielpen mee aan het succes van de Mondeo. Voormalig Formule 1-coureur Sir Jackie Stewart was betrokken bij de afstemming van het onderstel (waarmee Ford de basis legde voor zijn sterke reputatie die het nog altijd heeft), terwijl Queen-gitarist Sir Brian May met Driven by You een passend nummer bij de tv-reclame schreef.



7. Citroën Xantia: heimwee naar een onderstel

De Xantia volgde de succesvolle Citroën BX op. Net als de BX, kwam het ontwerp uit de koker van het Italiaanse ontwerpbureau Bertone. Wel werd het design verfijnd door Citroëns eigen ontwerper Dan Abramson, die 21 jaar voor het merk werkte en later de C6 tekende. Een hydropneumatisch veersysteem was in de jaren negentig nog vanzelfsprekend bij elke grote Citroën en de Fransen verfijnden hun meestertruc met elk nieuw model. Bij de Xantia kon je voor het eerst variëren tussen een sport- en een comfortstand. Verder zakte de carrosserie niet meer zo diep als bij oudere Citroëns als je de motor uitzette. Zelfs sportieve rijders konden de Xantia wel waarderen, want hij had een meesturende achteras. Een bijzondere Xantia was de Activa, die niet overhelde in bochten.



