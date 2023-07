Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 28 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de werkweek zit erop, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Volkswagen openlijk toegeeft dat het in de problemen zit en waarin je je nieuwe Rolls-Royce niet op Marktplaats mag zetten. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.





Top 1 - Maar Hyundai, wat doet u nu?



In de Hyundai Ioniq 5 N krenk je de ego's van alle bezitters van een Duitse of Italiaanse sportbolide. Bij de sprint naar 100 km/h verslaat-ie de Porsche 911 Carrera en is hij precies even snel als de Ferrari Roma.



Top 2 - Toyota maat een toverbatterij



Een elektrische auto die goedkoper en lichter wordt en zo snel laadt dat je tijdens het wachten niet eens je cappuccino kunt opdrinken? Toyota belooft dat deze droom in 2027 werkelijkheid wordt dankzij een magische batterij.



Top 3 - Zeekr - het chique broertje van Volvo - maakt indruk



Je moet als Chinees automerk maar durven: twee jaar na de oprichting, is Zeekr naar eigen zeggen klaar voor de concurrentie met Porsche en Jaguar. Grootspraak? We testen de Zeekr 001.



Flop 1 - Volkswagen kreunt en steunt vanwege ID-modellen



CEO Thomas Schäfer sprak in een videoboodschap tot het hoge management duidelijke taal: "Het huis staat in brand." Hij doelt op de vraag naar elektrische auto's, die zover achterblijft bij de prognose dat flinke bezuinigingen onvermijdelijk zijn.



Flop 2 - Elektrische Rolls-Royce mag niet op Marktplaats



Nou ja, flop. Eigenlijk waarderen we het dat Rolls-Royce de kopers van de elektrische Spectre verbiedt om de auto binnen een jaar voor veel geld door te verkopen. Dan kom je op een zwarte lijst en daar wil je niet opstaan. De gevolgen doen pijn.



Flop 3 - Hoe krijg je een Amerikaan in een elektrische auto?



Nou, niet, en dat is een groot probleem voor autofabrikanten. Amerikaanse dealers hebben zoveel onverkochte auto's op voorraad dat ze wel korting móeten gaan geven. Maar zelfs dan is het twijfelachtig of Amerikanen de laadkabel omarmen ...