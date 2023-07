Private lease: dit zijn de 5 goedkoopste EV's met 350 kilometer range (of meer)

Elektrische auto’s en private lease is een uitstekende combinatie. Maar om de 100 kilometer bijladen is geen doen. Met deze 5 goedkope private lease auto’s rijd je als alles meezit in één ruk van Groningen naar Maastricht.

Private lease is een zeer geschikte manier om over te stappen naar elektrisch rijden. Je hoeft immers niet direct de hoge verkoopprijs op te hoesten, maar betaalt een vast maandbedrag waar de wegenbelasting, verzekering en onderhoud in verwerkt zitten. En ook met het private leasen van een elektrische auto maak je aanspraak op SEPP-subsidie.

Maar je wilt niet zomaar een elektrische auto. De EV moet een respectabele actieradius hebben - waarmee je zonder laden het hele land doorkruist. Wij zetten 5 elektrische auto’s met een minimale WLTP-range van 350 kilometer op een rij die je kunt vinden in onze private lease vergelijker.

Peugeot e-208

We schrijven wel vaker over de Peugeot 208 en dat is niet zonder reden: de hatchback van Peugeot is een enorm populaire auto. Dat komt door de combinatie van de relatief lage prijs, goede specificaties en de uitgebreide uitrusting. Dit geldt ook voor de Peugeot e-208: met het accupakket van 50 kWh komt de Fransman volgens WLTP-standaarden 362 kilometer ver op één lading.

Dat is een zeer nette waarde voor de EV, zeker wanneer je nagaat dat de e-208 beschikbaar is vanaf 435 euro per maand. Dat maakt de Peugeot de voordeligste optie uit deze lijst. Voor dat bedrag krijg je een complete auto met standaard onder andere een 7 inch multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto, climate control, LED-koplampen en parkeersensoren achter.

De beste Peugeot e-208 private lease deal vind je in onze vergelijker.

MG4 Electric

Eind vorig jaar introduceerde het onder Geely opererende MG de MG4 Electric. De hatchback werd door de Chinezen ver onder concurrenten als de Volkswagen ID.3 geprijsd, waardoor de 4 veel populariteit vergaarde in korte tijd. In het instapmodel beschikt de MG4 over een accupakket van 51 kWh, waarmee de auto volgens de fabrieksopgave precies 350 kilometer haalt.

Zeker niet verkeerd dus, terwijl een vermogen van 170 pk en 250 Nm koppel ook geen reden tot klagen geeft. Verder bieden andere versies voor een meerprijs een grotere actieradius . Zaken als adaptieve cruise control, LED-koplampen, automatische airconditioning, 17 inch lichtmetalen velgen en een 7 inch multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto zijn standaard.

Een MG4 private lease je al vanaf 469 euro!

Citroën ë-C4 (X)

Ook bij Citroën kun je terecht voor een relatief voordelige elektrische auto met minimaal 350 kilometer actieradius. We doelen hier op de Citroën ë-C4, de elektrische versie van de Citroën C4 die in twee uitvoeringen beschikbaar is. De ë-C4 is een suv van de Fransen, terwijl de ë-C4 X een sedanvorm heeft. Beide hebben ze een actieradius die 350 kilometer ontstijgt (ë-C4: 357 km, ë-C4 X: 360 km).

Verder is de Citroën ë-C4 van alle moderne gemakken voorzien zoals bijvoorbeeld cruise control, LED-koplampen, automatische airconditioning, Apple CarPlay en Android Auto en verschillende veiligheidssystemen zoals een lane departure warning, verkeersbordherkenning, botsingswaarschuwing en een remassistent.

De Citroën ë-C4 private lease je vanaf 498 euro.

Kia Niro EV

De Kia Niro EV en de Kia e-Niro (vorige generatie Kia Niro) zijn veel geziene auto’s in het Nederlandse straatbeeld. Geen wonder, want in 2020 en 2021 was de Niro de bestverkochte auto van Nederland. We vermoeden dat dit te maken heeft met de goede reputatie van Kia en het complete pakket dat de Kia Niro aanbiedt.

De Kia Niro heeft standaard een accupakket van 64,8 kWh, waarmee de suv 460 kilometer op één lading komt. Daarmee heeft de Koreaan de beste actieradius uit deze lijst. Tel daarbij op dat Niro-rijders standaard beschikken over adaptieve cruise control, een achteruitrijcamera, 17 inch lichtmetalen velgen, en een 10,25 inch multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto, en je snapt de populariteit van de Niro.

In onze vergelijker vind je elektrische Kia Niro private lease deals vanaf 551 euro!

Cupra Born

Het merk Cupra scheidde zich in 2018 af van Seat en begon met aangepaste versies van de Seat Leon en Seat Ateca. De Cupra Born is het eerste model dat van Cupra zelf is en is technisch verwant aan de Volkswagen ID.3. De hatchback kwam in 2021 naar ons land en heeft standaard een accupakket van 58 kWh. Daarmee heeft de Born een zeer respectabele actieradius van 426 kilometer.

Verder is de Cupra Born vergelijkbaar met de Volkswagen ID.3, al is het ontwerp wat agressiever en sportiever vormgegeven. Ook de rijervaring kan worden omschreven als sportief. Verder zit de Born ruim in zijn spullen: 18 inch lichtmetaal, LED-verlichting, parkeersensoren voor en achter en een groot touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

De Cupra Born private lease je via onze vergelijker al vanaf 559 euro per maand.

Private lease elektrische auto

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste private lease deals voor elektrische auto’s en alle andere auto’s.

