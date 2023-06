Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 26 (2023)

Vrijdagmiddag, half vijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin elektrische Volkswagens goedkoper worden en brandstof duurder. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Volkswagen geeft groen licht voor goedkope ID.1

Volkswagen bevestigt nog eens dat het alles op alles zet voor een betaalbare elektrische auto. De Volkswagen ID.1 zou minder dan 20.000 euro gaan kosten, maar komt waarschijnlijk niet voor 2026 op de markt.





+ Top – Fiat stopt met grijze auto’s

Bij het configureren van een nieuwe auto, tikken de meeste Nederlanders onder het kopje kleur ‘grijs’ aan. Dat gaat ze bij de Fiat-verkoper gelukkig niet langer lukken, want Fiat doet de kleur grijs in de ban.

+ Top – Lees gratis hele test van Audi RS 4 Avant en BMW M3 Touring

Eindelijk heeft de Audi RS 4 Avant een geduchte concurrent! Na 37 jaar is er eindelijk een BMW M3 Touring en dus kunnen we eindelijk de test uitvoeren waar we al zo lang op wachten. En jij kunt de volledige test gratis downloaden als pdf-bestand.

- Flop – Vooral benzine schiet morgen in prijs omhoog

Vul de tank van je auto vóór zaterdag, want dan schiet de brandstofprijs omhoog. Het kabinet verandert op 1 juli 2023 de accijnskorting op benzine, diesel en lpg. Zoveel cent scheelt het per liter en op een volle tank.

- Flop – Toyota bZ4x nog steeds te duur voor EV-subsidie

De Toyota bZ4X is in prijs gedaald. Kostte de elektrische Toyota eerst minimaal 50.995 euro, nu is de elektrische suv verkrijgbaar vanaf 47.090 euro. Dat is nog steeds nét iets te duur om voor EV-subsidie in aanmerking te komen.

- Flop – Audi S4-rijders zijn brokkenpiloten

Een Amerikaanse verzekeraar heeft een grootschalig onderzoek opgezet om de auto’s te identificeren die het meest bij ongelukken betrokken zijn. De grote winnaar (of verliezer) van 2023? De Audi S4. Jammer dat zo’n gave auto regelmatig in de prak wordt gereden …