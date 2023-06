Test: BMW M3 Competition Touring toont Audi RS 4 Avant het verschil tussen goed en geniaal

Eindelijk heeft de Audi RS 4 Avant een geduchte concurrent! Na 37 jaar is er eindelijk een BMW M3 Touring en dus kunnen we eindelijk de test uitvoeren waar we al zo lang op wachten.



Er zit een gapend gat in de 37-jarige BMW M3-geschiedenis. Tussen alle CSL-, CS- en Competition-modellen en de in M4 omgedoopte cabrio- en coupéversies ontbrak tot nu toe één carrosserievariant. Dat is de M3 Touring. En die is er nu eindelijk. Met 510 pk.



Hoe zou bij Audi gereageerd zijn op het nieuws? Waarschijnlijk met lichte paniek, want de Audi RS 4 Avant gaat al mee sinds 2017. Pas onlangs werd-ie uitgebreid gefacelift. Niet alleen uiterlijk, ook technisch. Hij is er nu als krachtige Competition Plus, met verlaagd onderstel en 450 pk. Gentlemen, start your engines.

BMW M3 Touring heeft heerlijke stoelen

De basis voor de perfecte controle die je als bestuurder ervaart in de BMW M3, is het sportonderstel. Dat toont zich niet alleen op het circuit van zijn beste kant, maar ook op de openbare weg. Vrijwel elke hobbel wordt keurig gladgestreken. Dankzij de kuipstoelen ben je volledig in de auto geïntegreerd. De zijdelingse steun van de stoelen verrast niet, de geschiktheid voor langere ritten wel.



De kuipstoelen van de Audi staan wat te hoog; dat past niet bij zo'n sportieve auto. Bovendien bieden ze als het er echt op aankomt te weinig steun. En dan hebben we het niet over een snelle bocht op weg naar huis, maar over het grensbereik op het circuit. Het onderstel is daarentegen onberispelijk. Pas bij echt grote oneffenheden merk je dat de dempers minder incasseringsvermogen hebben dan die van de BMW.

Op de limiet

Hoe harder je met beide auto's rijdt, des te beter je merkt dat de M3 Competition Touring 60 pk meer heeft. Veel belangrijker dan het getal is de manier waarop je het vermogen van 510 pk en het koppel van 650 Nm kunt doseren. En dat kunstje beheersen ze bij BMW als geen ander. De automaat weet precies wat-ie moet doen en schakelt als je rustig rijdt zo vlot mogelijk, zodat de M3 rustig op de koppelgolf kan varen. In het andere uiterste, bijvoorbeeld bij het uitaccelereren van de bocht, levert hij bliksemsnel de passende overbrenging en benut hij het vermogen maximaal op de limiet.

V6 van de Audi RS 4 Avant klinkt oorstrelend

Bij de Audi ontbreekt deze heldere feedback vanuit de aandrijflijn. Soms overvraag je de RS 4 daardoor en blijkt het onderstel al het vermogen van de V6-biturbo niet aan te kunnen. Maar de manier waarop de zescilinder van de Audi zijn kracht vrijgeeft, is meeslepend. Pas bij 6700 tpm bereikt hij zijn maximale vermogen, bij de BMW gebeurt dit 'al' bij 6250 tpm.

Bij lage toerentallen is bij de Audi geen sprake van een turbogat, want het koppel van 600 Nm is al beschikbaar bij 2000 tpm. Het geluid van de zescilinder is authentieker en daardoor veel fraaier dan het kunstmatige bromgeluid van de zes-in-lijn van de BMW. Die klinkt bovendien wel erg luid, zelfs voor een sportwagen. Vooral in het bovenste toerengebied is de volle sound van de Audi-motor te prefereren boven het artificiële BMW-gebrul.

