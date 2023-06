5 compacte suv’s voor minder dan 400 euro per maand met private lease

Vorig jaar was ruim 46 procent van alle nieuwe auto’s in Nederland een suv. De carrosserie blijft onverminderd populair en komt in allerlei formaten voor. De compacte suv is het populairst: in de private lease zijn er voor minder dan 400 euro al een aantal mooie opties te ontdekken.

De populariteit van de compacte suv is logisch verklaarbaar: hij combineert een stoer uiterlijk en een hoge instap met een verheven zitpositie en compacte buitenmaten. Hierdoor heb je het beste uitzicht en blijft parkeren een makkie. Kortom, de kopers van compacte suv’s eten van twee walletjes.

Bovendien neemt private lease alle zorgen weg. Over de wegenbelasting, de verzekering en het onderhoud hoef je niet na te denken. Gewoon even tanken als het lampje begint te branden en gáán. Wij lichten de vijf goedkoopste compacte suv’s uit die te vinden zijn in onze private lease vergelijker.

1. Kia Stonic

De Kia Stonic heeft de laagste private lease-prijs en dat komt misschien doordat hij niet zo hoog op zijn wielen staat. Toch is best een stoer ding om te zien. Bovendien is elke Stonic met benzinemotor een mild-hybrid. Wat betekent dat een potige startmotor de benzinemotor ondersteunt bij het starten en optrekken - puur elektrisch rijden kan de Stonic niet.

De bagageruimte van 352 tot 1155 liter is capabel en verder zit je ook qua uitrusting goed bij de Stonic. Airconditioning, lane departure waarschuwing, LED-dagrijverlichting en een 8 inch multimediascherm met Apple CarPlay en Android Auto zijn standaard.

De Kia Stonic private lease je al vanaf 344 euro per maand!

2. Hyundai Bayon

De Hyundai Bayon zit net zoals de Kia Stonic tussen twee carrosserieën in. De vorm van een hatchback, maar dan hoog op de wielen. Wat de Bayon ook gemeen heeft met de Stonic is de mild hybrid-aandrijflijn. Deze motorisering bestempelden wij twee jaar geleden als zowel krachtig als zuinig.

Vanaf een maandbedrag van 379 euro per maand beschik je over deze Koreaan die in zijn standaarduitrusting zaken als cruise control, airconditioning, lane departure waarschuwing en een start/stopsyteem heeft. Ook met het comfort zit het wel snor in de Bayon.

De beste Hyundai Bayon private lease deal vind je in onze vergelijker.

3. Skoda Kamiq

Met de Kamiq heeft Skoda een scherp geprijsde optie in het segment van de compacte suv. Vanaf 383 euro per maand rij je rond in de praktische en comfortabele auto. Dat ondervonden wij in een vergelijkende test: de compacte suv heeft voldoende been- en hoofdruimte, comfortabele vering en een bovengemiddelde bagageruimte van 400 tot 1395 liter.

Oké, flitsend zal de Skoda Kamiq niet snel genoemd worden, maar op een houtje bijten hoef je gerust niet. Cruise Control, LED dagrijverlichting, airconditioning en Apple CarPlay/Android Auto zijn standaard.



Vind de beste Skoda Kamiq private lease deal in onze vergelijker.

4. Toyota Yaris Cross

Sinds 2021 is er een compacte suv-versie van de populaire Toyota Yaris: de Toyota Yaris Cross. Met een budget van maximaal 400 euro kun kiezen uit twee aandrijflijnen: een driecilinder benzinemotor met of zonder hulp van een elektromotor. En de versie met de elektromotor is een volwaardige hybride. Dat maakt de Yaris Cross Hybrid (1 op 22,2) een stuk zuiniger dan de gewone Yaris Cross (1 op 17,5).

Elke Toyota Yaris Cross zit tjokvol veiligheidsfuncties. Ook blijkt uit onze test dat de compacte suv een prettig rijdende auto is met een soepele en zuinige aandrijflijn.

Een Toyota Yaris Cross private lease je al vanaf 389 euro.

5. Peugeot 2008

De huidige generatie van de Peugeot 2008 is sinds zijn introductie in 2019 uitgegroeid tot een van de populairste auto’s van Nederland. Logisch ook, want de Fransman is duidelijk de knapste van dit stel. Zowel van de buitenkant als van de binnenkant. Het interieur met het kleine stuur doet futuristisch aan en is met mooie materialen afgewerkt. De beenruimte is goed en de laadruimte is met 405 tot 1467 zelfs riant te noemen.

Overigens is de 2008 ook met een elektrische aandrijflijn te bestellen, al valt suv dan wel buiten het budget. Maak je echter geen zorgen - de driecilinder turbomotor in de auto die wel voor maximaal 400 euro te bestellen is, is een prettige reiscompagnon.

De Peugeot 2008 private lease je al vanaf 389 euro!

Private lease compacte suv’s

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste private lease deals voor compacte suv’s en alle andere auto's.

