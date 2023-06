Elektrische auto’s zijn relatief duur. Dit zorgt ervoor dat minder mensen overstappen op elektrisch rijden. Private lease kan dit probleem wegnemen. Wij lichten de vijf beste private lease deals uit voor een EV.

De hoge aanschafprijs is een van de eerstgenoemde bezwaren van sceptici als het gaat om de overstap van auto’s met een verbrandingsmotor naar EV’s. Maar door een elektrische auto te private leasen hoef je niet in één keer dit grote aankoopbedrag neer te leggen. Bovendien kun je ook met private lease profiteren van de subsidie voor elektrische auto’s.



Je kan dus in een nieuwe elektrische auto rijden voor een vast maandelijks bedrag. In dit bedrag zitten tevens de wegenbelasting, verzekering en het onderhoud. Je hoeft de auto alleen nog maar op te laden. Maar pas op, ook met private lease kunnen de maandbedragen snel oplopen, zeker wanneer het gaat om een EV.

Daarom hebben we een lijst samengesteld met de vijf goedkoopste elektrische private lease auto’s die momenteel te vinden zijn op onze private leasvergelijker. Daarbij belichten we enkele belangrijke zaken zoals bijvoorbeeld de actieradius en de uitrusting.

1. Smart ForTwo

De Smart ForTwo is de goedkoopste optie uit de lijst. Het is de enige elektrische auto onder de 300 euro per maand. Dat is ook niet zo verwonderlijk, aangezien de elektrische tweezitter niet enorm praktisch is. Ook van de bagageruimte hoef je absoluut geen wonderen te verwachten, maar dat deed je waarschijnlijk al niet.



De olijke tweezitter voelt zich vooral thuis in de stad. Met zijn 82 pk is de ForTwo geen snelheidsmonster, maar omdat al het koppel direct beschikbaar is, sprint de Smart toch in een vrij rappe 11,2 seconden van 0 naar 100 km/h. Door zijn bescheiden accupakket van 17 kWh moet je na ongeveer 130 kilometer weer laden. Niet ideaal voor lange stukken dus, maar voor woon-werkverkeer en stadsritjes is de Smart uitermate geschikt.

Een lege batterij is met de standaard boordlader van 22 kW in ongeveer drie kwartier weer op te laden. Ook belangrijk: met enkele luxe zaken als cruise control, LED-dagrijverlichting, kunstleren bekleding, en veiligheidssystemen als een remassistent hoef je zeker niet op een houtje te bijten met de compacte EV.

Bekijk hier de beste Smart ForTwo private lease deals.

2. Renault Twingo

De Renault Twingo is een bekende naam. Al sinds 1993 zien we de stadsauto in ons straatbeeld, en vanaf 2020 is de Twingo volledig elektrisch. De compacte hatchback heeft een accupakket van 22 kWh. Daarmee komt de Twingo 190 kilometer ver op één lading. Daarmee geldt dat ook de Fransman vooral geschikt is voor stadsgebruik en kortere ritten. Hij is er al voor 349 euro per maand.



De Twingo heeft standaard automatische airconditioning, verwarmbare en elektrisch verstelbare buitenspiegels en elektrisch bedienbare ramen. Ook kun je in de EV je telefoon gebruiken via het 7 inch multimediascherm door middel van Apple CarPlay en Android Auto.

Ga naar onze vergelijker voor de beste Renault Twingo private lease deal.

3. Fiat 500e

In 2020 introduceerde Fiat met de Fiat 500e een elektrische versie van de uiterst populaire Fiat 500. Het design werd vernieuwd, maar raakte niet zijn Italiaanse charme kwijt waarmee de originele 500 zo’n enorme verkooptopper werd. De basisversie van de Fiat 500e heeft een accu met een capaciteit van 24 kWh, waarmee de auto beschikt over een WLTP-actieradius van 190 kilometer. Door een snellaadvermogen van 50 kW kun je een lege accu binnen 23 minuten weer volladen. Thuis doe je er 2 uur en 11 minuten over.



De 500e is met zijn 95 pk niet de snelste, maar door zijn koppel van 220 Nm dartel je toch zonder enige moeite door het (stads)verkeer. Naast zijn fraaie design maken ook de standaard meegeleverde cruise control, automatische airconditioning en draadloze Apple CarPlay en Android Auto van de Fiat 500e een aantrekkelijke optie. Je zoeft al vanaf 364 euro per maand door de stad.

Kijk op onze vergelijker voor een passende Fiat 500e private lease deal.

4. Dacia Spring

Dacia staat bekend als prijsvechter en dat is bij de Dacia Spring niet anders. De Roemeense cross-over is een van de voordeligste EV’s die je kunt private leasen. De volledig elektrische Spring biedt de voordelen van een suv (gemakkelijke instap en goed overzicht), maar is ook compact en heeft een kleine draaicirkel. Daarom is de Spring uitstekend geschikt voor de stad.



Met een accucapaciteit van ruim 27 kWh beschikt de Spring over een actieradius van 230 kilometer. Ook heeft de Spring een relatief grote bagageruimte van 290 liter en ondersteunt de auto telefoonkoppeling via Apple Carplay of Android Auto. Haast moet je in de Spring absoluut niet hebben, aangezien de auto zeker in de basisversie erg langzaam aanvoelt. Wanneer je voornamelijk in de stad rondrijdt kan de Spring een geschikte auto zijn voor jou.

Je vindt al een Dacia Spring private lease deal vanaf 379 euro.

5. Opel Corsa-e

Net als de Renault Twingo kennen we ook de Opel Corsa al lang in Nederland. In 1983 werd de eerste Corsa geleverd in Nederland, vanaf 2019 verkoopt Opel ook een volledig elektrische versie als de Opel Corsa-e.



De Opel Corsa-e is dan wel de duurste auto uit deze lijst, maar is ook zonder twijfel de meest volwassen auto van het stel. Met een accupakket van 50 kWh kun je op één lading 330 kilometer rijden. Met 136 pk heeft de Duitse hatchback meer dan genoeg power om mee te komen met het verkeer. Snelladen kan met 100 kW, waardoor dit gepiept is in 24 minuten. Thuis is het maximale vermogen 11 kW en duurt het 4 uur en 33 minuten.

Ook in zijn uitrusting biedt de Corsa-e waar voor zijn geld met onder andere cruise control, LED-koplampen, automatische airconditioning, 16-inch lichtmetalen velgen en Apple CarPlay en Android Auto.

Een Opel Corsa-e private lease deal kun je al scoren vanaf 409 euro.

Private lease elektrische auto

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in onze prijsvergelijker. Daar vind je de beste elektrische auto private lease-deals.



Ook vind je er private lease deals van auto's voor minder dan 300 euro: