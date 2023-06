Goedkoop tanken in Duitsland? Trap niet in deze valkuilen!

Vanaf 1 juli stijgen de prijzen voor benzine en diesel in Nederland weer flink. Goedkoop tanken in Duitsland dus? Ja, maar ook daar moet je opletten.

Toen de brandstofprijzen vorig jaar hard stegen na de maatregelen tegen Rusland, greep de Nederlandse overheid in. We kregen een accijnskorting, om de brandstofprijzen te drukken. Maar die verdwijnt in stappen vanaf. Op 1 juli wordt benzine 17 cent duurder, voor een liter diesel betaal je 12 cent meer.

En dus wordt het weer aantrekkelijk om in Duitsland te gaan tanken. De prijzen voor diesel en benzine zijn nu nog ongeveer hetzelfde (E10: 1,80 euro, diesel: 1,58 euro). E5 is de uitzondering; daarvoor betaal je in Duitsland nu maar 1,85 euro en in Nederland algauw bijna 2 euro voor een liter. Toch moet je oppassen aan de Duitse pomp. Vier tips om de addertjes in het gras te omzeilen.

1. Tank niet voor 7 uur ’s ochtends

In Duitsland fluctueren de brandstofprijzen gedurende de dag behoorlijk. Het verschil kan oplopen tot 10 tot 12 cent! Vertaal je dat naar een volle tank, dan heb je het al snel over een prijsverschil van 5 euro. Voor 7 uur ’s ochtends tanken is sowieso een slecht idee; dan is de prijs voor benzine en diesel in Duitsland het hoogst.

2. Tank in Duitsland tussen 18.00 en 22.00 uur

Wanneer moet je dan wel tanken? Na de avondspits, als je de piepers achter de kiezen hebt, want tussen 18 uur en 22 uur betaal je het minst aan de Duitse pomp. Dat zegt de ADAC, de Duitse grote broer van de ANWB.



3. Tank niet aan de Autobahn

Goedkoop tanken in Duitsland doe je – net als in Nederland - niet aan de snelweg. De prijzen voor een liter E10-benzine liggen gemiddeld 21,4 cent hoger en voor een liter diesel zelfs 23,8 cent. Voor een liter E10 betaal je op dit moment gemiddeld 2,02 euro, voor een liter diesel 1,75 euro.Een van de redenen is dat de tankstations vaak 24 uur open moeten zijn en dus hogere personeelskosten hebben.



4. Tank wel bij een Autohof

Ben je op reis en vind je de prijzen bij de tankstations aan de Autobahn te hoog, maar wil je ook niet ver omrijden om goedkoop te tanken? Dan is het Autohof een uitkomst. Ze staan uitstekend aangegeven op de snelwegborden, je rijdt hooguit een paar kilometer om en je betaalt veel minder voor een liter benzine of diesel. De prijs kan verschillen, afhankelijk van de dag van de week waarop je tankt. Maar die verschillen zijn volgens de ADAC verwaarloosbaar.