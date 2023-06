Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 23 (2023)

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin twee premiummerken met een compact model komen en waarin we horen over Franse 'spooktolwegen'. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

Top - Lexus LBX (2024): chique Toyota Yaris Cross heeft maar één domper

De nieuwe Lexus LBX is vanwege meerdere redenen bijzonder. Het is bijvoorbeeld de kleinste Lexus ooit. We noemen zes eigenschappen, waaronder een kleine domper. Hoewel ... veel mensen vinden die domper misschien juist een opsteker.

Top - diesel rijden loont weer: 5 frisse dieselauto's waar je blij van wordt

Tweedehands diesels worden de laatste tijd weer populairder. Ze worden zelfs vaker gezocht dan gebruikte elektrische auto's. Is het slim om nu een dieselauto te kopen? Dat zou zomaar kunnen met één van de 5 relatief jonge diesels die we op Marktplaats.nl vonden.

Top - Nieuwe Volvo EX30 veel goedkoper dan XC40



Een compacte elektrische suv van Volvo met een range van bijna 500 kilometer, veel opties en een prijs van 36.795 euro. Dat moet wel een succes worden, zeker als er ook nog een Cross Country-versie komt. We maakten kennis met de nieuwe Volvo EX30. Een kleine elektrische suv met een gigantische hitpotentie.

Flop - Prijsvergelijking compacte sedans pakt duur uit, Mercedes spant de kroon

Lang, lang geleden was de compacte sedan de auto waarmee Jan Modaal - toen nog Jan met de Pet geheten - zijn automobiele carrière begon. Tegenwoordig zijn compacte sedans schaars en heb je voor de instapprijzen een ladder nodig. Zo blijkt uit onze prijsvergelijking van de Mercedes A-klasse Limousine met drie concurrenten.

Flop - Hoge wegenbelasting dreigt voor elektrische auto's in 2026

Elektrische auto's zijn jarenlang fiscaal bevoordeeld. Maar aan alles komt een eind. Hoeveel wegenbelasting betaal jij straks voor je elektrische auto? Waarschijnlijk meer dan je denkt ...

Flop - 'Onzichtbare' Franse tolwegen zorgen voor betere doorstroming, maar o wee als je niet betaalt

De afgelopen weken kreeg de ANWB veel reacties van leden die in Frankrijk waren geweest. Ze waren stevig beboet omdat ze zonder te betalen op een ‘onzichtbare’ tolweg hadden gereden. Hoe herken je zulke wegen en hoe voorkom je die boetes? Autoreview.nl legt het uit.