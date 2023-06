Diesel rijden loont weer! Wij tippen 5 tweedehands diesel auto's die je blij maken

Eergisteren schreven we dat tweedehands diesels in populariteit toenemen. Is het nu dan slim om een diesel te kopen? Dat zou zomaar kunnen met een van de 5 relatief jonge diesels die we op Marktplaats.nl vonden.

In 2022 noteerden we recordprijzen voor diesel. Op een zeker moment kostte een liter dieselolie zelfs meer dan een liter benzine. Inmiddels is het tij gekeerd en is de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) van een liter E10-benzine volgens 1,96 euro en die van een liter diesel 1,64 euro. Op veel plekken betaal je fors minder, maar steevast is benzine ongeveer 30 cent per liter duurder dan diesel.



Wat is het omslagpunt voor diesel?



Die lage literprijs betekent dat diesel rijden weer eerder kan lonen. Of dat voor jou geldt, is onder meer afhankelijk van het aantal kilometers dat je jaarlijks rijdt. De wegenbelasting voor dieselauto’s in Nederland is immer torenhoog. Dat betekent dat je bij minder dan 25.000 kilometer per jaar niet zo gauw aan een diesel hoeft te beginnen. Maar ook is het belangrijk hoe zuinig je huidige benzineauto is, of de benzineauto die je overweegt in plaats van een diesel. Ten slotte speelt de aanschafprijs natuurlijk een rol. Wil je exact weten hoe het zit, gebruik dan een slimme online-rekentool.

Ben jij een occasionrijder?



Ga voor een Euro 6-diesel



Heb je de knoop doorgehakt en ga je op zoek gaat naar een diesel, kies dan voor een auto die voldoet aan de strengste emissienorm, Euro 6. Bij auto’s met het stempel Euro 5 of Euro 4, mag je de komende jaren steeds minder Europese steden in. Dit speelt met name in Duitsland, maar ook in steeds meer grote Italiaanse en Franse steden wordt aan de stoelpoten van de dieselauto gezaagd.

1. Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D – 2018 – 153.158 km - € 20.900

De Mazda CX-5 is de populairste auto onder Nederlandse caravan-eigenaren. Maar zoals we al eerder schreven, vinden wij de turboloze benzinemotoren van Mazda niet de gelukkigste keus in combinatie met een flinke sleurhut aan de haak. Deze rode tweedehands Mazda CX-5 is voorzien van een 150 pk sterke 2,2-liter diesel. Het koppel van 380 Nm staat al bij 1800 tpm paraat. In combinatie met zijn riante ruimte en fijne besturing, levert dat een erg prettig rijdende auto en een perfecte caravantrekker (trekgewicht 2000 kg) op. WLTP-verbruik: 5,9 l/100 km (1 op 16,9)

2. Volkswagen Golf Variant 2.0 TDI DSG – 2018 - 121.796 km - € 20.950

De zevende generatie van de Volkswagen Golf is wat ons betreft de fijnste. In tegenstelling tot de huidige Golf 8 is hij ergonomisch top en geniet je binnenin nog van een ouderwets nette afwerking. En waar het gros van de nieuwste Golfjes een 1,0-liter driecilinder benzinemotortje heeft, ligt er bij deze luxe tweedehands Golf Variant een dikke tweeliter diesel onder de kap. Met een vermogen van 150 pk en een koppel van 340 Nm bij 1750 heb je altijd power te over. Om die te gebruiken, hoef je slechts je grote teen te bewegen, want de DSG-transmissie neemt het schakelen voor zijn rekening.

Bovendien zwem je in luxe, want het betreft een Highline-uitvoering, met een groot navigatiescherm, heerlijke, verwarmde sportstoelen, een verwarmbaar stuur en een elektrisch bediend panoramadak. Dankzij de grote bagageruimte is-ie bovendien gezin- en vakantieproof. WLTP-verbruik: 5,4 l/100 km (1 op 18,5).



3. Mercedes E 220d automaat – 2017 – 135.900 km - € 33.995

Rijd je eigenlijk niet voldoende kilometers om diesel rendabel te maken? Dat ga je het in een Mercedes E-klasse vanzelf wél doen. Want zeker in deze gebruikte E-klasse is elke kilometer is een genot van comfort, luxe en nonchalante kracht. Voor de prijs van een Volkswagen Polo met 110 pk, rijd je in deze dikke diesel met 194 pk en 400 Nm. Door de mooie metallic rode lak verwart niemand je met een taxichauffeur en dankzij het AMG-pakket oogt deze E-klasse jonger dan veel van zijn soortgenoten.

In tegenstelling tot veel andere tweedehands E-klasses, is dit een origineel Nederlandse auto, mét Nationale Auto Pas. Dat geeft vertrouwen in de juistheid van de kilometerstand. Het enige waarvan je niet blij wordt is het wegenbelastingtarief voor deze 1,6 ton wegende diesel. Reken op gemiddeld 494,50 euro per kwartaal. NEDC-verbruik: 4.6 l/100 km (1op 21,7). WLTP-cijfers zijn niet bekend.

4. BMW 320d Touring automaat – 2017 - 136.568 km - € 18.945

De BMW 3-serie is een van de meest gezochte occasions op Marktplaats.nl. Deze tweedehands 3-serie Touring van de F30-generatie is niet de krachtigste of meest sensationele 3-serie, maar vergis je niet. In combinatie met met het briljante onderstel, zijn 163 pk en 400 Nm meer dan voldoende voor zeer vlot bochtenwerk.

Ben jij meer van het relaxed toeren? Geen nood, geholpen door de befaamde 8-traps automaat beheerst deze origineel Nederlandse Dreier ook dat kunstje als geen ander. Bovendien oogt hij door zijn bescheiden wielen en de witte carrosserie minder agressief dan veel andere 3-series. Over je imago hoef je je dus geen zorgen te maken. Minpuntje is dat er geen sportstoelen aan boord zijn, want die zitten toch een tandje lekkerder dan het standaardmeubilair. NEDC-verbruik: 4,0 l/100 km (1 op 25), WLTP-cijfers zijn niet bekend.

5. Alfa Romeo Giulia 2.2 JTD Super - 2017 – 166.384 km - € 21.900

Je kunt in de middenklasse natuurlijk op zoek gaan naar een Audi A4 of een Volkswagen Passat … Maar wil je jezelf en je buren eens verrassen kun je ook gaan voor een Alfa Romeo Giulia. Zeker in de eerste jaargangen was het interieur geen toonbeeld van superieur materiaalgebruik, maar tjonge, wat stuurt deze Italiaan lekker! En hoe ouder de Giulia wordt, hoe mooier wij hem vinden.

De obligate zwart lak van deze tweedehands Alfa Giulia wordt aan de binnenkant gecompenseerd door een combinatie van cognackleurig leer met zwarte stoffen inzetstukken. Het dashboard met de klassieke kokers voor de instrumenten is eveneens deels in het bruin uitgevoerd. De flinke diesel produceert een gave sound en presteert uitstekend. Zo is de honderdsprint is in 6,8 tellen gepiept. Wat wil je ook met 180 pk en 450 Nm! NEDC-verbruik: 4,2 l/100 km (1 op 23,8).