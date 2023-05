7 auto's die elke diehard Stranger Things-fan ook moet kennen

Door het succes van de Amerikaanse sciencefiction-serie Stranger Things zijn de jaren 80 helemaal terug. Het bloedstollende verhaal begint in 1983. Sheriff Jim Hopper onderzoekt in zijn Chevrolet Blazer de mysterieuze verdwijning van de 12-jarige Will Byers. Maar dat had hij ook kunnen doen in een van de volgende 7 auto's die in 1983 uitkomen (al betwijfelen of hij in no. 4 past ...)

De Fiat Uno is de opvolger van de Fiat 127. De rechthoekige carrosserie is van de Italiaanse meesterontwerper Giorgetto Giugiaro, die ook verantwoordelijk is voor het design van de eerste Volkswagen Golf. De Uno is compact, maar biedt verrassend veel binnenruimte. Een ander pluspunt is zijn zuinigheid. Aanvankelijk levert Fiat zijn nieuwe kleintje als Uno 45, Uno 55 en Uno 70, waarbij de cijfers voor het vermogen staan. Later volgt een heuse hot hatch, de Uno Turbo i.e. met 105 pk en een topsnelheid van 200 km/h.



De Fiat Uno is meteen een succes. En de Europese autopers roept hem uit tot Auto van het Jaar 1984. Hiermee laat het Italiaantje zijn grote concurrent uit Frankrijk, de Peugeot 205 (zie hieronder), achter zich. De eerste generatie Uno blijft ruim tien jaar in productie en is een van de succesvolste kleine Fiats tot nu toe.

Dat de Peugeot 205 de titel van Europese Auto van het Jaar aan zich voorbij ziet gaan, zal Peugeot achteraf niet boeiend hebben gevonden. Want wat een verkoopsucces is het! Het design is niet van Pininfarina, zoals velen denken, maar van Peugeot zelf. De Italiaan heeft alleen de 205 Cabriolet ontworpen. De Peugeot 205 is compact, zuinig en betaalbaar. Door de compacte achterwielophanging is de bagageruimte relatief groot. Bovendien zijn de rijeigenschappen door de voor die tijd ongebruikelijke onafhankelijke wielophanging dik in orde.

Uitvoeringen die nu nog tot de verbeelding spreken (met torenhoge occasionprijzen tot gevolg) zijn de 205 1.6 GTi met 105 pk en de 205 1.9 GTi met 115 pk en zelfs 130 pk. GTi met een kleine letter i, want Volkswagen heeft het alleenrecht op de aanduiding GTI met drie kapitalen. Wie geen GTi kan betalen, kan terecht bij de 205 Rallye, een spartaanse versie met stalen wieltjes en felrode veiligheidsgordels die nog geen 800 kilogram weegt en ruim 100 pk levert.

Renault presenteert aan het einde van 1983 de Renault 25, die in 1984 op de markt komt. De grote hatchback volgt zowel de Renault 20 als de Renault 30 op. Opvallend is de gebogen achterruit, een designtrucje dat ontwerper Robert Opron eerder toepast op de Renault Fuego en Renault 11. De R25 baart opzien met het sprekende waarschuwingssysteem, dat standaard is op de duurdere versies. Menig bestuurder krijgt nog nachtmerries van de drie welluidende waarschuwingstonen, waarna het altijd spannend was wat er precies mis was. "Fuel level low", riep de stemcomputer dan.

De Renault 25 is een van de meest succesvolle grote Franse reiswagens, met name in thuisland Frankrijk. Topmodel is de Renault 25 V6 Turbo, die een topsnelheid van 225 km/h haalt, mede dankzij de gunstige Cw-waarde van 0,28.

In vergelijking met de S7 is de Donkervoort S8 een stuk volwassener. De 1,6-liter viercilinder Ford-benzinemotor maakt plaats voor een ander Ford-blok, dit keer met twee liter inhoud en met 110 pk in plaats van 90 pk. De Nederlandse sportwagenfabrikant Donkervoort ruilt de vierversnellingsbak in voor een vijfbak. Een grotere spoorbreedte aan de voorkant zorgt voor een betere wegligging.

Met een leeggewicht van 625 kilogram is de S8 zwaarder dan zijn voorganger S7, die 525 kilogram weegt, maar toch accelereert hij sneller vanuit stilstand naar 100 km/h. Het duurt zes in plaats van zeven seconden. De topsnelheid bedraagt 190 km/h. En er kan zowaar wat bagage mee, wat de S8 geschikt maakt voor een weekendje weg, zolang je maar niet meer dan een T-shirtje hoeft mee te nemen.

De vijfde generatie Corolla die Toyota in 1983 presenteert, breekt met tradities. Het is de eerste Corolla met voorwielaandrijving. Bovendien werd de auto voor het eerst ontworpen met een computer (computer-aided design). De bumpers zijn van kunststof en maken als het ware deel uit van de carrosserie. Meer dan ooit moet de Toyota Corolla een jonger publiek aanspreken.

Keuze is er in ieder geval genoeg, want Toyota levert de Corolla als driedeurs hatchback, vierdeurs sedan, vijfdeurs hatchback én als twee- en driedeurs coupé. Die laatste versies hebben nog wel achterwielaandrijving. Een bewuste keuze van Toyota, dat consumenten wil laten kiezen uit een praktische en zuinige Corolla (voorwielaandrijving) en een sportieve Corolla (achterwielaandrijving) die meer rijplezier geeft.

De relatief lichte coupé (AE86) is de laatste achterwielaangedreven Corolla ooit en is inmiddels een veelgezochte klassieker, niet in de laatste plaats vanwege zijn bewezen driftkwaliteiten.

In 1983 introduceert Volkswagen een grotere, ruimere Golf die minder hoekig is dan zijn illustere voorganger. Consumenten kunnen kiezen uit een drie- en vijfdeurs hatchback en een twee- en vierdeurs sedan die niet als Golf maar als Jetta door het leven gaat. Qua uitvoeringen valt te kiezen uit de Golf C (vanwege zijn karige uitrusting gekscherend ook wel Golf Crisis genoemd), de Golf CL en de Golf GL. Ook de sportieve Golf GTI keert terug, dit keer met 112 pk. Omdat de Golf Mk2 zwaarlijviger is dan de Golf Mk1, is dit vermogen maar net aan, en dus komt er ook een Golf GTI 16V met 139 pk.

Echt leuk wordt het echter pas met de Golf GTI G60 met compressor en 160 pk. In 1989 verschijnt de Golf Rallye Limited met dezelfde motor, maar dan met zestien in plaats van acht kleppen. Vermogen: 210 pk. Hiervan zijn slechts 71 exemplaren gebouwd.

Andere bijzondere uitvoeringen zijn de Golf Country met Syncro 4x4-aandrijving en een flink hogere bodemvrijheid en de Golf Citystromer, de eerste elektrische Golf die in kleine serieproductie gaat. Een cabriolet is er nooit gekomen, in plaats hiervan blijft Volkswagen de eerste generatie Golf Cabrio bouwen.

In 1983 wordt de Alfasud opgevolgd door de Alfa 33. Dat wil niet zeggen dat hiermee de roestproblematiek van de compacte middenklasser van Alfa Romeo tot het verleden behoort, want het roestspook speelt ook de 33 parten. En ook de bouwkwaliteit laat te wensen over. Wat de 33 gelukkig ook van de Alfasud erft, zijn de 1.3 en 1.5 boxermotoren, die een sportieve snerpende sound laten horen. Een ander pluspunt is het speelse rijkarakter.

Er is een vijfdeurs hatchback en een stationwagon, die getekend is door meesterontwerper Pininfarina en eerst Giardinetta en later Sportwagon genoemd wordt. De leukste versie is de 1.5 Quadrifoglio Verde (groen klavertje vier) met 105 pk en er is zelfs een 4x4-versie. In 1990 krijgt de Alfa 33 een heel ingrijpende facelift. Dit model verkoopt in Nederland met bijna 6000 exemplaren in 1991 beter dan het oorspronkelijke model. Het zijn aantallen waar Alfa Romeo momenteel alleen maar van kan dromen …