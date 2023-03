Autoverkopen februari 2023: deze zes trends zijn op z'n minst opmerkelijk

Voorlopig gaat het aardig met de autoverkopen in Nederland: er werden in februari 2023 23,8 procent meer auto's op kenteken gezet dan in dezelfde maand in 2022. Wat valt op?

1. Geen model populairder dan Lynk & Co 01

Daverende verrassing: de best verkochte auto van Nederland is de Lynk & Co 01. Op het uiterst scherpe maandtarief van 550 euro blijft de concurrentie zich stukbijten. Al 1894 keer kreeg een Lynk & Co 01 in 2023 een Nederlands kenteken. De Duits-Franse tweeling Peugeot 208-Opel Corsa volgt op plek 2 en 3. De Corsa is goed voor 1501 registraties, de 208 voegt daar vlak achter met 1433 registraties.

2. Zuid-Korea rule the waves

In de eerste maand van 2023 schoot Volkswagen flitsend de startblokken uit. Het heroverde meteen de koppositie van Kia, maar dat was van korte duur. In februari staat Kia weer 'gewoon' op 1. Het merk wist 2295 auto's te registeren in Nederland. Plek 2 is voor Hyundai, met 1975 registraties. Tel je januari en februari bij elkaar op, dan is Volkswagen de nummer 1 (5884 registraties). Vooral de Polo is bezig aan een comeback (1307 registraties). Bij Kia is de Picanto het populairst, terwijl Hyundai uitstekende zaken doet met de Tucson.

3. Ford herstelt zich

Bij de verliezers van januari noemden we Ford, maar in Keulen kunnen ze tevreden zijn over het Nederlandse koopgedrag in februari. De Duitsers denderen zelfs de top 5 binnen, met een vierde plek overall. De Ford Focus is met afstand het populairst.

4. Verliezers: Citroën en Mini

Citroën blijft wel kwakkelen, de Fransen weten niet te profiteren van de lentekriebels van de Nederlanders. De totale markt steeg met 23,8 procent, maar Citroën verkocht juist 40 procent minder auto's. De C3 (575 van de 1023 registraties) is het enige model dat nog enigszins gepruimd wordt. Ook bij Honda (139 t.o.v. 225 in 2022) blijft het behelpen. De daling bij Mini is al net zo opmerkelijk. Nederland is blijkbaar niet zo in de hipsterstemming, want waar vorig jaar nog 1346 mensen kozen voor een Mini, zijn het er nu maar 777 (-42,8 procent). Er is geen volumemerk waarbij de daling zo dramatisch is.

5. En de Chinezen?

Alle nieuwe Chinese elektrische merken komen een beetje op stoom, al is de afstand tot de Lynk & Co 01 groot. De BYD Atto 3 heeft dit jaar 142 handtekeningen verzameld, de MG4 twee minder. Drie mensen kochten een Nio ET7, de EL7 (waarmee we in het volgende nummer van Auto Review gaan rijden) is goed voor 11 registraties. Zoals zowaar 24 Nederlanders wel iets zagen in de Hongqi E-HS9, de enorme elektrische suv die zo opzichtig knipoogt naar Rolls-Royce dat het bijna grensoverschrijdend is ...

6. Nul verkocht in 2023

Enig sadisme is ons niet vreemd, want toen de verkoopcijfers binnenkwamen, ging de hele redactie op zoek naar modellen waar tot nu toe geen enkele een Nederlandse eigenaar kregen. Niemand heeft in 2023 bijvoorbeeld een Morgan gekocht. Ook exclusieve modellen als de Ford Mustang (de echte, dus met V8) Lamborghini Huracan en Maserati Levante wisten exact nul Nederlanders te verleiden. Zoals je ook lang kunt zoeken naar een DS 9 die in 2023 op kenteken is gezet, of de waterstofauto Hyundai Nexo.

Top 5 merken februari 2023

Kia 2295 Hyundai 1975 Volkswagen 1820 Ford 1785 Toyota 1742

Top 5 modellen februari 2023

Lynk & Co 01 1098 Opel Corsa 887 Volvo XC40 749 Ford Focus 687 Tesla Model Y 653

* bron: BOVAG