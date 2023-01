5900 euro korting op je elektrische auto! Deze 4 automerken verdubbelen de subsidie

Waarschijnlijk ken je de aankoopsubsidie op elektrische auto’s (SEPP). Vier merken zijn extra gul en verdubbelen het bedrag. Bij Smart gaan ze zelfs nog een flinke stap verder.

Even een opfriscursus voor degene die het waren vergeten; sinds 10 januari kunnen particulieren gebruikmaken van de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP). Hiermee krijg je, als je aan bepaalde voorwaarden voldoet, 2950 euro aankoopsubsidie. Voor vier merken gaat de korting niet ver genoeg, zij verdubbelen hem. En dus houd je 5900 euro in je zak. Welke merken zijn zo gul?



1. Opel Mokka-e

De Mokka-e is een van de meest populaire modellen van Opel. Wij prezen de auto eerder al om zijn adequate WLTP-bereik, prettige comfort, en rijke veiligheidsuitrusting. Ook het strakke design kan ons wel bekoren.

Wel jammerlijk is de beperkte ruimte voor achterpassagiers en je bagage. Maar dat is misschien wel overkomelijk als je korting krijgt. Met de subsidie en de korting die Opel hier bovenop aanbiedt, is de Mokka-e beschikbaar vanaf 33.849 euro.

2. Fiat 500e

De 500e werd in 2020 door Fiat geïntroduceerd als het elektrische broertje van de Fiat 500, die maar populair blijft. Ook de Fiat 500e viel in de smaak bij ons. De kleine Italiaan valt vooral op door zijn leuke rijeigenschappen, een uitgebreide veiligheidsuitrusting, een prima actieradius en de mogelijkheid om te snelladen met 85 kW.

Met de subsidie en extra korting afgetrokken bedraagt de minimale totaalprijs van de Fiat 500e nog ‘maar’ 24.840 euro. De beslissing moet echter wel snel genomen worden, aangezien de verdubbelingsactie van Fiat maar tot 31 januari loopt. Wellicht kun je nog iets regelen vanaf februari, wanneer je de dealer lief aankijkt ...

3. Nissan Leaf

De Leaf is er natuurlijk al een tijdje en raakt in rap tempo verouderd. Dat Nissan een van de merken is die klanten probeert te lokken, is dan ook niet gek. De Leaf heeft nog best prima eigenschappen, zoals het comfort en de eenvoudige bediening. Geluiden van wind of banden zijn amper te horen in de auto en het onderstel is zacht geveerd.

Er is wel een addertje onder het gras, want de verdubbelaar van Nissan geldt enkel op de minder begeerde Leaf met 39 kWh. Deze is beschikbaar vanaf 29.190 euro. Wil je het model met 59 kWh, dan krijg je ‘slechts’ 1500 euro korting bovenop de subsidie. De totaalprijs van deze auto komt daarmee uit op 37.440 euro.

4. Mazda MX-30

De fraai ogende Mazda MX-30 is er sinds 2020 en heeft, geheel in de traditie van het merk, erg fijne rijeigenschappen. Dit is mede te danken aan het uitgebalanceerde onderstel: sportief, zonder oncomfortabel te worden. Ook de materialen in het interieur zijn fraai en het geluidscomfort is dik in orde.

Maar dan is er die ene grote maar die zoveel pluspunten overschaduwt; de zeer beperkte actieradius (200 kilometer WLTP). Het gebrek aan beenruimte voor de passagiers op de achterbank is ook een stevig minpunt. Wie hier doorheen kan kijken, kan al een MX-30 bestellen vanaf 30.540 euro (in plaats van 36.440 euro).

5. Overtreffende trap van Smart

Smart doet ook mee aan de nieuwjaarsuitverkoop, en doet er zelfs een schepje bovenop. Kopers krijgen nu maar liefst 5000 euro extra korting op een nieuwe Smart Fortwo en Fortwo Cabrio.

Al is de zeer compacte A-segmenter natuurlijk niet meer nieuw en moet je geen wereldreis gepland hebben. De actieradius van om en nabij de 100 kilometer is zeer beperkt - denk hier goed over na voordat je op de bestelbutton klikt. Anderzijds: je bent klaar voor 17.776 of 20.801 euro (cabrio) en daarmee is de Smart EQ Fortwo een van de goedkoopste auto's van Nederland.