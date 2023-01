Uit de autoverkopen over het jaar 2022 blijkt dat meer autofabrikanten onderuit gaan dan vooruit. De volgende vier automerken gaan echter het hardst onderuit.

De European Automobile Manufacturers' Association (of ACEA) heeft alle verkoopcijfers van auto's over het jaar 2022 bekendgemaakt. De Europese automarkt daalde met 4,6 procent. Volgens ACEA is dit te wijten aan het onderdelentekort dat vooral in het eerste halfjaar de kop opstak. Vorig jaar werden in de landen van de Europese Unie (dus zonder Noorwegen, IJsland en Zwitserland) ruim 9,2 miljoen nieuwe auto's geregistreerd. Lijkt heel wat, maar dit is het laagste aantal sinds 1993. En om een idee te geven hoe lang dat geleden is: dit is het jaar waarin toenmalig verkeersminister Hanja Maij-Weggen de eerste carpoolstrook van Europa opent, langs de snelweg A1 ...

Niet alleen kommer en kwel

Toch is het niet alleen kommer en kwel wat betreft de autoverkopen over 2022. In de laatste vijf maanden van het jaar laten de autoverkopen in Europa een plus zien, met als uitschieter november met 12,8 procent. Van de vier grootste Europese automarkten (Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje) noteren alleen onze oosterburen over heel 2022 een plus, zij het een magere, namelijk 1,1 procent. Maar dit is nog altijd beter dan Frankrijk, Italië en Spanje met respectievelijk -7,8 procent, -9,7 procent en -5,4 procent. En Nederland? Wij gaan met 3,2 procent onderuit.

Wie ook onderuit gaan, zijn de meeste automerken. Maar er is altijd baas boven baas, dus: de volgende vier automerken gaan het hardst onderuit:

1: Smart -41,2 procent

Ai, van alle automerken is de daling bij Smart het allergrootst. Registreerde Smart in 2021 nog 33.703 auto's, een jaar later zijn dat er een heel stuk minder, namelijk 19.801. De elektrische Smart #1 die in het voorjaar van 2023 op de markt komt, kan het tij wellicht keren. Hij ziet er volgens ons goed uit, en heeft bovendien een actieradius waarmee je prima uit de voeten kunt.

2: Jaguar -31,8 procent

Ook bij Jaguar gaat de vlag niet bepaald uit. Het edele merk kukelt naar beneden met 31,8 procent. Dat heeft waarschijnlijk wat te maken met het verouderde modellenaanbod. De laatste jaren beperkt het Jaguar-nieuws zich tot enkele facelifts en speciale uitvoeringen. Het is wachten op de volledig elektrische Jaguar XJ, maar die wordt telkens uitgesteld. Werk aan de winkel dus.

3: Jeep -18,5 procent

Wat zullen ze bij Jeep blij zijn dat de nieuwe Jeep Avenger tot Europese Auto van het Jaar 2023 is gekozen. Want het merk kan wel wat goed nieuws gebruiken, getuige de vrije val die de Europese verkoopcijfers van Jeep ten deel valt. Jeep verkocht in 2021 precies 120.613 auto's. In 2022 zijn dat er 98.356. De redding is wellicht nabij en die heeft de toepasselijke naam Avenger (wreker).

4: Fiat -17,6 procent

Fiat kwakkelt al jaren. De kurk waarop het merk drijft, is de Fiat 500, samen met de elektrische Fiat 500e. De Fiat Panda is - hoe leuk wij hem ook nog vinden - nu echt aan vervanging toe. Ook de rest van het aanbod is verouderd. Dat zijn trouwens slechts twee modellen: de Fiat 500X (alweer in 2014 geïntroduceerd!) en de grijze Fiat Tipo. Waar blijft nou de langverwachte Fiat Punto!?

Peugeot 208 meest verkocht

Fiat en Jeep zijn niet de enige merken van autoreus Stellantis die te kampen hebben met dalende autoverkopen. De Peugeot 208 mag dan wel de meestverkochte auto van Europa zijn (waarmee hij de Volkswagen Golf het nakijken geeft), als merk gaat Peugeot wel onderuit, met 14,3 procent. Citroën doet het nog slechter met een min van 16,6 procent. En ook Opel verkocht minder auto's dan in 2021, namelijk 12,8 procent minder. De enige twee merken van Stellantis die een plus noteerden, zijn de merken waarvan je dit niet verwacht. Alfa Romeo plust met 27,2 procent (maar verkocht nog geen 30.000 auto's) en DS laat een stijging zien van 15,1 procent.