Top 10 - alle nieuwe auto's om naar uit te kijken in 2023

Een Toyota Prius die niet hemeltergend lelijk is, een fijne BMW M2 en een Nederlandse auto op zonne-energie. Dit zijn de auto's waarnaar we in 2023 met meer dan gemiddelde belangstelling naar kijken.







1. BMW M2



Leuk natuurlijk, een nieuwe BMW 2-serie, maar het feest is pas compleet als de BMW M2 verschijnt. De drieliter zescilinder levert 460 pk en een koppel van 550 Nm. Wie dat vermogen wil omzetten in ultrasnelle acceleratietijden, moet de M2 met M Steptronic bestellen. Hij sprint dan van 0 naar 100 km/h in 4,1 seconden. Puristen willen natuurlijk zelf schakelen, maar dan moet je genoegen nemen met 4,3 seconden. De topsnelheid is in beide gevallen begrensd op 250 km/h, maar met het optionele M Driver’s Pack (waarbij je ook een rijtraining krijgt) kan het worden verhoogd naar 285 km/h.



2. Jeep Avenger

De Jeep Avenger is de eerste volledig elektrische Jeep ooit. Als je dit tien jaar geleden had voorspeld, werd je stante pede naar Alcatraz verbannen. Jeep en elektrificatie? You must be joking! Toch wil Jeep per 2030 alleen nog maar elektrische auto's verkopen. Tenminste, in Europa. Zet dat Amerikaanse erfgoed inderdaad maar bij het vuilnis. De Jeep Avenger ziet er geweldig uit en is voor een elektrische suv betaalbaar. De extra complete 1st Edition kost 40.500 euro. En dat is nog zonder de overheidssubsidie van 2950 euro.





3. Lightyear 0



Deze langverwachte elektrische auto die op zonne-energie rijdt, stond ook op het lijstje van 2022. Van uitstel komt echter geen afstel; de gestroomlijnde 0 (Cw-waarde: 0,175) is eind 2022 in productie gegaan. Niet in Nederland, maar in het Finse Uusikaupunki. Het ligt een eind verwijderd van de stad waar de door Lightyear gepatenteerde zonnepanelen vandaan komen, namelijk Venray. Puur op de energie van de zonnecellen komt de Lightyear 0 70 kilometer ver. Lightyear is van plan 946 stuks te bouwen. De aanschafprijs is even slikken: 250.000 euro. Hollands glorie ten top!



4. Toyota Prius

Jaren geleden sloeg Toyota-topman Akio Toyoda met zijn vuist op tafel. Heetgebakerd riep hij dat Toyota nooit meer saaie auto's mocht bouwen. Hij blijkt een man van zijn woord, want het huidige modellenaanbod kun je met geen mogelijkheid slaapverwekkend noemen. Tot nu toe viel je bij de Toyota Prius alsnog in slaap. Maar van de nieuwe worden we zowaar hebberig! De plug-in hybride (dus altijd met stekker) met 223 pk wordt in het tweede kwartaal in Europa geïntroduceerd. Toyota belooft de meest efficiënte Prius ooit. Wij vinden het in ieder geval de mooiste Prius ooit.

5. Lexus RZ 450e

De eerste volledig elektrische Lexus is de Lexus RZ 450e niet. Dat is de Lexus UX 300e. Die vergeten we liever, want hij laadt traag en komt niet heel ver. Met de RZ 450e neemt Lexus revanche. Hij staat op een platform dat specifiek voor elektrische aandrijving is ontwikkeld. En als zijn lithium-ion batterij van 71,4 kWh vol zit, kom je veel verder dan de UX, namelijk ruim 400 kilometer. Het gecombineerde vermogen bedraagt 313 pk. En Lexus kennende, is de suv met aflopende daklijn voor de eeuwigheid gebouwd.

6. Dacia Jogger E-Tech Hybrid



De Dacia Jogger is bijna vijf meter lang, ruim én als enige in zijn segment leverbaar als zevenzitter. De stationwagon kost iets meer dan 21.000 euro. Dat is minder dan de gemiddelde prijs van een occasion. Daarbij is het design ook nog eens te pruimen, zeker als je hem in de koperen kleur als op de foto bestelt. Een geëlektrificeerde Jogger ontbrak, maar daar komt in 2023 verandering in. Dan wordt de Jogger ook leverbaar met hybride-aandrijving uit de Renault Clio: twee elektromotoren en een atmosferische 1,6-liter benzinemotor met een systeemvermogen van 140 pk. Een automaat is standaard.



7. Polestar 3

Door alle begeerlijke technologie zou je bijna vergeten dat de Polestar 3 in eerste instantie een auto is. In dit geval een suv in het hogere marktsegment, want je moet bijna 90.000 euro neertellen. Dan krijg je de Polestar 3 waarschijnlijk eind 2023 geleverd, maar kijk niet gek op als dit toch begin 2024 wordt. Behalve een indrukwekkend grote elektrische suv met 490 pk en een actieradius van 610 (!) kilometer, krijg je een 14,5-inch touchscreen met het Google besturingssysteem, een Bowers & Wilkons-audiosysteem met 25 luidsprekers en een veiligheidspakket met vijf radarmodules, vijf camera’s en twaalf sensoren.

8. Nio ET5

De Nio ET5 is na de ET7 het tweede model van de Chinese fabrikant Nio in Nederland. Nio noemt zijn nieuwste aanwinst een middelgrote sportieve elektrische sedan. Je kunt hem online bestellen voor ruim 50.000 euro. Die instapper is uitgerust met een batterijpakket van 75 kWh en heeft een actieradius van 445 kilometer. Neem je de batterij van 100 kWh, dan rijd je op een volle accu zomaar 580 kilometer. Bijzonder van Nio is dat de batterij gewisseld kan worden bij een wisselstation. Dat is in vijf minuten gepiept en kan mensen met koudwatervrees weleens over de streep trekken om elektrisch te gaan rijden.

9. Opel Astra Sports Tourer

Je struikelt over de elektrische suv-modellen en crossovers. Een elektrische stationwagen daarentegen, die kom je nog niet zo heel vaak tegen. Opel brengt dit jaar de elektrische Opel Astra op de markt en die is er ook als Sports Tourer. En omdat we toch een beetje traditioneel ingesteld zijn, kijken we daarnaar uit. De batterij heeft een capaciteit van 54 kWh, goed voor een actieradius van 416 kilometer (WLTP). Elektrisch zoeven met een hang naar het verleden; die combinatie kan wel eens veel mensen naar de showroom trekken.

10. Volkswagen 'ID. 7'



De Volkswagen Passat die dit jaar geïntroduceerd wordt, is waarschijnlijk de laatste. Een elektrische Passat komt er niet. De hier afgebeelde Volkswagen ID. Aero is hier een voorbode van. Volkswagen belooft een actieradius van 620 kilometer dankzij een accupakket van 77 kWh en een zeer gunstige luchtstroom (cw-waarde: 0,23). Naar verwachting is de ID. Aero vanaf de tweede helft van dit jaar leverbaar. De naam is nog niet officieel onthuld, maar we durven ons geld gerust te zetten op ID. 7.