Altijd was de Toyota Prius een dankbaar object voor klagers: wat was hij lelijk, ondanks zijn doordachte techniek. Maar bij de nieuwe Prius valt alles op z'n plaats.

Toen de Toyota Prius in 1997 op de markt kwam, kon je veel van hem zeggen. Ja, hij was zuinig, vooruitstrevend en milieuvriendelijk. Een prima auto voor dagelijkse kilometers, en voor mensen die niet van tankstations houden. Maar voor autoliefhebbers was de Prius ook het mikpunt van hoon. Over het klimaat maakten we ons nog niet druk, terwijl Toyota achteraf eigenlijk een compliment verdient. Al in 1992 namen de Japanners zich voor om auto's te ontwerpen met een zo klein mogelijke impact op het klimaat.



Roepende in de woestijn



Tegenwoordig roept elke autofabrikant dat, maar dertig jaar geleden was Toyota nog een roepende in de woestijn. Snelle auto's wilden we, het liefst met zoveel mogelijk cilinders. En dat was precies wat de zuinige en schone Prius niet bood. Voor rijplezier hoefde je niet bij deze Toyota aan te kloppen, voor snelle sprints evenmin. En wat vonden we de auto lelijk met z'n allen.



Lager, breder, dikke wielen

Het lijkt wel of Toyota er eindelijk genoeg van heeft. De nieuwe Prius is na 25 jaar ineens getransformeerd in een mooie auto. Hij is ontdaan van het drukke lijnenspel van zijn voorganger, Toyota koos voor een 'clean' ontwerp zonder overbodige hoeken en lijnen. Het knappe is dat hij nog wél als Prius te herkennen is. Dat hebben ze verdraaid goed gedaan bij Toyota. Dat de Prius er sportiever uitziet, komt mede doordat hij vijf centimeter lager en twee centimeter breder werd, en geheel volgens de heersende mode standaard wordt geleverd met grote 19-inch wielen.

In de zomer staat de nieuwe Prius bij de dealer en het zou ons niet verbazen als hij de ster van de showroom wordt. We gunnen de Toyota zijn glorieuze revanche en steken de hand in eigen boezem, want ook wij mopperden regelmatig over het uiterlijk. Dat deden we vooral bij de Prius Wagon uit 2012, waarin we alleen wilden instappen met plaksnor en zonnebril. Maar kijk deze gele auto eens staan, nog een heel klein beetje gecamoufleerd, omdat het een voorseriemodel is. Dit is de wraak van Toyota, al is het merk zelf te beschaafd om het zo te noemen.



Grotere actieradius Toyota Prius



Zelfs aan de sportiviteit is gewerkt. De vijfde generatie van de Prius is in Europa alleen nog te koop als plug-in hybride. Het vermogen steeg flink ten opzichte van de afzwaaiende Prius, van 122 naar 223 pk. Een atmosferische 2,0-liter benzinemotor (148 pk) zorgt samen met een elektromotor (160 pk) voor de aandrijving. Die vermogensstijging vertaalt zich in een snellere honderdsprint. Deed de oude Prius het nog in 11,1 seconden, de nieuwe heeft maar 6,9 tellen nodig. Een ding bleef wel hetzelfde, het vermogen wordt op de voorwielen overgebracht via een traploze transmissie.

Niet alleen de prestaties verbeterden, ook aan de zuinigheid werd gewerkt. De batterijcapaciteit werd een stuk groter en steeg van 8,8 kWh naar 13,6 kWh. De elektrische actieradius kon daardoor toenemen van 40 naar 69 kilometer. De officiële WLTP-uitstootcijfers zijn nog niet bekend, maar Toyota houdt het op 19 gram per kilometer.



Kleine bagageruimte

Het interieur is hoogwaardiger dan bij de oude Prius. De menu's in het multimediasysteem en de bediening zijn logischer, terwijl de gekozen materialen er flink op vooruit zijn gegaan. Net als de elektrische Toyota bZ4X heeft de Prius een centraal touchscreen en digitaal instrumentarium. Nadeel is dat de afleesbaarheid niet voor iedereen optimaal is, afhankelijk van je lengte gaat een deel van de informatie achter het stuur verborgen.

De voorstoelen lijken wel sportstoelen, maar hebben juist een zachte vulling. Vooral rond je schouders heb je weinig zijdelingse steun, maar als je overwegend kilometers op de snelweg maakt, is dat geen onoverkomelijk nadeel. Voorin zit je dan ook prima. De sportieve vormgeving moet ergens tot pijn lijden, en dat is op de achterbank. Het dak loopt vrij steil af en dat heeft gevolgen voor de hoofdruimte. De beenruimte is redelijk, maar niet meer dan dat.



Een groter nadeel is de kleine bagageruimte van 265 liter. En dat terwijl de Prius in veel grote steden als taxi wordt ingezet. Hopelijk voor de passagiers zijn het korte ritten en hebben ze niet al te veel koffers meegesleept. Het is nog niet bekend wat het laadvolume is als je de achterbank neerklapt.



Exacte prijs Toyota Prius niet bekend

Toyota lijkt vooral het eeuwige geklaag over de beperkte sportieve ambities aan te willen pakken. Want de besturing is verrassend direct en de feedback is prima. Het onderstel met nieuwe multilink-achterwielophanging zorgt voor een betere stabiliteit in bochten. Al heeft de achterkant met zijn zware accupakket de neiging om uit te breken en lijkt het ESP op dergelijke momenten aan zijn winterslaap bezig. Laten we het houden op kuren van de voorserie-auto.



De Prius maakt het goed met zijn uitstekende veercomfort, probleemloos werden hobbels van groot en klein formaat gladgestreken. De benzinemotor en de elektromotor zijn goed op elkaar ingespeeld. Klein nadeel is dat de relatief weinig vermogende benzinemotor zich erg moet inspannen bij sportieve ritten.

De vijfde generatie van de Prius komt in het tweede kwartaal van 2023 naar Nederland en gaat minstens 40.000 euro kosten. Wie een Lightyear 0 had besteld, kan misschien beter de topversie van de Prius kopen. Die heeft ook een zonnedak, kost twee ton minder en de kans is levensgroot dat deze Toyota wél keurig wordt afgeleverd.

Conclusie

We zijn gecharmeerd van het uiterlijk van de nieuwe Prius, en ook de goede prestaties in combinatie met het lage verbruik zijn indrukwekkend. De uitbrekende achterkant zien we door de vingers, over het algemeen is de Prius een fijn rijdende auto. Maar als de eerste euforie is weggeëbd, komen we tot een aantal praktische nadelen. De Prius is minder ruim en praktisch geworden.