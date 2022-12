Wegenbelasting elektrische auto's: zoveel betaal jij straks voor je EV

Elektrische auto's zijn jarenlang fiscaal bevoordeeld. Zakelijke rijders profiteerden van lage bijtelling en particuliere EV-eigenaren waren en zijn blij met de vrijstelling van de wegenbelasting. Maar aan alles komt een eind. Hoeveel wegenbelasting betaal jij straks voor je elektrische auto? Van Peugeot e-208 tot Volvo EX90 ...



Iets waarvan zowel de leaserijder als de particuliere koper van elektrische auto's profiteert, is de vrijstelling van bpm. Dat scheelt in de aanschafprijs en dus ook in de bijtelling. Al zullen veel leaserijders met weemoed terugdenken aan de tijd dat ze helemaal geen bijtelling betaalden voor hun elektrische auto. Nul, noppes.



Bijtelling elektrische auto's 2023



Die tijden zijn allang voorbij. Leaserijders die in 2022 een nieuwe elektrische auto hebben 'gekregen', moeten over de eerste 35.000 euro 16 procent van de fiscale waarde van hun auto bij hun inkomen optellen. Voor het resterende bedrag geldt het bijtellingstarief van 22 procent. Voor niet volledig elektrische auto's geldt die 22 procent voor de volledige fiscale waarde. Daardoor is het in veel gevallen nog altijd relatief voordelig om elektrisch te leasen. Vanaf 2023 gaat de grens voor 16 procent omlaag naar 30.000 euro, en worden EV's financieel weer iets minder aantrekkelijk.



Elektrische auto's in 2023 nog wegenbelastingvrij



Maar 2023 betekent niet alleen slecht nieuws voor de EV-rijder. Want ook volgend jaar zijn volledig elektrische auto's nog steeds vrijgesteld van wegenbelasting. Of motorrijtuigenbelasting, zoals het officieel heet. Alleen duurt geen enkel feestje eeuwig.



Volg de ontwikkelingen over elektrische auto's op de voet.



Aanmelden

Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief.



2025: kwarttarief wegenbelasting elektrische auto's



Volgens de huidige plannen is het in 2025 namelijk over en uit met die vrijstelling. Vanaf dat jaar gaat de overheid een kwarttarief hanteren voor elektrische auto's. Dat wil zeggen dat EV-rijders 25 procent gaan betalen van het tarief dat voor benzineauto's geldt. Een ramp is dat niet, want ook met het kwarttarief ben je nog steeds goedkoper uit dan met een vergelijkbare benzineauto. Om over diesels nog maar te zwijgen.

Vanaf 2026 benzinetarief wegenbelasting voor EV's



De échte pijn begint in 2026. Zoals het er nu naar uitziet, moeten EV-rijders dan hetzelfde gaan betalen als voor een benzineauto met hetzelfde leeggewicht. Alleen is de gemiddelde elektrische auto stukken zwaarder dan zijn benzinebroer. Wat dat betekent, hebben we hieronder voor een aantal elektrische auto's op een rijtje gezet. De wegenbelasting verschilt per provincie. Groningen is het duurst, Noord-Holland het goedkoopst. Wij gaan uit van de tarieven voor de provincie Flevoland, die ongeveer in het midden liggen.

Hoeveel wegenbelasting elektrische auto's in 2026?



De Volvo EX90 is nu nog niet leverbaar, maar we weten al wel wat-ie weegt: 2900 kilo. Dat is goed voor een kwartaalbedrag in de wegenbelasting van 556 euro!

Benzine-auto honderden euro's goedkoper in de wegenbelasting dan EV



De vraag is natuurlijk of de politiek vasthoudt aan het voornemen om elektrische auto's vanaf 2026 over één kam te scheren met benzineauto's. Zo kost een Peugeot 208 op benzine (955 kg) per kwartaal 'maar' 104 euro in de wegenbelasting en een Volvo XC40 T2 (1480 kg) 223 euro. In beide gevallen ben je jaarlijks 380 euro meer aan mrb kwijt voor de elektrische variant.

Wie wil dan nog een elektrische auto?



Als de overheid elektrisch rijden écht wil stimuleren, dan lijkt ons dit niet vol te houden. Tenzij benzine nog veel duurder wordt gemaakt, of de overheid andere maatregelen neemt om het auto's met verbrandingsmotor lastiger te maken.



Inmiddels is er een brede politieke meerderheid voor het belasten van gebruik in plaats van bezit. Dat wil zeggen, het invoeren van een kilometerheffing. Ook daarmee zou je auto's die geen of nauwelijks CO2 uitstoten, kunnen bevoordelen. Maar of dat inderdaad gaat gebeuren, is nog totaal onduidelijk. Het lijkt dan ook sterk dat kilometerheffing al binnen drie jaar wordt ingevoerd. Kortom: wordt vervolgd!