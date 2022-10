Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 42

Vrijdagmiddag, halfvijf. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Porsche met een betoverende 911 Carrera komt en we ons te pletter schrikken van het gewicht van de elektrische Rolls-Royce Spectre. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - dit is de Porsche 911 Carrera die jij wilt

Ja ja, je oma kan nog hard rijden in een Porsche 911. Tot je haar een proefrit belooft met de Porsche 911 Carrera T. Waarom moet je de sleutel misschien toch maar niet op het dressoir van de aanleunwoning leggen?



+ Top - zo wordt zelfs de Toyota RAV4 woest aantrekkelijk



CEO Akio Toyoda is me er eentje. Zegt hij dat Toyota 'no more boring cars' gaat maken, komt-ie met de RAV4. Die was behoorlijk boring, tot deze week een lekker sportieve RAV4 GR Sport werd onthuld!



+ Top - wat is de (niet goedkope) BYD Atto 3 compleet uitgerust



Toen we de niet malse prijs van de elektrische BYD Atto 3 zagen, hadden we hem als een van de drie flops van de week bestempeld. Maar toen onthulden de Chinezen wat je allemaal standaard krijgt, en wordt elke buurman met Duitse leasebak jaloers op de BYD Atto 3-rijder. Flop wordt top!



- Flop - Nederland en de Nissan X-Trail lijken geen match made in heaven



We testen een Nissan X-Trail met 3 motoren, 7 zitplaatsen en vierwielaandrijving. Is dat niet wat te veel van het goede? Ja, dat is wat te veel van het goede. En wel hierom.



- Flop - elektrische Rolls-Royce Spectre heeft obesitas



Wat zal het een leuk gezicht zijn als je tussen de Leafjes en ID.3'tjes straks ineens deze Engelse mastodont bij de laadpaal ziet staan. Want stop de persen, ook Rolls-Royce gaat elektrisch, met de spectaculaire Spectre. Maar zwáár dat-ie is.



Flop - lees goed de voorwaarden als je de Nio ET7 online bestelt



De Chinese Nio ET7 is niet te koop, je kunt alleen een abonnement, eh, Nio Subscription nemen. Lees dan wel de kleine lettertjes, want voor je het weet loopt het toch al hoge bedrag nog verder op!