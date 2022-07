Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 28

Vrijdagmiddag, vijf uur. Computer uit, de deur van je werkplek kan achter je dicht, het weekend is begonnen. Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Alpine met zijn tijd mee ging en de Toyota RAV4 roversgoed werd. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top - Elektrische A110 - Op zijn 60ste verjaardag gaat Alpine met z'n tijd mee

Deze Alpine A110 E-ternité ziet eruit alsof hij vanaf morgen in de showroom staat. Maar helaas, dit is gewoon nog een prototype. Een soort cadeautje van het zestigjarige Alpine aan zichzelf en een blik op de nabije toekomst. Want het Franse sportautomerk heeft wel degelijk de ambitie om volledig elektrisch te worden.



+ Top - Hier, voor jou, omdat het zo heet is: vijf Porsche-kleurige ijslollies!

Wat was het heet, hè?! Heb je gewerkt in de hitte? Nou, dan heb je wel een ijsje verdiend. En omdat we Auto Review zijn, komen we natuurlijk niet zomaar met een rakketje aanzetten. Dit zijn letterlijk de Porsches onder de ijslollies: vijf verschillende zijn er, in vijf iconische Porsche-kleuren.



+ Top - Fan van Breaking Bad of Better Call Saul? Dan moet je deze Volvo kopen

Sorry, het is geen Pontiac Aztek, maar toch misschien wel 'the next best thing': de Volvo V70 van Gus Fring uit Breaking Bad en Better Call Saul. En je kunt er volgende week op bieden ...



- Flop - Rijd je deze auto? Dan is er een grote kans dat-ie gestolen wordt



'Sinds jaren forse stijging voertuigdiefstal', kopt het persbericht van het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit. Dat klinkt alarmerend, maar in werkelijkheid valt het best mee. Het aantal autodiefstallen is nog steeds maar een derde van wat het in 2010 was. Er is echter één model dat onverminderd populair is bij de rovende medemens.



- Flop - Elon Musk bevestigt komst Cybertruck in 2023. Nou, dan weet je het wel ...

De Tesla Cybertruck zou eerst in 2020 op de markt komen, toen in 2021, toen in 2022 en nu in 2023. Ergens halverwege volgend jaar, als we Elon Musk moeten geloven. Maar om eerlijk te zijn, doen we dat niet.



- Flop - Seat, Skoda en VW nu eenheidsworst? Wacht maar, dat wordt veel erger

Weet je wat, bedacht de Volkswagen Group, onze volumemodellen van Seat, Skoda en Volkswagen lijken nog niet genoeg op elkaar. We moeten het onderscheid ertussen helemaal weghalen.