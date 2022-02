Batterij van jouw elektrische auto kapot? Zo tranentrekkend duur is een nieuwe!

Laten we vooropstellen: over het algemeen zijn batterijen van elektrische auto's erg betrouwbaar en lijkt het ook met de afname van de capaciteit over de jaren wel mee te vallen. Maar toch, stel dat je pech hebt en de batterij van jouw EV geeft er de brui aan. Wat dan?

Garantie op de batterij van een elektrische auto

Ten eerste zijn autofabrikanten redelijk gul met hun garanties. De meeste helpen jou kosteloos met de batterij als de capaciteit binnen acht jaar of 160.000 kilometer onder de 70 procent is gezakt. Toyota is de positieve uitschieter, met tien jaar garantie of 1 miljoen kilometer op de Lexus EX 300e. Mercedes geeft ook tien jaar op de EQS, maar dan met 250.000 kilometer als maximum.

Batterij vervangen? De fabrikanten repareren liever



Overigens wordt bij schade of een probleem de batterij van jouw auto niet zomaar onder garantie vervangen. Alle merken geven aan de accu te repareren. Het gevaarte wordt uit de auto gehaald - dat is een tijdrovende klus - en slechts de beschadigde delen worden vervangen.



Bij een Kia EV6 duurt de reparatie bijna 10 uur

Maar wat nou als de garantietermijn voorbij is? Dan betaal je de kosten voor de ingewikkelde reparatie dus zelf. Bij een Honda e is de monteur zo'n 4,5 uur met de klus bezig, bij de Dacia Spring slechts 2,5 uur. Een Kia EV6 is moeilijk, kennelijk, want daarbij duurt het wisselen van een accumodule liefst 9,5 uur. Dus dat gaat je al snel 2000 euro aan arbeidsloon kosten.

Autofabrikanten zeggen liever niet wat een batterij kost

Maar een vervangende batterij, wat kost dat? Dat zeggen de merken liever niet, ondervond het Duitse Autobild, dat probeerde de tarieven boven water te krijgen. De redacteuren liepen tegen heel wat nerveus gedraai aan. Autofabrikanten hebben liever niet dat jullie weten hoe duur een batterij wel niet is.

Wat kost een batterij voor jouw elektrische auto nou?

Audi, Fiat, Opel en Tesla geven geen prijzen. Volkswagen wil alleen een indicatie geven. Hyundai, Kia en Volvo publiceren alleen prijzen per batterijmodule, want - zo zeggen ze - een batterij gaat nooit helemaal kapot dus kun je simpelweg delen vervangen. Om toch tot totaalbedragen te komen, heeft Autobild de moduleprijzen bij elkaar opgeteld.

Tot 10.000 euro

Renault Twizy - 4000 euro

Smart EQ Fortwo / Forfour - 6537 euro

Dacia Spring - 6769 euro

Kia e-Niro 39,2 kWh - 6940 euro

Honda e - 7283 euro

Kia e-Soul 64 kWh - 8739 euro

Renault Twingo Electric - 9000 euro

Renault Zoe - 9000 euro

Tot 20.000 euro

Nissan Leaf 40 kWh - 10.306 euro

Kia EV6 77,4 kW - 10.364 euro

Kia e-Niro 64 kWh - 10.410 euro

BMW I3 - 12.000 euro

Volkswagen ID.3 - maximaal 15.000 euro

Volkswagen ID.4 - maximaal 15.000 euro

Mercedes EQA - 15.209 euro

Nissan Leaf 62 kWh - 15.516 euro

Mercedes EQS - 19.603 euro

Volkswagen e-Up - maximaal 20.000 euro

Volkswagen e-Golf - maximaal 20.000 euro

Tesla Model S - maximaal 20.000 euro

Tesla Model X - maximaal 20.000 euro

Tot 30.000 euro

Hyundai Kona Electric 39,2 kWh - 20.176 euro

Mercedes EQV - 27.230 euro

Tot 40.000 euro