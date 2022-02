Waarom dit het moment is om je oudere dieselauto in te ruilen

Platform voor de autobranche AutomotiveOnline meldt het echt. Van alle occasions op de Nederlandse markt, laten diesels uit 2012 tot 2017 de grootste stijging van hun restwaarde zien. Daarnaast beleven de restwaarden van grotere tweedehands SUV's ook een piekje. En gebruikte SUV's waren al niet goedkoop. De al maanden hoge restwaarden van de overige occasions blijven op ongeveer hetzelfde niveau.



Restwaarden blijven tot de zomer hoog



Autotelex verwacht volgens AutomotiveOnline dat de restwaarden weer iets gaan dalen als de verkoop van nieuwe auto's beter op gang komt. Hiermee betreden immers weer veel ingeruilde auto's de occasionmarkt. Zo neemt de schaarste af. Maar voordat het zover is, zitten we waarschijnlijk al in juli. Nu kun je daar natuurlijk op wachten, maar misschien is het wel slim om het ijzer te smeden nu het heet is. Oftewel: scheur naar je dealer, en ruil nu je diesel of SUV in. Of nog beter: je dieselende SUV!

Waarom zijn tweedehands auto's zo duur?



Dat gebruikte auto's in het algemeen en diesels en SUV's in het bijzonder, momenteel zo duur zijn, heeft diverse oorzaken. Een belangrijke factor is het wereldwijde chiptekort. Hierdoor loopt de productie van nieuwe auto's ernstige vertragingen op. Daarom wijken veel mensen die eigenlijk een nieuwe auto wilden kopen, uit naar een jonge occasion.



Weinig tweedehands diesels te koop



Veelrijders die om de een of andere reden niet in aanmerking komen voor een leaseauto, rijden nog altijd graag in hun eigen, zuinige privédiesel. En als je nu aan een verse gebruikte diesel toe bent, is er weinig keus. Het gros van de bijtellingsgunstige, voormalige leasediesels als de Peugeot 308 SW en Renault Mégane Estate is al geëxporteerd. En na dieselgate in 2015 zijn veel minder nieuwe diesels verkocht. Dat zie je nu terug in het geringe aanbod van tweedehands diesels. Er is momenteel dus schaarste, en dat drijft de prijs van tweedehands dieselauto's op.



Import occasions neemt toe



Om aan de grote vraag naar occasions te voldoen, gaan steeds meer grote dealerbedrijven over tot de gezamenlijke inkoop van tweedehands auto's uit het buitenland. Zo laten de cijfers van Autotelex zien dat er in januari van dit jaar 22.000 auto's uit het buitenland zijn gehaald. Dat is een toename van 11 procent ten opzichte van januari 2021.