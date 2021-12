Automerken stop hiermee! Onze 6 grootste ergernissen van 2021

1. Automerken die zogenaamd het klimaat redden

Nieuwe auto’s moeten zuiniger en schoner worden, dat snappen we. Misschien rijden we in de verre toekomst allemaal elektrisch en redden we zo de aarde. Prima. Maar in 2021 kregen we de kriebels van automerken die een heel ding maken van één groen muizenstapje. Zoals het feit dat de Volvo C40 Recharge ‘geheel ledervrij’ is. En dat tegenwoordig bijna elk automerk petflessen uit de bedrijfskantine verwerkt tot vloermatten. En dan heb je ook nog het HELE-systeem van Ferrari, wat staat voor ‘High Emotion, Low Emission’. Braak.



2. EV's die hun indrukwekkende laadsnelheid niet halen

Wij schrijven veel en vaak over elektrische auto’s en we geloven in de techniek. Maar wat is er nog een hoop gedoe en onduidelijkheid! Een van de grootste ergernissen is snelladen. Om het beloofde laadvermogen van 85, 150 of soms wel 240 kW te halen, moeten alle sterren op één lijn staan, de wind uit het oosten waaien en Mariah Carey op de radio zijn. Met andere woorden: in veel gevallen krijg je niet de maximale laadsnelheid en dat is irritant.

3. Piep. Piep. Pieeeep! Overijverige veiligheidssystemen.

Als je in 2021 een nieuwe auto hebt gekocht, behoeft deze ergernis geen toelichting. Moderne auto’s bevatten zo veel camera’s en sensoren gekoppeld aan veiligheidssystemen, dat je continue piepjes hoort. De grootste boosdoeners zijn Chinese auto’s die controleren of je wel naar de weg kijkt. Draai je met je hoofd, dan vliegen de waarschuwingen over het scherm. We hebben ook een hekel aan rijhulpsystemen die je elke keer opnieuw moet uitschakelen.

4. Nederlanders kunnen niet meer autorijden

Dit is niet de schuld van de automerken, maar van corona. Mensen blijven thuis en áls ze in de auto stappen, halen ze de vreemdste capriolen uit. Bumperkleven en onnodig links rijden zijn van alle tijden, maar nu is er meer aan de hand. Nederlanders zijn de kunst van het autorijden verleerd en dat maakt ze onvoorstelbaar onvoorspelbaar.

5. Nepuitlaten

Het is een kwalijke zaak als een ergernis zo groot is geworden, dat je de hoop hebt opgegeven. We hebben het over auto's met nepuitlaten: achterbumpers waarin een verchroomd sierdeel de illusie wekt van een lekker dikke uitlaat. In werkelijkheid zit er niets, of een klein pijpje. We geven als voorbeeld de nieuwe Kia Ceed, de nieuwe Volkswagen Tiguan en de nieuwe Peugeot 308. Vooralsnog lijken de ontwerpers van elektrische auto’s zich in te houden …

6. Prijzen opladen onduidelijk

Als je met een elektrische auto gaat (snel)laden, staat nergens wat het kost. Er zijn websites en apps die het je kunnen vertellen, maar de paal zelf niet. Onze oplossing is simpel: jouw elektrische auto zoekt het op en tovert de bedragen op het navigatiescherm. Bijna alle EV’s hebben tenslotte een internetverbinding, dus dit moet mogelijk zijn. Tesla doet dit al met zijn eigen auto’s en snelladers.