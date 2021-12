Euro NCAP: 'Dacia Spring en Renault Zoe zijn levensgevaarlijk bij een aanrijding'

De Euro NCAP heeft net de resultaten bekendgemaakt van een nieuwe serie botsproeven. Onder meer de BMW iX, Mercedes EQS, Nissan Qashqai en Skoda Fabia hebben de maximale score van 5 sterren behaald op het gebied van inzittendenveiligheid, kindveiligheid, voetgangerveiligheid en de werking van hun actieve veiligheidssystemen. De kleine Fiat 500e deed het heel iets minder goed, met 4 sterren.

Risico op levensbedreigende verwondingen in de Dacia Spring

Maar dan de Dacia Spring, die dramatisch uit de test kwam, met een score van 1 ster. De Spring is gebaseerd op de Renault City K-ZE, die weer voortkomt uit de Renault Kwid, een model dat al een paar jaar in India en Brazilië wordt verkocht en slecht uit de bus kwam in een Euro NCAP-test (0 sterren). "Ronduit problematisch", noemt de Euro NCAP de Dacia Spring. Bij een aanrijding lopen inzittenden vóór en achter een hoog risico op levensbedreigende verwondingen.

In de Renault Zoe is bezuinigd op veiligheidsvoorzieningen

De Renault Zoe werd in 2019 gefacelift. Het oorspronkelijke model kreeg in 2013 de maximale Euro NCAP-score van 5 sterren, maar moet het nu met 0 sterren doen. Dit komt niet alleen doordat de Euro NCAP-eisen een stuk strenger zijn geworden, maar ook doordat Renault heeft bezuinigd op veiligheidsvoorzieningen. Zo is de goed functionerende zijairbag van het vorige model vervangen door een duidelijk minder goed werkende.



Euro NCAP: 'Renault stond ooit synoniem voor veiligheid'

Michael van Ratingen, secretaris-generaal van de Euro NCAP, heeft geen goed woord over voor Renault en Dacia. "Renault stond ooit synoniem aan veiligheid. De Laguna was in 2001 de eerste auto ooit die 5 sterren kreeg. [...] Niet alleen krijgen [de Zoe en de Spring] standaard geen fatsoenlijke actieve veiligheidssystemen mee, ook is de inzittendenveiligheid van beide slechter dan we ooit op een auto hebben gezien."

Euro NCAP beschuldigt Renault en Dacia van cynisme

"Het is cynisme ten top om klanten een betaalbare elektrische auto te bieden, als dat betekent dat ze in een ongeluk veel meer kans hebben op verwondingen", gaat Van Ratingen verder. "Andere modellen - zoals de Fiat 500e, die recent 5 sterren kreeg in een Green NCAP-test - laten zien dat je een milieuvriendelijke auto kunt bouwen zonder compromissen te sluiten op het gebied van veiligheid."