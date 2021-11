Prijsvergelijking: Peugeot 308 vs. Volkswagen Golf, Mazda 3, Ford Focus

Peugeot 308

Een simpele Peugeot 308 met wieldoppen kost 27.790 euro. De allerchicste uitvoering van 44.130 euro is dan weer het andere uiterste. Op deze pagina zoeken we de gulden middenweg; een leuk uitgeruste 308 waarmee je wel goede sier maakt, maar die niet je bankrekening breekt. Dan kom je uit op de 130 pk sterke, handgeschakelde Allure-uitvoering. Die auto staat op 17-inch lichtmetaal, zijn grille en uitlaatstukken glimmen van het chroom en hij heeft dagrijverlichting in slagtandvorm. Navigatie is standaard en voor extra zitcomfort plukken we de AGR-bestuurdersstoel van de optielijst. Zijn totaalprijs van 33 mille is lang niet gek.

Peugeot 308 (130 pk met handbak)

Allure-uitvoering - 32.490 euro

17-inch lichtmetaal - standaard

Navigatiesysteem - standaard

Digitaal instrumentarium - standaard

AGR-bestuurdersstoel - 500 euro

Lekkere kleur (Vert Olivine) - standaard

Totaal: 32.990 euro

Duurder - Volkswagen Golf



De goedkoopste Peugeot 308 (27.790 euro) is het best te vergelijken met een Volkswagen Golf van 31.490 euro. Dat prijsverschil van 3700 euro zal de VW-dealer linksom of rechtsom uit je broekzak schudden. Want de Golf 1.5 TSI met 130 pk in Style-uitvoering die we tegenover onze 'ideale' 308 zetten, is ook exact 3700 euro duurder.



Volkswagen Golf (130 pk met handbak)

Style-uitvoering - 34.990 euro

17-inch lichtmetaal - standaard

Navigatiesysteem - 740 euro

Digitaal instrumentarium - standaard

ErgoActive-bestuurdersstoel - standaard

Lekkere kleur (Lime Yellow) - 960 euro

Totaal: 36.690 euro



Goedkoper - Mazda 3



In een discussie over mooie auto's mag de Mazda 3 niet ontbreken. Voorzien van Mazda's dieprode lak komt de Japanse hatchback het best uit de verf. De basisversie met 122 pk kost 27.990 euro, maar voor 31.490 euro heb je de Sportive met 18-inch lichtmetaal, stoelverwarming en een extra luxe afwerking. En dan heeft-ie ook nog eens 150 pk.



Mazda 3 (150 pk met handbak)

Sportive-uitvoering - 31.490 euro

18-inch lichtmetaal - standaard

Navigatiesysteem - standaard

7-inch digitale meterset - standaard

AGR-bestuurdersstoel - niet leverbaar

Lekkere kleur (Soul Red) - 1150 euro

Totaal: 32.640 euro



Goedkoper - Ford Focus

Waarom dagenlang wikken en wegen tussen een 308 en een Golf, als je ook gewoon achter het sportstuur van een nieuwe Ford Focus kunt stappen? De ST-Line X Business ziet er sportief uit dankzij het Style-pakket, heeft een groot digitaal instrumentarium en is relatief betaalbaar. Je kunt zelfs een AGR-bestuurderstoel aanvinken, net als bij de 308.

Ford Focus (125 pk met handbak)

ST-Line X Business-uitvoering - 30.135 euro

17-inch lichtmetaal - standaard

Navigatiesysteem - standaard

Digitaal instrumentarium - standaard

AGR-bestuurdersstoel - 300 euro

Lekkere kleur (Desert Island Blue) - 1025 euro

Totaal: 31.460 euro