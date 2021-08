Nissan Qashqai (2021) prijs: vergelijking met de Seat Ateca, Renault Arkana en Peugeot 3008

Heb je weleens een Nissan gekocht? Dan ben je bekend met de uitvoeringen Visia, Acenta, N-Connecta en Tekna. Natuurlijk wil je het liefst de complete Tekna, maar het budget zegt Acenta. Zo kom je vanzelf uit bij het compromis: de N-Connecta. In het geval van de Nissan Qashqai N-Connecta krijg je een complete auto met het digitale instrumentarium, de 360-gradencamera en het 9-inch touchscreen met navigatie. Een draadloze telefoonoplader kost extra, maar dat moet dan maar. Des te minder kabels en snoertjes in het interieur, hoe beter. Wat blijkt: de Qashqai is aan de prijzige kant.

Nissan Qashqai (mild hybrid met 140 pk)

N-Connecta-uitvoering: 37.990 euro

Navigatiesysteem: standaard

Digitaal instrumentarium: standaard

360-gradencamera: standaard

Draadloze telefoonoplader: 615 euro

Totaal: 38.605 euro

Goedkoper: Renault Arkana (hybride met 143 pk)

De Renault Arkana is een suv-coupé en zodoende hoort hij hier misschien niet thuis. Maar doet dat ertoe? Hij zit in dezelfde prijsklasse als de Nissan Qashqai en we hebben zijn prijslijst al opengeslagen. Voor een nieuw model doet de optielijst wat verouderd aan: géén 360-gradencamera en de draadloze telefoonoplader zit alleen in de duurste uitvoering. Hij is niet los te koop.

R.S. Line-uitvoering: 37.290 euro

Navigatiesysteem: standaard

Digitaal instrumentarium: standaard

360-gradencamera: niet leverbaar

Draadloze telefoonoplader: standaard

Totaal: 37.290 euro

Goedkoper: Seat Ateca (viercilinder met 150 pk)

De vernieuwde Seat Ateca heeft een prachtige basisprijs van 29.500 euro. De upgrade van 110 naar 150 pk maakt daar 35.500 euro van, maar dan zijn we er nog niet. Die uitvoering heeft weliswaar een navigatiesysteem, en het digitale instrumentarium en de draadloze oplader pluk je zo van de optielijst, maar voor de 360-gradencamera moeten we nog een versie hoger gaan.

Xperience Business Intense-uitvoering: 37.700 euro

Navigatiesysteem: standaard

Digitaal instrumentarium: standaard

360-gradencamera: standaard

Draadloze telefoonoplader: standaard

Totaal: 37.700 euro

Duurder: Peugeot 3008 (driecilinder met 130 pk)

Oef, de simpelste Peugeot 3008 kost al 36.730 euro en die bevat maar één van de vier opties die wij willen. Een extra 3740 euro stukslaan doet wonderen. Nu hebben we de Road Trip-uitvoering met navigatie en de mogelijkheid om voor 750 euro een verzameling camera's te plaatsen. De draadloze telefoonoplader is uit de prijslijst verdwenen en heeft niet verteld of-ie terugkomt …

Road Trip-uitvoering: 40.470 euro

Navigatiesysteem: standaard

Digitaal instrumentarium: standaard

360-gradencamera: 750 euro

Draadloze telefoonoplader: niet leverbaar

Totaal: 41.220 euro

De prijs- en uitrustingsinformatie in dit artikel was correct op het moment van schrijven.