Autoverkopen 2021: Volkswagen Golf en Opel Astra in de bijrol

Formeel spreken we van het C-segment, maar als je het over de Golf-klasse hebt, weet ook bijna iedereen welke auto's je bedoelt. Zo dominant was Volkswagens compacte middenklasser ooit op de Nederlandse automarkt, al hadden we het in een iets eerder stadium ook wel de Kadett- of Astra-klasse kunnen noemen. De Ford Focus was binnen het segment meestal een goede nummer drie, maar ook de Peugeot 307/308 en de Renault Mégane hebben een aantal succesjaren gekend.

Over het eerste kwartaal van 2021 daalden de Nederlandse autoverkopen met 21,5 procent ten opzichte van 2020, tot een schamele 80.885 stuks. De top 3 bestaat uit een suv die ook als EV en stekkerhybride wordt aangeboden, een recentelijk vernieuwde A-segmenter, en een evergreen uit het B-segment. Even voor de duidelijkheid: we hebben het over de Volvo XC40 (2266 registraties), de Kia Picanto (2187) en de Ford Fiesta (1755).

Ford Focus nummer één in de Volkswagen Golf-klasse

De bestverkochte auto uit de Golf-klasse vinden we op de zesde plek. Het is niet de naamgever zelf, maar de Ford Focus. Grappig genoeg een auto waarvan de elektrificatie niet verdergaat dan de toevoeging van mild-hybridtechniek.

Het lukt de Focus maar net om de nummer 2 van het C-segment van zich af te schudden. Dat is nota bene de Skoda Octavia, de Tsjechische neef van de Golf, die op de tiende plaats staat. Op de zeventiende plaats in het algemeen klassement vinden we eindelijk de Volkswagen Golf, met 1124 stuks de nummer drie van het segment. Behalve de Polo moet hij uit eigen stal ook de T-Roc voor zich dulden. De vorig jaar zo populaire Volkswagen ID.3 (162 stuks) is daarentegen in geen velden of wegen meer te bekennen. De Toyota Corolla volgt in het kielzog van de voormalige bestseller op de 19de plek.

Het zijn de Mini en de BMW 1-serie die de Corolla op de hielen zitten. Kennelijk interesseert het de BMW-fans niet dat de 1-serie tegenwoordig voorwielaandrijving heeft en veelal een driecilindertje achter zijn nieren verbergt.

C-segment hatchback met uitsterven bedreigd?

Weer iets lager op de ranglijst achtervolgen de Seat Leon en de Mercedes A-klasse elkaar. Die andere geheide topper van toen, de Opel Astra, haalt nog net de tiende plek in het C-segment. Op nummer 11 komen we de Audi A3 tegen, op nummer 12 staat de nummer één van 2012: de Renault Mégane (574). Neerlands bestseller van 2015, de Peugeot 308 (426), staat op de 13de plek. Wellicht dat zijn beeldschone opvolger de cijfers wat kan opkrikken. Daarbij krijgt het nieuwe model in elk geval hulp van twee oplaadbare hybrideversies én - op termijn - een volledig elektrische variant.

Rest de vraag of de traditionele C-segmenter met uitsterven wordt bedreigd. Als je met 'traditioneel' ook op de aandrijflijn doelt, is het antwoord waarschijnlijk 'ja'. Maar als de suv hetzelfde lot tegemoet gaat als de mpv, sluiten we niet uit dat de middelgrote hatchback over een jaar of vijf weer de toon zet in de verkoopstatistieken. Maar dan als EV. Zeker omdat fabrikanten aangeven dat het steeds lastiger wordt om voldoende geld te verdienen met auto's in het A- en B-segment. Zouden we dan van de ID.3-klasse gaan spreken? Of zou Volkswagen gewoon een Golf-badge op de tweede generatie ID.3 plakken? Mogelijkheden te over. Ook de optie van Ioniq 5-klasse houden we open …