Top 10: De vreemdste speciale edities ooit

AMC Gremlin Levi's Edition (1973)



Deze compacte Amerikaan had de broek aan. Letterlijk, want de stoelen van de AMC Gremlin Levi's Edition waren niet alleen bekleed met denimstof, maar ook afgewerkt als een echte spijkerbroek, met oranjebruine stiksels en koperen klinknageltjes. Twee daarvan zaten midden op de rugleuning. Lekker instappen moet dat geweest zijn, op een bloedhete zomerse dag.

Mercedes A-klasse Mika Häkkinen Edition (1999)



We begrijpen helemaal dat Mercedes de Formule 1-kampioenschappen van Mika Häkkinen (1998 en 1999) wilde vieren. Maar doe dat dan niet met een A-klasse, de onzalige hatchback die zo gênant struikelde over de elandtest. Bovendien verbergen de AMG-wielen, de dubbele uitlaat en de West McLaren Mercedes-livrei dat er slechts een amechtig 1.6'je met 102 pk onder de kap ligt.

Cadillac Seville by Gucci (1979)



Dit is gewoon knap. Een Cadillac Seville van dit type – met die raar aflopende kofferbak – was al Jacobse en Van Es, maar werd door het Italiaanse modehuis Gucci nog een flink stuk ordinairder gemaakt. Amerikaanse wansmaak ten top, met potsierlijke spaakwielen, goudkleurige Gucci-logo's en een wanstaltig vinyldak.

Citroën 2CV 007 (1981)



In de James Bond-film For Your Eyes Only kwam Roger Moore 'shaken, not stirred' uit een Citroën 2CV, niet in de laatste plaats omdat de gele Eend vol kogelgaten geschoten was. En die kogelgaten kreeg je als stickers bij deze speciale 007-editie. Hij was net zo geel als de vierwielige filmster en had een paar enorme 007-pistoollogo's op de flanken, maar niet zijn viercilinder GS-boxermotor.

Triumph TR7 Coca Cola (1978)



Dat er ooit een Ford Mustang 7Up heeft bestaan, is al eigenaardig, maar de Triumph TR7 Coca Cola spant de kroon. Hij kwam eind jaren zeventig voort uit een samenwerking tussen Coca Cola en Levi Strauss. Dat betekent dat hij een exterieur als een colablikje combineerde met een interieur als een spijkerbroek. Serieus.

Fiat Panda Italia 90 (1990)



Wieldoppen als voetballen … Voor 1990 hadden we ze nog nooit gezien en daarna zijn we ze gelukkig ook niet meer tegengekomen. Hoewel, de guitige Fiat Panda kon ze eigenlijk best hebben. Deze Italia 90 werd – de naam zegt het al – uitgebracht ter ere van het wereldkampioenschap voetbal. De kleine mascotte op de c-stijl heet overigens Ciao.

Imperial FS Limited Edition (1981)



Wat Lexus voor Toyota is, was Imperial voor Chrysler: een luxemerk. Het bestond van 1955 tot 1975 en kreeg in 1981 nieuw leven ingeblazen. Frank Sinatra – een persoonlijke vriend van Chrysler-baas Lee Iacocca – trad op in de reclamespotjes en zong zelfs een speciaal lied in. Deze FS Limited Edition was 'Ol' Blue Eyes'-blauw en werd geleverd met zestien Sinatra-cassettebandjes.

Lincoln Town Car Jack Nicklaus Signature Series (1997)



Jack wie? Laten we het erop houden dat Lincoln zijn clientèle goed kende. Want de Town Car – een ouderwetse body-on-framesedan – was natuurlijk vooral populair onder gegoede, gepensioneerde Amerikanen die golf speelden. Net als Jack Nicklaus, een van de allerbeste golfers in de geschiedenis.

Opel Speedster Scorpions Edition (2003)



“Teeek me! To the magic of the moooment. On a gloreee night." De Scorpions zongen het in 1990, maar kregen pas dertien jaar later een vehikel om mee door die 'gloreee night' te rijden: de Opel Speedster Scorpions Edition. De bijzonderheid zat hem in de Gibson-gitaar – met handtekeningen van de bandleden erop – die alle zestig kopers erbij kregen.

Volkswagen Polo Harlekin (1995)



Curieus? Ja. Maar zó leuk. Volkswagen introduceerde in 1995 de Polo Harlekin, met een carrosserie in vier kleuren: rood, blauw, geel en groen. Grappig: de Harlekin rolde niet veelkleurig van de band. Volkswagen bouwde meerdere auto's in de benodigde kleuren, waarna monteurs handmatig de carrosseriepanelen uitwisselden.