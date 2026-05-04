Busjesverkoop blijft kwakkelen, maar dit model grijpt koppositie keihard terug

De BOVAG-verkoopcijfers voor bestelwagens tot 3,5 ton laten in april 2026 een lichte teruggang zien ten opzichte van maart: 1742 bestelwagens in april, tegen 1754 een maand eerder. Dit model is het meest op kenteken verschenen in april 2026.

Ford E-Transit Custom opnieuw op 1

Bestverkochte bus is opnieuw de Ford E-transit Custom. In maart moest hij zijn koppositie van januari en februari even uit handen geven aan de Renault Master E-Tech electric. Maar hij pakt hem met verve terug. Verkocht de E-Transit Custom in de eerste drie maanden van dit jaar respectievelijk 181, 148 en 131 stuks, in april mochten de Ford-dealers maar liefst 235 kentekens aanvragen.

Opvallende verkoopstijger: Kia PV5

Andere opvallende stijger is de Kia PV5. Sinds eind vorig jaar is deze Zuid-Koreaan aan de weg aan het timmeren en dat doet hij opvallend goed. Begon hij dit jaar met 74 verkochte eenheden, vorige maand waren dat er al 92. Dit wist het model in april ruim te verdubbelen naar 186 PV5's. Een riante groei voor een nieuwkomer en de rem staat er voorlopig nog niet op.

Derde plek is voor de Volkswagen ID. Buzz Cargo (125 keer verkocht), vierde werd de winnaar van vorige maand, de Renault Master E-Tech electric met 74 verkochte bussen. De vijfde plek is voor de Opel Vivaro Electric (61 keer op kenteken).

Elektrische bussen bovenaan in verkooplijst

De verkooplijst van april 2026 maakt twee dingen heel erg duidelijk: de verkoop van bussen zit nog lang niet op het niveau van voor de afschaffing van de bpm-vrijstelling (1 januari 2025). In april 2024 bijvoorbeeld werden er bijna 30.000 busjes verkocht. Nog een hoop werk te doen.

Wat wel duidelijk is, is dat de dieselbus zijn langste tijd heeft gehad. De eerste zestien plekken in de verkoopranglijst zijn gereserveerd voor elektrische bestelwagens. Plek 17 is een gedeelde plek: zowel de elektrische als de dieselversie van de Mercedes-Benz Sprinter werden in april 32 keer op kenteken gezet. In totaal zijn er in april 1392 stekkerbussen verkocht, tegen 282 diesels.

Gaat het ooit goedkomen?

De vraag die iedereen in deze branche bezighoudt: gaat het ooit goedkomen? Verkopen we ooit weer eens 30.000 bussen per maand? Uiteindelijk zou het wel weer moeten gebeuren, want bedrijven hebben bestelwagens nodig. Dat het nu kwakkelt, heeft er deels mee te maken dat in 2024 extreem veel bussen zijn verkocht. En dan vooral dieselbussen, omdat deze toen nog bpm-vrij waren.

Ook mogen dieselbussen die vóór 2025 op kenteken zijn gezet nog tot eind 2028 zero-emissiezones binnen. Dat zal daarom het jaartal worden waarin veel bedrijven overgaan tot vervanging van de in 2024 gekochte dieselbus. Met hoogstwaarschijnlijk weer vettere verkoopcijfers tot gevolg.