TEST - Met deze auto laat Skoda zien hoe we in 2030 autorijden

De Skoda Vision O is niet zomaar een studiemodel. De kans is groot dat je deze auto in 2030 vrijwel ongewijzigd op de weg tegenkomt. De bestuurder rijdt niet, maar leest ontspannen de krant of kijkt een serie.

Bij de auto van de toekomst denk je al snel aan een slimme elektrische aandrijflijn, autonome rijfuncties met AI-assistenten en duurzame materialen. Je zou bijna vergeten hoe belangrijk design blijft. Maar hoe modern de Vision O ook oogt, hij is van binnen naar buiten ontworpen. Eerst het interieur, dan pas alles wat eromheen zit.

Skoda durft ons nu al te laten kennismaken met een stationwagon die pas over vier jaar op de markt komt. Het merk is in Europa marktleider in het stationwagensegment en gelooft heilig in een succesvolle toekomst voor dit bedreigde segment. Dat is best bijzonder; traditionele merken als Volvo en Mercedes twijfelen openlijk aan de toekomst van de stationwagon.

Veel ruimte, want het is een Skoda

De Vision O borduurt voort op het succes van de Octavia Combi en Superb Combi. Dat betekent dat-ie een doordacht interieurconcept heeft, met veel praktische bruikbaarheid, innovatieve materialen, nieuwe ‘Simply Clever’-ideeën en een riante bagageruimte van 650 tot 1700 liter.

Uiterlijk valt de grote, langgerekte stationwagen op door zijn strakke lijnen en de enorme getinte glasoppervlakken in de ramen en het dak. De designers kozen voor minimalistisch design, maar wel gericht op een optimale stroomlijn en dus ook op een zo groot mogelijke actieradius. De kopers van een grote stationwagon maken doorgaans veel kilometers, reken er dus maar op dat de Vision O een flink rijbereik krijgt. De exacte specs zijn op dit moment echter nog niet bekend.

Skoda met klapkoplampen

Skoda introduceerde op de Elroq zijn modern solid-designtaal, de Vision O markeert de volgende fase. Vooral aan de koplampen zie je welke richting de Tsjechen inslaan. Bij de Vision O zijn dat extreem dunne, brede lichtstroken die zich uitstrekken van de spatborden tot aan het midden van de motorkap. Heb je de auto geparkeerd, dan trekken de lampen zich onder de motorkap terug. Het doet denken aan de klapkoplampen van iconische sportwagens zoals de Mazda MX-5, Porsche 914 en Toyota MR-2.

Het is nog de vraag of je over vier jaar op dezelfde manier instapt als in de Vision O: de elektrisch aangedreven, scharnierende portieren zijn aan de A- en C-stijl bevestigd. Dankzij het ontbreken van een B-stijl ontstaat een bijzonder brede instap. De voorstoelen zijn comfortabele kuipen met een bekleding uit één stuk voor zowel de zitting als de rugleuning. Ze bieden goede zijdelingse steun. De futuristisch ogende hoofdsteunen komen uit de 3D-printer. Of die ook de productiefase halen, is nog onzeker, aangezien het printproces voor één zo'n hoofdsteun ongeveer vier uur duurt.

Een nieuwe trend

Het gloednieuwe Skoda Horizon-display heeft wél grote kans op serieproductie. Het is horizontaal geplaatst, direct onder de voorruit, en strekt zich met een lengte van meer dan 1,20 meter uit over vrijwel de volledige breedte van het dashboard. Daarmee lijken we een nieuwe trend te pakken te hebben. De BMW iX3 heeft een soortgelijk display.

Het belangrijkste voordeel ten opzichte van grote schermen in het midden, is dat de bestuurder zijn blik steeds op het verkeer kan houden en toch alle informatie in het zicht heeft. Eigenlijk net als bij een head-up display. Je ogen hoeven bovendien minder scherp te stellen en daardoor word je minder moe. Extra voordeel is dat het interieur ruimtelijker oogt dankzij deze lay-out.

Anderzijds is die aandacht voor het verkeer niet meer echt nodig. De Vision O kan autonoom rijden en voert zelfstandig de meeste taken uit, behalve bij uitdagende omstandigheden zoals zware regen of slecht zicht. Grote kans dat de wetgeving over vier jaar autonoom rijden onder bepaalde omstandigheden toestaat - het begin is in april 2026 gemaakt voor Tesla-modellen met Full Self Driving-functie.

Tranquilo, tranquilo

Tijdens de eerste proefrit leerden we de voordelen kennen van de Tranquil-functie. Die creëert een rustgevende sfeer met gepersonaliseerde verlichting, je favoriete muziek (houd je van hardrock, dan is de sfeer iets minder 'tranquil') en minimale scherminformatie. De hoeveelheid informatie past zich telkens aan, afhankelijk van je eigen voorkeur. Die stel je in via het grote centrale touchscreen of een centrale draaiknop. Er zijn ook weer echte knoppen en schakelaars aan boord, precies zoals veel kopers (en autojournalisten) dat graag willen. Veel functies kun je via het stuur bedienen (radio, telefoon, cruisecontrol), maar het dashboard heeft ook touch-oppervlakken en spraakbediening is mogelijk.

Prima zicht rondom

Stel je niet te veel voor van onze eerste testkilometers, want in dit vroege stadium legt Skoda de prioriteit nog niet bij de motor en de rijgeigenschappen. We rijden dus maar een klein rondje rondom Valencia in Spanje. Het design en de ruimte weten alvast te overtuigen; de Vision O is een comfortabele reiswagen. De zware batterij in de bodem zorgt voor een stabiele wegligging en een veilig bochtgedrag. We worden ook érg vrolijk van het vele glas rondom; de laatste jaren werden interieurs van auto's juist steeds donkerder. Met name de achterpassagiers komen er in veel auto's van 2026 bekaaid vanaf, maar in de Vision O is het zicht rondom voor alle passagiers uitstekend.

Versnipperde leerresten

Om aan toekomstige eisen en regelgeving te voldoen, is de Vision O ook een milieubewuste auto. Zo worden vrijwel uitsluitend materialen toegepast die eenvoudiger te recyclen zijn. De stoelbekleding is gemaakt van plastic flessen. Dat kennen we al van andere modellen, spannender is dat de middenconsole, armsteunen, dashboard en stuur zijn bekleed met Ultrasuede NU. Dat is hoogwaardig, synthetisch suède, waarvan circa 65 procent uit plantaardige grondstoffen bestaat. De uitstraling is luxe, maar de ecologische voetafdruk klein.

Ook bijzonder: de bodem van de bagageruimte is gemaakt van versnipperde leerresten die vroeger werden weggegooid. Ze zijn met bindmiddel samengevoegd. Als je het goed behandelt, is het materiaal duurzaam en slijtvast.

Vision O is niet de echte naam

Veel is nog niet bekend over de Skoda Vision O. De definitieve naam bijvoorbeeld, maar ook het vermogen, de actieradius en de overige specs. Vreemd is dat niet; (batterij)techniek ontwikkelt zich razendsnel en over vier jaar wordt de Vision O ongetwijfeld uitgerust met de nieuwste techniek uit de schappen van de Volkswagen-groep. Ga er maar wel vanuit dat het uiterlijk en de inrichting van het interieur al zo goed als klaar zijn.