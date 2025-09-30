TEST: Waarom de grootste concurrent van de Skoda Elroq RS (2025) uit eigen stal komt

Tests

De afkorting RS was uit het Nederlandse Skoda-aanbod verdwenen, maar maakt nu een comeback met de nieuwe Skoda Elroq. We stapten achter het stuur en gaan op zoek naar de meerwaarde.

RS staat bij Skoda voor Rally Sport. Vergelijk het met GTI van Volkswagen, maar dan minder bekend. Toch bestaat de lettercombinatie al 50 jaar. De 130 RS uit 1975 was de eerste Skoda die de afkorting achter zijn typeaanduiding had staan. Zijn 1,3-liter benzinemotor lag achterin en leverde maximaal 142 pk. Dat was in die tijd heel wat, maar het was dan ook een auto voor op het circuit.

Hoe anders is dat met de Elroq RS. Die telt twee elektromotoren (voor en achter) en gooit 340 pk op de weg. Je vindt deze aandrijflijn ook in andere Volkswagen-producten, zoals de Cupra Tavascan, de Volkswagen ID.5 GTX én de vernieuwde Skoda Enyaq RS. De RS is de sterkste Elroq en heeft de grootste batterij, namelijk 79 kWh. Dat betekent niet dat ook de actieradius het grootst is. Die bedraagt volgens de WLTP-norm 549 kilometer; de Elroq 85 Business Edition haalt met 77 kWh een range van 571 kilometer. Die staat dan ook op 19-inch lichtmetaal, de RS leeft op grotere voet: 20 inch. DC-laden gaat het snelst van alle Elroq's met 185 kW.

Tip De Kodiaq | Ook als Plug-in hybride Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Kodiaq. Nu ook als Plug-in hybride met elektrische actieradius tot 123 km. Ontdek meer

Meer lezen? Schrijf je in voor onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Sportiever, niet speels

Met standaard Dynamic Chassis Control rijdt de RS een tandje sportiever dan we van de Elroq gewend zijn, maar verwacht geen speels, lichtvoetig weggedrag. Daar is de auto simpelweg te zwaar voor (2129 kg). De achterste elektromotor doet het meeste werk, het voorste exemplaar komt alleen in actie als je veel vermogen vraagt. Het verlaagde onderstel biedt een compromis tussen comfort en sportiviteit dat veel mensen zal aanspreken. Alleen in de sportstand wordt het écht hard. Of sportief, zo je wilt.

Het RS-interieur vinden we prachtig. Skoda strooit met (kunst)leer en suedia, dat op alcantara en suède lijkt. De sportstoelen met vaste hoofdsteun en een RS-logo zien er geweldig uit en bieden goede ondersteuning. Van de gifgroene stiksels moet je houden, wij vinden ze gaaf.

Een echte Skoda

De RS heeft verder alle pluspunten die de Elroq zo populair maakt. Typische Skoda-eigenschappen trouwens, zoals genoeg ruimte voor ledematen en bagage, een simpele bediening, handigheidjes zoals een bagagenet ónder de hoedenplank voor het laadsnoer en een relatief scherpe prijs. Want als je zijn vanafprijs van 52.990 euro vergelijkt met die van de concurrentie, blijkt ook de RS een echte Skoda te zijn.

Elroq RS concurrenten

Peugeot vraagt 56.515 euro voor de nieuwe e-3008 Dual Motor met 325 pk, de eerdergenoemde Cupra Tavascan kost minimaal 58.990 euro. En van de Volkswagen-dealer mag je de ID.5 GTX met dezelfde aandrijflijn pas mee naar huis nemen als je 61.490 euro achterlaat … Voor de Enyaq RS ben je overigens 3500 euro meer kwijt dan voor de Elroq RS.

De auto die het feestje van de Elroq RS wél weet te verstoren, vind je grappig genoeg ook bij de Skoda-dealer. De 7000 euro goedkopere Elroq 85 Sportline heeft al 286 pk. Minder dan de RS, maar ook met 54 pk minder is het allesbehalve behelpen. Hetzelfde geldt voor het sprintje van 0 naar 100 km/h: de RS is met 5,4 seconden snel, maar dat is de Elroq 85 met 6,7 seconden eigenlijk ook al - vooral als je de Nederlandse verkeersomstandigheden meeweegt.

De batterij mag dan iets kleiner zijn (77 vs. 79 kWh), de actieradius is juist groter (561 vs. 549 km). Het adaptieve onderstel kun je voor 690 euro bijkopen. Moet je alleen afscheid nemen van de vierwielaandrijving en dat heeft gevolgen voor het trekgewicht (1000 vs. 1200 kg). Maar wie hangt er nou een Tabbert achter zijn Elroq RS in Mamba Green?



Conclusie

De Skoda Elroq RS is sportief aangekleed, snel, ruim en rijdt uitstekend. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de goedkopere Elroq 85 Sportline. Dan heb je wel minder vermogen, maar tegelijkertijd ook meer actieradius en een lager verbruik. Waar jouw voorkeur ligt, mag je zelf bepalen.

Scroll naar beneden voor meer foto's