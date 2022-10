TEST: driecilinder of viercilinder? Zo is de Peugeot 308 SW de Volkswagen Golf Variant de baas

Met alleen een grote bagageruimte komt een stationwagon niet meer weg, het oog wil ook wat. Daarnaast wenst de consument prestaties én zuinigheid. De driecilinder Peugeot 308 SW bindt de strijd aan met de viercilinder Volkswagen Golf Variant.



Vlak nadat de stationwagon eindelijk het 'pakezel-imago', van zich had afgeworpen, kreeg hij in de jaren 90 zware concurrentie te verduren van de MPV. Ondanks de latere teloorgang van het 'gezinsbusje', is het nooit meer echt goed gekomen. Het grote succes van de SUV belette een comeback van de stationwagon als favoriet gezinsvervoer.



Of je nu van SUV's, stationwagons of sportwagens houdt ...



Liever een stationwagon dan een SUV



Toch zijn er nog steeds automobilisten die niks met SUV's hebben maar wel graag over wat extra ruimte beschikken. Voor die kopersgroep bouwt Peugeot onder meer de 308 SW en heeft Volkswagen de Golf Variant in het programma. Eerder vergeleken we de interieurs en de ruimte van dit tweetal. Dit keer concentreren we ons op de aandrijflijn van de Peugeot 308 SW PureTech 130 en de Volkswagen Golf Variant 1.5 TSI.

Over het vermogen voor hun stationwagons in de compacte middenklasse zijn Peugeot en Volkswagen het eens. De instapmodellen hebben in beide gevallen 110 pk, daarna volgen versies met 20 pk meer. Maar over de manier waarop dat vermogen wordt bereikt, denken ze in Sochaux en Wolfsburg blijkbaar verschillend. Zo haalt de Peugeot 308 SW zijn 130 pk uit een 1,2-liter turbomotor met drie cilinders. In de neus van de Volkswagen Golf Variant ligt een viercilinder turbomotor met anderhalve liter inhoud. Vroeger betekende meer cilinderinhoud meestal ook meer koppel en dus trekkracht. Maar dat gaat in dit geval niet op.

Peugeot 308 SW heeft meer koppel dan Volkswagen Golf Variant



Bij 1700 tpm heeft de Peugeot 308 een lekkere 230 Nm in de aanbieding, de Volkswagen Golf komt niet verder dan 200 Nm. Het maximumkoppel van de Duitser is wel iets eerder beschikbaar. Maar daar merk je in de praktijk niets van. Sterker nog, de 1,2-liter driecilinder in de Peugeot 308 SW is duidelijk gretiger dan de 1,5-liter viercilinder die de Volkswagen Golf Variant aandrijft. Onder de 2000 toeren heeft de Golf-motor er nog weinig zin in en moet je vaak terugschakelen. Dat hoeft in de geteste Peugeot sowieso niet, want die heeft een achttraps automaat. Een handbak was voor deze test niet voorhanden.

Peugeot 308 snelste op de sprints



Ook een sprintje trekken van 0 tot 100 km/h gaat net wat sneller met de Peugeot 308 SW. Het duurt 9,3 in plaats van 9,6 seconden in de Volkswagen Golf Variant. Voor wat het waard is, heeft de Golf een hogere topsnelheid: 214 km/h vs. 210 km/h voor de 308. In de dagelijkse praktijk doet die waarde er natuurlijk nauwelijks toe.



Volkswagen Golf stiller en zuiniger dan Peugeot 308



De automaat van de Peugeot 308 SW zorgt met zijn acht versnellingen voor een lager toerental bij 130 km/h. Het scheelt behoorlijk, 2200 versus 2750 tpm. Desondanks is de Peugeot bij die snelheid niet stiller dan de Volkswagen: 70 dB(A) vs. 69 dB(A).



Aan de pomp leveren de lagere toerentallen van de Peugeot 308 SW ook al geen voordeel op, want de Volkswagen Golf Variant is duidelijk zuiniger. Zijn testverbruik is 6,1 l/100 km (1 op 16,4), dat van de Peugeot 7,0 l/100 km (1 op 14,3).



Prijzen Volkswagen Golf Variant en Peugeot 308 SW



Met een instapprijs van 35.790 euro (prijspeil eind september 2022) is de Peugeot 308 SW Active Pack Business met achttraps automaat iets goedkoper dan de handgeschakelde Volkswagen Golf Variant Life, die 36.190 euro moet opbrengen. Kies je daarentegen voor de Peugeot 308 SW met handbak, dan daalt de prijs met bijna 3000 euro tot 32.890 euro.

Wil je weten hoe de Peugeot 308 SW en de Volkswagen Golf Variant het doen als het om comfort, gebruikskosten, rijeigenschappen en multimedia gaat? Dat staat in Auto Review 9/2022 - nu te koop.