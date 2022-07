Kia Niro EV (2022) review: alles werd anders, behalve de actieradius en de prijs

De Kia Niro heeft een erelijst waar je u tegen zegt: overladen met prijzen, best verkochte auto van 2021. Kan de nieuwe elektrische Niro EV (2022) de torenhoge beloften inlossen of bezwijkt hij onder de druk?

Wat is opvallend aan de elektrische Kia Niro?

Uiterlijk? Alles. Veel onopvallender dan de afzwaaiende Kia Niro kon je een auto bijna niet vormgeven. Misschien betekent Niro in het Koreaans wel ‘muurbloempje’. Maar kijk de nieuwe eens stralen, met zijn strakke lijnen en zijn C-stijlen die, net als bij de eerste Smart Forfour, vergeten lijken te zijn in de lakstraat. Datzelfde trucje paste Kia toe bij de wielkuipranden. Aan de achterkant is de Niro onherkenbaar, met zijn boemerangvormige achterlichten die het lijnenspel volgen van de C-stijlen. Je herkent de Niro EV aan de grote laadpoort, onder de ‘grille’. Niro EV inderdaad, want zo heet de Kia e-Niro vanaf nu.

Binnenin is het verschil met de oude Niro nog groter, de versie van 2022 heeft een modern en fraai dashboard in de stijl van de flamboyante Kia EV6.

Misschien wel opvallender is dat er technisch vrijwel niets veranderde. Na de Kia EV6, met zijn duizelingwekkende laadsnelheid en zijn grote actieradius, zijn de verwachtingen bij elke elektrische nieuwe Kia hooggespannen. Maar kijk naar de accucapaciteit (van 64 kWh naar 64,8 kWh) en de actieradius (van 455 naar 460 km) en je ziet dat er nauwelijks iets veranderde. Ook de topsnelheid (167 km/h) en de 0-100 (7,8 s) bleven exact hetzelfde.



Soms mag het zelfs een onsje minder zijn. Het maximale koppel daalde van 395 naar 255 Nm. Alsof Kia zegt: rijd nou maar veilig en rustig, zodat je minder kans hebt op gripverlies en aandrijfreacties in het stuur. Het snellaadvermogen nam eveneens af, van 77 kW naar 72 kW. Maar, zegt Kia, de laadcurve is verbeterd, dus het gaat uiteindelijk sneller. Dat vraagt om een EV-dossier, binnenkort halen we de Niro EV op om te kijken of Kia zijn claim waarmaakt.

De Niro EV staat dan ook niet op het E-GMP-platform, dat Hyundai en Kia speciaal voor hun elektrische auto’s bouwden. Naast de EV6 heeft Kia de EV9 al aangekondigd, maar er komt over een paar jaar ook een kleinere elektrische Kia op de markt op dit fonkelnieuwe platform.

Wat zijn de pluspunten van de Kia Niro EV?

We beginnen met een algemeen pluspunt, want de Niro is als vanouds ook leverbaar als gewone hybride (141 pk) en als plug-in hybride (183 pk).

Uiterlijk en interieur zijn er flink op vooruit gegaan. Moderne features zijn toegevoegd, zoals een head-up display en de mogelijkheid om draadloos je telefoon op te laden. Ook de twee grote schermen op het dashboard zijn fraai. Het instrumentarium lijkt naadloos in het multimediascherm over te gaan, een trucje dat we uit de EV6 kennen.

Dat er technisch niets nieuws onder de zon is, maakt voor het rijden niet veel uit. De Niro EV is stil en vlot en is met afstand de fijnst rijdende van de drie Niro-varianten. Via de flippers aan het stuur kun je de remkracht aanpassen, in de zwaarste stand hoef je het rempedaal eigenlijk niet te gebruiken.



Extra pluspunten geven we voor de ruimte. Kia heeft zijn zaakjes prima op orde, met ook achterin veel beenruimte en voldoende hoofdruimte. Al moet je wat concessies doen (opgetrokken benen) vanwege het accupakket in de bodem. In de hybride Niro heb je daar geen last van en zit je nog ruimer. De wielbasis bleef met 2,72 meter precies hetzelfde.

En zo slaan we nog wat bescheiden vreugdekreten. Voor in de auto zit nog een kleine kofferruimte van 20 liter en de Kia Niro EV mag een aanhanger trekken van 750 kilo.

Nog een pluspunt? De gratis nieuwsbrief van Auto Review! Wil jij die wekelijks ontvangen?

Aanmelden

Wat zijn de minpunten van de Kia Niro EV?

Misschien dat Niro EV-rijders bij de snellaadpaal jaloers kijken naar EV6-rijders met hun bliksemsnelle laadtechniek, die eerder weg zijn en langer met hun acculading doen. Verder zijn het kleine dingen: de goedkope ‘ploeng’ waarmee het portier dichtslaat, het ielige en gedateerd ogende navigatiescherm dat nog uit de oude Niro komt, en hier en daar goedkoop plastic op het dashboard en in de deurpanelen. Vervelender is de plek van de laadpoort boven de voorbumper: je moet de auto altijd vooruit in een parkeervak steken.



Wanneer komt de elektrische Kia Niro en wat is de prijs?

De Niro HEV en PHEV staan in de zomer van 2022 al bij de dealer, maar de elektrische Niro komt wat later. Goed nieuws: hij wordt niet duurder dan zijn voorganger, met een prijs van 39.795 euro. Daarmee is hij maar 800 euro duurder dan de plug-in hybride Niro (prijs: 38.995 euro). De Niro HEV zonder stekker kost 31.995 euro.



Wat vind ikzelf van de Kia Niro?

We hinken op twee gedachten: technisch veranderde er niets aan de Niro en dat is jammer. Met zijn actieradius is hij inmiddels bijgehaald door de Renault Megane (450 km) en Volkswagen ID.3 (424 km). Maar je kunt het ook van de positieve kant bekijken. Voor dezelfde prijs als vroeger krijg je een markanter (en wat ons betreft mooier) vormgegeven Niro met een modern dashboard.

Als je eerst de gewone Niro rijdt, vervolgens de plug-in hybride en dan de elektrische Niro, is er maar één conclusie mogelijk. De elektrische rijdt met afstand het fijnst. Ons ongevraagde advies: rijd je zakelijk of kun je 8000 euro extra missen? Dan is de schone, stille en fijn rijdende elektrische Niro de versie die je moet hebben.