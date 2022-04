Wat is opvallend aan de Ford Fiesta (2022)?

Nou, opvallend is een groot woord voor de cosmetische ingrepen die de Ford Fiesta kreeg, in navolging van de Ford Focus. Hij nu kijkt een stuk vrolijker. De mondhoeken van de grille krullen omhoog en niet meer naar beneden, en dat doet veel voor zijn uitstraling.

Ook de andere wijzigingen komen overeen met die van de gefacelifte Focus: het logo is verhuisd naar de grille, de motorkap werd opgehoogd, en de led-koplampen werden wat kleiner. De achterlichten kregen een zwarte omlijsting.



Wat zijn de pluspunten van de Ford Fiesta?

Bij Ford word je zelfs in de kleine modellen al vrolijk van de uitstekende rijeigenschappen. De balans tussen comfort en sportiviteit is bij de Fiesta uitstekend.

Ook de motor is een feestnummer. Eigenlijk zijn het er twee: een 1,0-liter turbomotor met 125 pk en een kleine elektromotor. De Fiesta EcoBoost heeft maar 9,4 seconden nodig voor de sprint naar 100 km/h en op de autobahn kan hij tot 200 km/h moeiteloos meekomen met auto’s die veel groter en krachtiger zijn. De souplesse is prima, het maximale koppel van 190 Nm (overboost: 230 Nm) is al bij 1400 beschikbaar. Eén nadeel: bij een koude start hoor je de driecilinder nadrukkelijk pruttelen, maar op constante snelheid heb je daar geen last meer van.

Ook over de stoelen, de besturing en de handbak met zes versnellingen (een zeventraps automaat is optioneel) niets dan lof.



Wat zijn de minpunten van de Ford Fiesta (2022)?

Wie het liefst door pdf’s scrollt met oneindig lange prijslijsten, zal teleurgesteld zijn. De Fiesta is er vanaf augustus 2022 alleen als EcoBoost Hybrid (125 pk) en als ST-X (200 pk). Dat heeft gevolgen voor de prijzen, die flink omhoog gaan (zie vraag 4).

Achterin zit je bovendien niet voor je plezier, want de aflopende daklijn beperkt de hoofdruimte. Ook op stekkers moeten we nog lang wachten, de elektrische Ford Fiesta komt waarschijnlijk pas in 2026.



Wanneer komt de Ford Fiesta naar Nederland en wat is de prijs?

Daar hebben we een pijnpuntje te pakken. Wie een goedkope Fiesta wil, moet hopen dat de dealer er nog een op voorraad heeft. De oude 1.1 (75 pk), met een prijs van 20.390 euro, verdwijnt binnenkortuit de prijslijst. Net als de 1.0 EcoBoost zonder mild hybrid, maar met 100 pk.

Vanaf de zomer is de Fiesta in Nederland alleen nog leverbaar als 125 pk sterke EcoBoost Hybrid. Hij kost 24.825 euro en is daarmee aanzienlijk duurder dan belangrijke concurrenten als de Renault Clio (19.790 euro) en de Toyota Yaris (19.795 euro). Alleen de Volkswagen Polo (24.590 euro) is duurder dan de Ford Fiesta.

Ter compensatie van dit verdriet, kunnen we melden dat alle Fiesta's ook leverbaar zijn met automaat. De duurste ‘gewone’ Fiesta is de 1.0 EcoBoost ST-Line X met automaat en kost 29.500 euro.

De Fiesta ST-X is het buitenbeentje met zijn 200 pk sterke 1,5-liter motor. De prijs van deze pocket rocket is 36.420 euro.



Wat vind ikzelf van de Ford Fiesta?

Blijft de Ford Fiesta aantrekkelijk tot 2026, het jaar dat er waarschijnlijk een elektrische Fiesta komt als opvolger? Hij rijdt nog altijd fijn, maar is vanwege het schrappen van de goedkopere versies zonder mild-hybridtechniek aan de prijs. De fijnste plek in de Fiesta is de bestuurdersstoel, achterin zitten is geen pretje …

Een nieuwe Ford Fiesta rijd je voor een vast, laag bedrag per maand via private lease. Kijk voor de aantrekkelijkste aanbiedingen op Besteprivateleasedeals.nl.