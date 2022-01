Test - De Dacia Duster is gewoon goed. En dat is goed genoeg ...

Hoe vaak lees je of hoor je iets over Dacia? Niet vaak. Het Roemeense budgetmerk is niet spannend. Niet sexy. Het bouwt degelijke, eenvoudige en betaalbare auto’s met Renault-techniek. En dat doet Dacia goed. De nieuwe Sandero is de bestverkopende auto in Europa en verslaat daarmee geijkte modellen als de Volkswagen Golf, Toyota Yaris en Volkswagen Polo. Maar in de Euro-top tien is nóg een Dacia te vinden: de tweede generatie Dacia Duster, die recent een facelift heeft gehad.

Wat uiterlijk betreft heeft die weinig om het lijf. Er zijn nieuwe koplampen (met led-technologie voor de dagrijverlichting), een iets anders ingedeelde grille en achterlichten met een 'Y' van ledjes. Daarbij introduceert Dacia een extra kleur voor de Duster: Orange Arizona. Een tint die wij maar met moeite kunnen onderscheiden van het reeds leverbare oranje, maar die de stoere suv desondanks voortreffelijk staat.

Dacia Duster eindelijk met benzinemotor én automaat leverbaar

De grootste wijzigingen aan de Duster hebben met de aandrijving te maken. Het model is nu eindelijk met de combinatie benzinemotor en automaat leverbaar. Dat betekent dat je in de 150 pk-uitvoering voortaan je rechterarm kunt laten rusten, want de EDC-bak met dubbele koppeling neemt het roeren van je over. En dat doet de transmissie meer dan uitstekend. Niks op aan te merken. Douze points uit Nederland.

Verder is opvallend dat de in Nederland bestverkochte versie van de Duster – de TCe 100 Bi-Fuel – nu een 50 procent grotere lpg-tank heeft. De bruikbare inhoud gaat van 33,6 liter naar 48,8 liter, wat neerkomt op ongeveer 250 kilometer meer rijbereik. Volgens Dacia brengt dat de totale actieradius van de Duster TCe 100 Bi-Fuel op 1235 kilometer. Al zal het gros van de lpg-rijders zijn benzinetank liever niet aanspreken, natuurlijk.

De TCe 100-driecilinder op lpg komt, voor je gevoel, kracht tekort

De 150 pk leverende TCe 150 EDC met viercilinder is een heerlijkheid, met zijn overvloed aan power en zijn voorbeeldig schakelende automaat. In de TCe 100 Bi-Fuel – een driepitter – hadden we soms het gevoel kracht tekort te komen. Rijd je op benzine, dan moet je je best doen om in 15 tellen naar 100 km/h te komen. Op lgp gaat het bijna 1,5 seconde vlotter. Gelukkig is het op toeren houden van de 999 cc-turbomotor geen straf. Zijn handgeschakelde zesbak schakelt prettig.

Beide motoren draaien overigens soepel in het rond en zijn aangenaam stil. Het geluid dat aan boord van de Duster overheerst, komt van de banden en de rijwind. Verder stuurt de Dacia keurig, met een elektrische stuurbekrachtiging die zo licht is, dat je van contact tussen jouw handen en de voorwielen niet kunt spreken. De Duster is comfortabel en houdt op de snelweg mooi zijn koers. Daartegenover staat dat de suv in bochten nogal overhelt en op slechte wegen zoekerig is.

De Duster is een C-segment-suv voor een B-segment-prijs

De Duster is een C-segment-suv voor een B-segment-prijs. Om voor de vergelijking binnen de stal van het Renault-concern te blijven: de kleinere Renault Captur is er vanaf 25.090 euro, voor de nagenoeg even grote Kadjar moet je minstens 29.790 euro betalen. Dat de Duster onder de 20.000 euro begint, is dus hét unique sellingpoint van het model.



Zijn bagageruimte van 478 tot 1623 liter is groter dan die van de Kadjar (472 tot 1478 l). Op het gebied van interieurruimte ontlopen de Dacia en Renault elkaar niet veel. Zelfs iemand van 1,90 meter lang heeft op de achterbank van de Duster weinig te klagen. Al moet je met je hoofd heel iets schuin zitten, anders stoot je hem tegen de dikke dakbalk boven de portieropening.

Voorin zit je als langere bestuurder prima. We schrijven bewust niet ‘goed’, want het is een uitdaging om een lekkere zitpositie te vinden. Het stuur kan in de lengterichting worden versteld, maar net niet genoeg, wat ons betreft. De stoelen zijn slechts oké, met hun dunne kussens en een merkbaar gebrek aan steun.

Een gunstig prijskaartje moet immers uit de lengte of de breedte komen. Dat zie je niet alleen, maar hoor je en voel je ook. Het dashboard van de Duster is plastiekerig, het multimediasysteem loopt een generatie (of twee) achter en de EDC-automaat maakt in de stad hoorbaar geluid bij het terugschakelen. Is dat goedkoop? Ja. Is dat erg? Nee. Want zo nuchter en functioneel is de Duster nou eenmaal.

Conclusie



Dacia is een sympathiek merk, dat als underdog stiekem enorme successen boekt. En dat straalt af op de Duster. Ik kan alleen maar waardering opbrengen voor de stoer ogende suv. Hij doet wat hij moet doen en dat doet hij goed. Heb je meer auto nodig dan de Duster? Nee! Maar wil je dat toch, dan betaal je daarvoor. Enkele duizenden euro’s meer, in de meeste gevallen.