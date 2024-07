In dit peperdure Europese land moet je zomaar 240.000 euro aftikken als je te hard rijdt

Inspiratie

Zwarte zaterdagen, teenslippers, inkomensafhankelijke verkeersboetes: op vakantie gaan is leuk, maar de weg ernaartoe is geplaveid met vreemde regels en gewoonten. Dat vraagt om een overzicht van grappige, verrassende en serieuze vakantieweetjes uit 12 Europese landen.

Frankrijk

Het filerecord op een zwarte zaterdag is 1179 kilometer, de dubieuze mijlpaal werd gehaald in augustus 2023. De zwartste aller zwarte zaterdagen is dit jaar 3 augustus, dus wees gewaarschuwd.

Vooral op deze zwarte zaterdagen in 2024 sta je uren in de file.

Spanje

Met blote voeten of teenslippers rijden is verboden. Maar ook op een bloedhete dag in je badkleding rijden kan een boete opleveren. Ook voor het uit het raam steken van een arm of ander lichaamsdeel en voor het wassen van je auto op de openbare weg kun je een bon krijgen.

In het dashboardkastje moet iedereen met een bril of lenzen een reservebril hebben. Net als in onder meer Duitsland, Portugal, Frankrijk en Zwitserland.

Zweden

Even snel iets afgeven en de motor laten draaien? Druk de stopwatch in en zorg dat je binnen een minuut weer in je auto zit, anders krijg je een boete van oom of tante agent.

Zwitserland

De hoogte van de boete voor een zware verkeersovertreding hangt (net als in Finland) af van je inkomen. Een Zwitserse miljonair moest 240.000 euro aftikken toen hij 137 km/h reed op een weg waar je 80 km/h mocht.

En houd ook rekening met de maximumsnelheid in Frankrijk, er zitten addertjes onder het gras.

Extra zuur: een app die waarschuwt voor flitspalen is verboden. Net als in Frankrijk en Duitsland.

De afkorting NL wordt in Duitssprekende landen gekscherend ‘nur links’ genoemd, vanwege de tergend langzaam inhalende Nederlanders met sleurhut. In Zwitserland weten ze er wel raad mee: de linkerbaan is verboden terrein voor auto’s die niet harder kunnen of mogen dan 100 km/h – ook voor niet-Nederlanders.

Goed nieuws voor inwoners van Urk en Staphorst: in Zwitserland mag je je auto niet op zondag wassen. O ja, en sla niet te hard met de deuren en was je auto altijd (behalve op zondag) in de wasstraat.

Denemarken

Waarom kijkt een Deen altijd onder een auto? Het is geen mop, maar een regel. Dat moet je altijd doen voor je wegrijdt om te kijken of er niemand onder ligt.

Duitsland

Als je in Duitsland langs de weg komt te staan met een lege tank, kun je daarvoor beboet worden. Steek je ook nog je middelvinger op naar de agent, dan schrijft hij een tweede bon uit. Je kunt dan zelfs worden aangeklaagd voor bedreiging.

Trek ook je kleren snel aan, want anders heb je bon nummer 3 binnen. Naakt in de auto zitten mag in Duitsland, maar uitstappen in adamskostuum niet.

Groot-Brittannië

Typische regel in een land waar het veel regent: als je een voorbijganger natmaakt door met je auto door een plas te rijden, dan riskeer je een boete. We zien John Cleese al een agent spelen die iemand aanhoudt voor dit vergrijp …`

Roemenië

Wie haalt z’n auto nou door de wasstraat halen op vakantie? We raden het iedereen aan die naar Roemenië en Bulgarije gaat, ook als je geen smetvrees hebt. Je kunt een boete krijgen als je met een vieze auto rondrijdt. Let op, niet jij maar de politie zelf bepaalt wat ze verstaan onder ‘vies’.

Cyprus

Op Cyprus moet je altijd twee handen aan het stuur houden. Schakelen mag nog net, maar zwaaien niet en een slokje water nemen evenmin. Het wordt nog gekker: tussen 22 uur en 6 uur mag je niet claxonneren nabij een ziekenhuis.

Polen

Dat de bestuurder niet mag drinken, is logisch. Maar in Polen mag ook op de bijrijdersstoel niemand zitten die onder invloed is. De dronkaard moet zijn roes uitslapen op de achterbank.

Noorwegen

Eigenlijk niet eens zo’n gekke regel: binnen de bebouwde kom mag je niet roken in je auto.

Italië

Als een Italiaan achter je claxonneert, betekent dat niet dat hij zit te flirten. Hij vervoert waarschijnlijk een gewond persoon, want in dat geval mag onafgebroken worden getoeterd.

Pas echter op als je iets te veel aperol hebt gedronken, want als het alcoholpromillage in je bloed boven de 1,5 uitkomt, mag de politie je auto in beslag nemen … en verkopen.