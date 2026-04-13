Met deze 5 tweedehands campers bespaar je zomaar 75.000 euro

Net als 2025 wordt 2026 weer een topjaar voor de camperverkoop in Nederland. Terwijl je voor een nieuwe camper al snel een ton betaalt. Maar voor 75.000 tot 85.000 euro minder kun je ook al slagen. Dat bewijzen deze 5 frisse campers die we op Marktplaats vonden.

Tot en met afgelopen jaar betaalde je voor een camper het kwarttarief van de wegenbelasting. Zeker als het een camper met dieselmotor is, scheelt dat een slok op een borrel. Ook in 2026 krijg je nog korting op de mrb, maar in plaats van een kwart, betaal je nu de helft van het reguliere personenautotarief.

Groei van de campermarkt

Dat lijkt de camperliefhebbers niet tegen te houden. In elk geval niet als je de marktanalisten moet geloven, want zij verwachtten begin 2026 nog een groei van 2,8 procent. Let wel, dan hebben we het over nieuwe exemplaren. Of de hooggespannen verwachtingen met de huidige brandstofprijzen nog altijd opgaan, valt te bezien. Hoe dan ook kun je alvast heel veel geld besparen door een tweedehands camper te kopen, in plaats van een nieuwe.

Tip Ontdek de Tiguan plug-in hybride De perfecte mix tussen kracht en comfort. Met de Volkswagen Tiguan rijd je zorgeloos naar je favoriete bestemming. Bekijk meer

Welk type camper moet het worden?

Als je je eerste auto koopt, weet je misschien niet altijd welk merk en model je moet kiezen. Maar meestal heb je al wel een bepaald týpe auto op het oog. Dat kan een zuinige hatchback, zijn, maar ook een stoere SUV of een praktische stationwagon. Hoe zit dat bij een camper?

Ook binnen een budget van 25.000 euro zijn er nog talloze keuzemogelijkheden. Alleen al op Marktplaats vinden we voor dat geld ruim 2000 campers. Van klassiek tot relatief recent en van supercompact tot uit de kluiten gewassen.

Voor- en nadelen buscamper

Ben je van plan vooral korte binnenlandse trips te maken en ga je doorgaans met z’n tweetjes op pad, dan heb je objectief gezien genoeg aan een compacte buscamper. Die is relatief licht en daardoor geen al te dure kostganger als het op brandstofkosten en wegenbelasting aankomt. Bovendien is-ie ook op smalle wegen en in een stedelijke om­geving gemakkelijk te ­rijden.

En mits een buscamper voorzien is van een ­hefdak, heb je binnenin gewoon stahoogte. Daar staan wel een paar minpunten tegenover: je hebt hoogstens twee kant-en-klare slaapplaatsen en de bergruimte voor kleding en andere spullen is beperkt. Een ander nadeel is dat een buscamper bijna nooit een aparte ruimte voor een toilet en/of ­douche heeft.

(Semi-)integraalcampers: van compact tot enorm

Wie meer ruimte, extra vaste slaapplaatsen en ingebouwd sanitair wenst, kan beter op zoek gaan naar een semi-integraal­- of alkoofcamper. Daarvan is de opbouw breder dan het ­chassis.

De ruimtekampioenen zijn echter de integraal­campers. Daarbij is de bestuurderscabine naadloos met de opbouw verbonden en daarmee beschik je over meer kubieke centimeters. Nadelen zijn er ook. Berg­wegen en smalle Mediterrane dorpsstraatjes kun je beter mijden en zuinig of licht is een integraalcamper uiteraard niet.

Wij selecteerden voor maximaal 25.000 euro campers uit elk segment. Ze zijn niet nieuw meer, maar stuk voor stuk nog opvallend netjes. Naar welke gaat jouw voorkeur uit?

Volkswagen T4 California 2.5 TDI Syncro - 2003 - 228.698 - € 24.900

Het T-model van Volkswagen is nog altijd een bijzonder populaire buscamper. Ja, zelfs de T4-generatie die allang uit productie is. Want net als bij een oude, comfortabele fauteuil, gaat het hier niet om de looks, maar om het gebruiksgemak. Deze tweedehands T4-camper is een echte Westfalia, compleet met hefdak en keukenblok, maar ook airco en cruisecontrol zijn aan boord.

Dankzij de Syncro-­vierwielaandrijving kom je bovendien verder dan de ­doorsnee camper – ook als het gras nat of de modder diep is. De vijfcilinder diesel onder de kap staat bekend om zijn betrouwbaarheid en lange adem. De (gedocumenteerde) kilometerstand van ruim twee ton stelt dan ook niks voor. Let wel op de milieuzones als je van plan bent vaak stedentrips te maken. Want deze dieselmotor voldoet slechts aan de Euro 3-norm. Terwijl voor nieuwe motoren de Euro 6-norm verplichte kost is. Met andere woorden: dit niet de schoonste camper van de markt.

+ Nette staat, waardevast, vierwielaandrijving

- Geen garantie, in veel milieuzones niet welkom

Hymer B534 (Fiat Ducato 2.5 JTD - 1998 - 184.445 - € 14.500

Deze gebruikte Hymer B534 koop je niet om indruk te maken op de boulevard van Monte Carlo. Evenmin steel je de show op de chicste vijfsterrencampings van Europa. Het sobere lijnenspel en de Cw-waarde van een flatgebouw verraden zijn ­leeftijd. Maar wie binnenstapt, ziet dat zelfs een compacte integraalcamper veel ruimte en comfort biedt.

De ronde ­zithoek is het hart van de Hymer. Geen krap dinette­bankje, maar een volwaardige zit waar je in alle ruimte met vier ­personen de avond doorbrengt. Kaartje leggen, Auto Review lezen, op de tv of tablet naar We zijn er bijna kijken – geen enkel probleem. Een vast bed, een ­toiletruimte en een keukenblok met twee spoelbakken, hij heeft het allemaal. De 2,5-liter dieselmotor van Fiat staat bekend als een taaie kilometervreter. Geen haast, wel uithoudingsvermogen. En dan te bedenken dat deze nog maar 185.000 kilometer heeft gereden. Dat, gevoegd bij de frisse staat en de nette prijs, maakt dit oudje tot een prima aankoop. Zolang je maar geen typische stedentripper bent ...

+ Veel ruimte en comfort voor het geld

- Goed voor een inktzwarte milieusticker - veel stadscentra zijn no-go zone.

Ford Transit 2.2 TDCi - 2015 - 150.000 km - € 22.500

Je hebt buscampers en buscampers en deze tweedehands Ford Transit is er eentje van de completere soort. Hij biedt weliswaar aan slechts twee personen slaaponderdak, maar die hoeven zich niet te behelpen. Ze genieten van een separate douche-/toiletruimte en beschikken over een schoonwatertank van 120 liter. Da's bijzonder voor een buscamper. Zonnepanelen onderstrepen de off-grid-capaci­teiten van deze Transit.

De inrichting is simpel en doelmatig, maar de warme houtkleuren voorkomen dat het een al te kille bedoening wordt. Een airco, een gedegen winterisolatie, een ­boiler en een luifel verhogen het comfort. De relatief schone dieselmotor (Euro 5) zorgt er op zijn beurt voor dat je in de meeste stadscentra gewoon welkom bent. En hij heeft ook nog lekker veel koppel: 350 Nm. Het tweepersoons bed kun je ­tijdens de reis opgemaakt houden. Da’s wel zo gemakkelijk, alleen ben je tijdens verregende koffiepauzes dan aangewezen op het ­minder gezellige zitje achter de bestuurdersplaats.

+ Nette prijs, Euro 5-diesel, buscamper met eigen sanitair

- Maar twee slaapplaatsen

Knaus Sport Traveller (Fiat Ducato) - 2009 - 203.500 - € 23.950

Vanbuiten ziet deze ca. 5,50 meter korte alkoofcamper eruit als een klein dikkerdje. De ware schoonheid zit dan ook ­van­binnen. Tenminste, als je in staat bent om door het achter­haalde beukenfineer van het meubilair heen te kijken. Want wat is dit een ontzettend handige kampeerwagen! Hij heeft zelfs twee sanitaire ruimtes. De één met een ­was­tafel, de ander met douche en toilet.

Vier slaapplaatsen, waarvan twee vaste (2,10 x 1,60 m) in de alkoof en een grote linnenkast maken het leven aan boord extra aangenaam. De slim ingedeelde keuken met drie (!) gaspitten en heel veel ­bergruimte maakt het praktische plaatje compleet.

Heeft deze tweedehands Knaus op Fiat-basis dan helemaal geen nadelen? Nja, de Euro 4-diesel (2.3 MultiJet) is degelijk en biedt voldoende power, maar is op milieugebied een ‘gevalletje hakken over de sloot’. Erg? Ach, mochten milieuzones verboden gebied worden, dan pluk je voor stadstripjes gewoon de e-bikes van de meegeleverde fietsendrager.

+ Scherp geprijsd, ­praktisch en net interieur

- Bedaagde inrichting in beuken­fineer

Renault Bürstner Delfin 680 - 2004 - 112.000 km - € 23.500

Wie weinig van campers weet, zou zomaar kunnen denken dat deze Bürstner pas een paar jaar oud is. Hij oogt gestroomlijnd, het kleurenpalet is fris en er staat maar 112.000 kilometer op de teller. Toch stamt deze tweedehands semi-­integraalcamper op Renault-basis al uit 2004.

Eenmaal binnen zie je dat ook wel. Net als bij de Knaus hierboven krijg je de neiging de complete inboedel van beukenfineer in je open haard te gooien. Niet doen! Haal je frameloze bril uit 2004 tevoorschijn, laat ­Dragostea Din Tei van het Roemeense O-Zone uit de luidsprekers schallen, geniet van de overvloedige ruimte en pak een biertje uit de XXL koelkast. En je zult zien dat je je over uiterlijkheden niet meer druk maakt.

Wat wel jammer is: het leefgedeelte heeft geen airco, voor de verkoeling moet je een beroep doen op een ventilator. Achter het stuur heb je wel airconditioning en die heb je ook nodig als je dit 6,80 meter lange gevaarte door Italiaanse dorpjes moet loodsen ...

+ Weinig kilometers, heel veel ruimte

- Geen airco leefgedeelte, onhandig formaat