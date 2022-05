Slimme occasion-aanschaf: 5 verstandige tweedehands gezinsauto's onder de 10.000 euro

Zoek je voor de vakantie én daarna een auto die aan alle eisen van jou en je gezin voldoet, en niet de hoofdprijs kost? Dan ben je bij Marktplaats.nl aan het juiste adres. Maar hoe vind je de auto die het beste bij jou past? Wij helpen je op weg en zoeken vijf verstandige tweedehands auto's voor maximaal 10.000 euro.

Afschrijving is een verraderlijk fenomeen. Lange tijd merk je er niks van. Maar zodra je je auto wilt inruilen of verkopen, bespringt de waardevermindering je als een struikrover. Achter­­af blijkt de afschrijving vaak zelfs een van de grootste kosten­posten van een auto. Een enkele EV ­uitgezonderd, schrijven auto’s harder af naarmate ze nieuwer en duurder zijn. Verstandig is dus een tweedehands auto te kopen waar 'de kop af is'. Dat wil zeggen: een auto die minimaal drie jaar oud is. Dat scheelt enorm in de portemonnee. Niet alleen bij aanschaf, maar ook in de waardevermindering.



Tweedehands auto kopen: stel je budget vast



Stap één bij de zoektocht naar een ‘verstandige’ auto, is de vaststelling van een maximaal budget. Als we dat op 10.000 euro ­zetten en de restwaarde na vijf jaar bepalen op 3000 euro, dan kost de auto je maandelijks 117 euro aan afschrijving. Bij een nieuwe auto van 30.000 euro is dat al snel 250 euro.



Wil je geen aankooptip of occasionnieuwtje meer missen?

Aanmelden



Meld je aan voor onze gratis nieuwsbrief!



Hoe vind ik de goedkoopste tweedehands auto?



Zet van tevoren alleen de objectieve minimumeisen op papier. Wat je wel of niet mooi vindt, telt dus niet mee.. Wel de vraag hoeveel (koffer)ruimte je écht nodig hebt en welke uitrustingsdetails je zeker niet kunt missen en welke je nooit aanraakt. Bijna iedereen is blij met een airco, maar heel volksstammen gebruiken nooit de cruise­­control. En mooi, zo'n ingebouwde navi, maar een navigatie-app op je telefoon werkt vaak minstens zo goed.



Minder gewilde auto's zijn goedkoper



Als ergens veel vraag naar is, stijgen de prijzen. Mijd daarom de populairste merken en modellen. Wat de meest gewilde merken zijn, zie je in één oogopslag op de autopagina van Marktplaats.nl. Als je het zoekvenster 'Merk' aanklikt, verschijnt daar de top 13.



“Wil je de aanschafprijs drukken? Mijd dan de populairste merken en modellen”

Ook het type auto heeft grote invloed op de prijs. Compacte suv’s zijn heel trendy, en dat zorgt voor hoge vraagprijzen. Ook ­compacte hatchbacks zijn gewild onder occasionkopers. Met mpv’s en sedans is dat een ander verhaal. Zelf krijg je er bij inruil evenmin veel voor terug. Maar zelfs als we de restwaarde op 0 zetten, blijft de afschrijving bij ons budget binnen de perken.

Welke autokosten wegen voor jou het zwaarst?



De droomauto van de prijsbewuste consument kost weinig in aanschaf, is zuinig, valt in een laag wegenbelastingtarief, gaat nooit stuk en is goedkoop te onderhouden en ­verzekeren. Vind er maar eens eentje. Ons advies: ga over tot cherry picking, oftewel: selecteer de auto op de kosten die voor jou het zwaarst wegen. Rijd je veel, dan wegen de brandstofkosten heel zwaar en de kosten voor wegenbelasting juist minder. Staat de auto veel stil, dan is een hoger ­verbruik niet per se heel bezwaarlijk.

Garantie en betrouwbaarheid tweedehands auto's



Een betrouwbare auto scheelt ergernis én kosten. Een goede garantie biedt in elk geval tijdelijke zekerheid en ook een complete onderhouds­historie is meestal een gunstig voorteken. Verder staan Japanse merken bekend om hun hoge betrouwbaarheid. Bij twijfel kun je de verkoper vragen of je een onpartijdige aankoopkeuring mag laten uitvoeren. Als hij dat niet wil, weet je genoeg

Skoda Fabia Combi 1.0 TSI - 2019 - 169.866 km - € 9950

Vroeger was Skoda een echt budgetmerk, dat auto’s bouwde voor mensen die puur een betaalbaar vervoermiddel zochten. Van dat oude imago wil de fabrikant nu niks meer weten. Al straalt de slogan ‘Simply clever’ nog altijd een zekere nuchterheid uit. Deze witte Skoda Fabia Combi weet heden en verleden treffend met elkaar te verenigen. Hij past nog net binnen ons budget, maar biedt meer binnenruimte dan menig grotere auto. Ideaal voor de vakantie, net als de klimaat­regeling, de cruisecontrol en het navigatiesysteem. De 1,0-liter TSI-motor combineert prima prestaties met een gunstig verbruik en heeft – anders dan veel andere TSI's – een smetteloze repu­tatie. En dan is dit exemplaar ook nog eens door de dealer­ onderhouden. Voor de hoge kilometerstand zijn wij niet bang. Gezien de jonge leeftijd van de auto, heeft-ie waarschijnlijk vooral op de snelweg gereden. Da’s goed voor de techniek. Aan de wegenbelasting val je je evenmin een bult.

+ Zuinig, ruim, goed uitgerust en dealeronderhouden

- Tikt de budgetgrens aan, geen garantie

Volvo S40 - 2001 - 70.000 km - € 3999

We denken even terug aan de jaren zeventig. Van suv’s of mpv’s had nog geen mens gehoord en Nederlandse gezinnen reden nog massaal in hatchbacks en sedans. Ook op vakantie. En mocht de kofferbak vol raken, dan laadde papa de tent met behulp van een imperiaal op het dak. Een stuk plastic tegen de regen eromheen en zo reed je gezellig klapperend naar je bestemming. Tegenwoordig heb je prachtige, klappervrije dakkoffers, maar wedden dat je al je spullen meestal gewoon in de kofferbak van deze Volvo S40 (daklast 100 kg) kwijt kunt? Heel zuinig of goedkoop in de wegenbelasting is deze betrouwbare Neder-Zweed niet, toch vinden we het een slimme aankoop. Want een vergelijkbare V40 heb je niet voor dit geld. Airconditioning? ABS? Airbags en cruisecontrol? Allemaal aan boord. En dat voor nog geen 4 mille, bij een meterstand van 70.000 dealeronderhouden kilometers! Je rijdt zo goed als nieuw, zonder de bijbehorende afschrijving.

+ Oud goud, dat schrijft nauwelijks meer af. Zeer nette staat

- Je hippe suv-buren kijken je schaapachtig/meewarig aan

Toyota Prius 1.8 Hybrid - 2009 - 186.972 km - € 9945

Zo’n tien jaar geleden was de bijtellingsgunstige Toyota Prius de natte droom van menig leaserijder. Tegenwoordig kan de particuliere occasionkoper er zijn voordeel mee doen. In de eerste plaats is de hybridepionier heel zuinig. Met de huidige snelheidsbeperkingen moet een verbruik van 1 op 20 geen enkel probleem zijn. In de tweede plaats scoort de Prius zeer hoge betrouwbaarheidscijfers. Dus wat is nu een verstandiger occasion dan een Toyota Prius? Een Toyota Prius met zes maanden Bovag-garantie en een volledig gedocumenteerde onderhoudshistorie! Dat mag wat kosten, want deze witte is zeker niet de goedkoopste Prius III van het land. Dankzij de Dynamic-uitrusting is-ie wel mooi compleet uitgerust. Bovendien biedt een Toyota Prius meer dan genoeg ruimte voor een gezin en is-ie op constante snelheden lekker comfortabel. Grootste nadeel van de Prius: ook katalysatordieven zijn dol op hem. Sluit daarom minimaal een WA+-verzekering af.

+ Zuinig, oerdegelijk en comfortabel

- Diefstalgevoelige katalysator

Dacia Logan MCV 0.9 Bi-Fuel - 2017 - 136.761 km - € 8950

Wie een ruime stationwagon zoekt voor zijn gezin met twee of drie kinderen en ook nog een labrador heeft, belandt algauw in de Volvo-hoek. Helaas vind je daar zelden woest aantrekkelijke koopjes. En dan hebben we het nog niet eens over de fikse maandelijkse lasten gehad. Als je niet telkens je halve maandsalaris aan je auto wilt spenderen, kun je beter op zoek naar iets anders. Maar wat dan? Simpel. Wie slim is en zijn statusgevoeligheid vaarwel durft te zeggen, gaat gewoon op zoek naar een Dacia Logan MCV. Meer kubieke decimeters per euro zijn nauwelijks te vinden. Bovendien verblijdt deze Bi-Fuel-versie je met een lage brandstofrekening; de kleine turbomotor is zuinig en lpg kost maar half zoveel als benzine. ­Verwacht geen premiummaterialen in het interieur, cruise­control en airco zijn wel gewoon aanwezig. Als je nóg meer voor­delige ruimte wilt, ga dan voor een Dacia Lodgy, de mpv van het Roemeense merk.

+ Overvloedige ruimte, lage maandlasten

- Ongeschikt voor statusgevoelige mensen

Ford B-Max 1.0 EcoBoost - 2013 - 129.945 km - € 7950

Op een enkele uitzondering na, waren mini-mpv’s nooit ­verkoophits. Daarbij had de Ford B-Max nog de pech dat hij kwam toen de mpv-rage al over was. Een eclatant succes werd de auto dan ook niet. Toch vinden we het een aan­rader, zeker dit frisse exemplaar met garantie. De grote schuif­deuren en de hoog geplaatste achterbank maken het mpv’tje tot een ideale auto voor mensen die hun kleintjes dagelijks in kinder­stoeltjes op de achterbank moeten prakken. Maar ook als de jonge mama of papa alleen reist, is de Ford B-Max een fijne kar. De besturing is veel strakker dan het suffe uiterlijk doet vermoeden en het zuinige driecilinder turbomotortje zorgt voor prettige prestaties. Van het dashboard worden we ­minder blij. Als jonge ouder ben je wel wat troep gewend, maar het rommeltje dat Ford je voorschotelt, tart ieders ­fantasie. Maar goed, als je het exterieurdesign van deze auto oké vindt, zal dat dashboard je vast worst wezen.

+ Handige schuifdeuren, zuinig en vlot. Met garantie

- Rommelig dashboard, suf uiterlijk

Wil je wat voor verstandige auto's er nog meer te koop zijn voor minder dan 10.000 euro? In Auto Review 6/2022 geven we je nog 5 suggesties.