5x de ideale auto voor het grote gezin

Aan het begin van deze eeuw was er een enorme mpv-strijd gaande op de automarkt. De verschillende merken vochten elkaar de tent uit en probeerden autokopers te verleiden met zo veel mogelijk ruimte, handige klaptafeltjes, praktische schuifdeuren en uitneembare stoelen. In het grotere segment waren auto’s als de Renault Espace en Chrysler Voyager populair, maar vooral de midi-mpv’s deden het goed. In de gemiddelde wijk struikelde je over de Renaults Scénic, Citroëns Xsara Picasso en Opels Zafira. Die laatste was een van de weinige midi-mpv’s met ­standaard zeven zitplaatsen. De Fiat Multipla en Honda FR-V hadden er zes.

Liever een suv met drie zitrijen



Mpv's zijn inmiddels uit de gratie, wat als voordeel heeft dat ze tweedehands voor gunstige prijzen te koop zijn. Zie je zo'n gezinsbusje toch niet zitten? Geen nood, je kunt ook terecht in het trendy suv-segment. Want nadat Volvo bijna twintig jaar geleden de zevenzits XC90 introduceerde, kwamen er steeds meer suv’s met ruimte voor het bovengemiddeld grote gezin: van Audi Q7 tot Mercedes R-klasse. Alleen zijn zulke giganten meestal vrij duur in het gebruik.



Ludospace of stationwagon met zeven zitplaatsen



Een voordeliger alternatief voor de groot­vervoerders onder de mama’s en papa’s is de zogenaamde ludospace. Dat zijn auto’s als de Fiat Doblò en Citroën Berlingo. Alleen zijn de versies met zeven zitplaatsen dun­gezaaid. Bovendien denkt de hele buurt dat jij in het vervolg hun pakketjes komt bezorgen. Niet getreurd; je kunt ook kiezen voor een grote stationwagon. Onder meer Volvo en Mercedes leverden modellen met een wegklapbaar kinderbankje in de bagageruimte. ­

Ga met het hele gezin proefrijden

Waar je ook voor kiest, maak er een gezinsuitje van wanneer je de auto gaat bekijken. Want de ene zes- of zevenzitter is de andere niet. In een fullsize mpv of suv heb je op de achterste zitrij redelijk wat ruimte, terwijl dat in een stationwagon of midi-mpv tegenvalt. Daar passen vaak alleen kleuters. Een ander punt van aandacht is de bagageruimte. Doorgaans blijft daar weinig van over als alle stoelen bemenst zijn. Bij autovakanties met het hele gezin zit je dus vast aan een dakkoffer of bagagekarretje. In dat geval zijn de maximale daklast (50, 75 of 100 kg?) en het trekgewicht ook van extra belang.

Volvo V70 2.4 - 2006 - 219.695 km - € 6950

Hoe oud een Volvo V70/XC70 ook is, je kunt je er altijd en overal mee vertonen. Wat dat betreft heeft-ie een streepje voor op zijn leeftijd­genoten van Duitse afkomst. Behalve dat imago van onkreukbaarheid, dragen grote Volvo’s ook een reputatie van onverwoestbaarheid met zich mee. Daardoor laten veel derde en vierde eigenaren het onderhoud verslonzen. Op den duur leidt dat altijd tot hoge kosten. Check daarom ook bij zo’n bejaarde Zweed goed of het onderhoudsboekje helemaal volgestempeld is. Zo ja, dan gaat zo’n dikke stationwagon heel lang mee. Wij zitten trouwens veel liever op de giga voorstoelen, dan op het kleine noodbankje achterin. De beenruimte op de tweede zitrij is evenmin riant. Van bagage krijgt de V70 daarentegen nooit genoeg, tenzij er koters op het klapbankje zitten. Uitblinken doet de V70 met zijn kwaliteiten als langeafstandscruiser. Niet met bloedstollende prestaties of een gunstig verbruik.

+ Keurig imago, geweldige stoelen, degelijk

- Is dat klapbankje voor de labrador? Dorstig





Citroën ID 20 Break - 1975 - 85.000 km - € 25.000

Wie de kinderen doordeweeks overal per bakfiets heen brengt, wil op zon- en feestdagen wel iets bijzonders rijden. Dat kan met deze klassieke Citroën ID 20 Break. Wat héét, de Citroën ID/DS werd op een haar na verkozen tot Auto van de Twintigste Eeuw. Onder klassiekerliefhebbers is vooral de Berline populair, maar dat maakt deze Break des te bijzonderder. Citroëns eigenzinnigheid blijkt niet alleen uit de unieke vormgeving en het onovertroffen hydropneumatische veersysteem. Ook de manier waarop de twee extra zitplaatsen zijn gerealiseerd is anders dan anders. Schuin tegenover elkaar, dwars op de rijrichting. Dat wordt lootjes trekken! Deze auto begon zijn carrière ooit als ambulance. Kennelijk in een regio met ­weinig zieken en gewonden, getuige de lage kilometerstand. Wij worden knap hebberig van deze 5 meter lange godin en zouden ons graag neervlijen in het diepblauwe meubilair. Het is geen koopje, maar je rijdt wel in een (belastingvrij) icoon.

+ Combineert zweverigheid met praktische ruimte

- Te mooi voor dagelijks vervoer





Mercedes R 500 4matic - 2007 - 181.309 km - € 13.700

Eigenlijk waren we de Mercedes R-klasse een beetje vergeten. Of misschien hadden we hem wel verdrongen ... Want zeg nu zelf, een schoonheid is het niet. Toch valt er wel iets te zeggen voor deze suv-achtige mpv (of is het een mpv-achtige suv?). Voor een fractie van de nieuwprijs krijg je een auto waarmee je een diepe indruk achterlaat op je omgeving. Dat begint al met de bijna 5 meter lange carrosserie. En het is niet eens de Lang-versie! De 19-inch wielen en de ster in de neus doen er nog een schepje bovenop. En wat dacht je van de 5,0-liter V8 met 306 pk? Heerlijk toch, al maakt-ie van deze 2100 kilo wegende mastodont geen sportwagen. De R grossiert vooral in ruimte, gerieflijkheid en luxe. Je zit op een combinatie van fluweelzacht alcantara en duimendik leer, óók als je een derderangs plekje hebt. Met de luchtvering op ‘comfort’ en de stereo op 10 rijd je in één streep naar Zuid-Spanje. Op alle tankstops na dan ...

+ Maakt op alle fronten indruk

- Geen schoonheid, hoge vaste lasten





Renault Grand Espace 3.5 V6 - 2008 - 214.107 km - € 6950

De Renault (Grand) Espace geldt als de Europese godfather van het mpv-genre. Deze Grand Espace is iets langer dan de gewone versie. Het is dan ook een ­volwaardige zevenzitter, waarin je zelfs met volledige ­bezetting aardig wat bagage kunt mee­nemen. Des­gewenst kun je de stoelen verwijderen, maar dan moet je wel over een olympische titel gewichtheffen beschikken. Met 1835 kilo is de auto zelf evenmin een lichtgewicht. Toch hoeft-ie zich niet te schamen voor zijn prestaties. Voorin ligt namelijk de vette V6-motor uit de ­Nissan 350Z! Nou ja, het basisblok dan. In de (Grand) Espace levert de zescilinder 240 pk, goed voor een honderdsprint van 8,1 seconden. Ook de wegligging is verrassend sportief voor een ‘busje’. Een extra voordeel van de Japanse motor is zijn betrouwbaarheid. Deze Espace van na de facelift (2006) is sowieso degelijker dan de modeljaren daarvoor. Wel is de automaat een beetje gevoelig, let dus op of-ie goed schakelt.

+ Volwaardige zevenzitter, vlotte presteerder

- Loodzware stoelen, vlotte drinker





Toyota Prius+ 1.8 Hybrid - 2018 - 35.168 km - € 24.900

De gepassioneerde autoliefhebber of sportieve rijder hoef je niet wakker te maken voor de Toyota Prius +, ook wel Prius Wagon genoemd. Maar wie op zoek is naar een ruime en betrouwbare zevenzitter, gaat meteen rechtop zitten als we met de ­sleutel van de Prius+ aan zijn bed staan. Wanneer we eraan toevoegen dat de hybride Japanner één van de zuinigste zevenzitters ter wereld is, wordt de sleutel ons hardhandig ontfutseld. Voor we het weten, zit de aspirant-koper achter het stuur. We snappen hem best, want de Prius+ is een extreem verstandige auto. Zelf zouden we de voorkeur geven aan een goedkoper exemplaar met een wat hogere kilometerstand. Gezien zijn oerdegelijke imago zouden we hem zelfs zonder garantie ­durven aanschaffen. Dan kan al vanaf zo’n 10.000 euro. Wat we niet aandurven, is om hem alleen WA te verzekeren. De katalysator van de Prius laat zich namelijk zo snel demon­teren, dat het dé favoriete auto onder katalysatordieven is.

+ Als nieuw, zuinig en extreem betrouwbaar

- Gááp! Diefstalgevoelige katalysator

Zit jouw favoriete zes- of zevenzitter hier niet bij? In Auto Review 10 geven we meer tips!