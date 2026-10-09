China wil vaart maken met superaccu, maar fabrikanten trappen keihard op de rem

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De solid state-batterij blijft de gemoederen bezighouden. Het is de droomaccu waar de auto-industrie op wacht. Hij kan de actieradius van elektrische auto’s verdubbelen en de laadtijden halveren. Geen wonder dat de Chinese overheid de ontwikkeling nauwgezet volgt.

In Beijing klinken steeds luidere stemmen voor grootschalige productie van de solid state-batterij in 2030. Maar LG Energy Solution uit Korea waarschuwde vorige week al dat we niet te veel hoop moeten hebben. Eerst wordt de techniek gebruikt in smartphones en pas tien jaar later op grote schaal in EV’s, verwacht CEO Robert Lee.

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Vijfjarenplan voor batterijen

De Chinese overheid laat zich niet kisten en heeft de massaproductie van vastestofbatterijen hoog op de lijst met doelstellingen voor 2030 geplaatst. Daarmee zou het land, dat nu al voorloopt met batterijtechniek, nog verder uitlopen op de concurrentie uit Europa en de VS. En berg je maar als de Chinezen zoiets in hun hoofd hebben. In een eerder vijfjarenplan (2021-2025) wilde China zijn dominante positie op het gebied van elektrische auto’s verstevigen. Et voilà: in 2025 produceerde het land 70 procent van alle EV’s ter wereld.

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Ook Chinese fabrikant sceptisch

Maar ook in China zelf is er bijval voor de scepsis van LG. CATL, de grootste accufabrikant van China, is uiterst voorzichtig met beloftes. Voordat solid state-batterijen op grote schaal in productie gaan, moeten ze goedkoper en betrouwbaarder worden. Daarvoor zijn betere materialen en nieuwe productiemethoden nodig.

De baas van CATL zei dat vastestofaccu’s nog lang niet klaar zijn voor massaproductie. Hij gaf de technologie in juni nog een 4 op een ontwikkelingsschaal van 1 tot 9, waarbij 9 betekent dat de accu’s op grote schaal geproduceerd kunnen worden.

Geduld hebben

De batterijbaas achtte de kans onwaarschijnlijk dat het nog dit decennium lukt om de solid state-batterij massaal in personenauto’s toe te passen. In 2030 zijn ze dus nog lang niet de standaard. Wel heeft CATL bevestigd dat het in 2027 wil beginnen met de productie van vastestofaccu’s in beperkte aantallen. Over vier jaar is de techniek hooguit in de topmodellen van de automerken beland. Die gaan de grote actieradius en vliegensvlugge laadtijden van solid state als dure premium aanbieden. Gewone auto’s voor het grote publiek krijgen de dure techniek pas veel later.