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Zorgen om de batterij? Volgens Zweeds accu-onderzoek moet je een EV uit dít land hebben

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Zorgen om de accu? Volgens dit grootschalige onderzoek moet je een EV uit dít land hebben

Twijfel je over de batterij van een elektrische auto, zeker als je tweedehands koopt? Dan moet je volgens dit grootschalige Zweedse onderzoek een EV hebben uit dit specifieke land.

Bij de aanschaf van een tweedehands EV is de conditie van de accu de grote vraag. De kilometerstand zegt daarbij lang niet alles, want batterijslijtage is ook afhankelijk van het gebruik.

Een test van de gezondheid van de batterij, ook wel State of Health (SOH) genoemd, brengt die conditie beter in beeld. En precies zulke tests vormen de basis van dit onderzoek. De Zweedse tweedehandsmarktplaats Carla bundelde 9.954 degradatietests uit de periode 2022 tot 2026. Alle auto's hadden ongeveer 100.000 km op de teller. De uitkomst valt positief uit, en één merkfamilie springt er duidelijk uit.

Zorgen om de accu? Volgens dit grootschalige onderzoek moet je een EV uit dít land hebben
Zorgen om de accu? Volgens dit grootschalige onderzoek moet je een EV uit dít land hebben
Zorgen om de accu? Volgens dit grootschalige onderzoek moet je een EV uit dít land hebben
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Koreaanse top drie

De drie best presterende EV's komen allemaal uit Zuid-Korea. Winnaar is de elektrische variant van de Kia Niro, waarvan de 64 kWh-accu gemiddeld 97,25 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit behoudt. Daarachter volgt de nauw verwante Hyundai Kona Electric met 97,18 procent, oftewel minder dan 3 procent verlies. Op de derde plek staat een tweede Kia, de EV6 met zijn 77,4 kWh-accu, die op 95,95 procent uitkomt.

De volledige top 20

PositieModelAccucapaciteit na 100.000 km
1Kia e-Niro - 64 kWh97,25%
2Hyundai Kona - 64 kWh97,18%
3Kia EV6 - 77,4 kWh95,95%
4Volvo XC40 Recharge - 69 kWh - CATL94,7%
5Polestar 2 - 78 kWh - CATL94,35%
6BMW i3 - 42,2 kWh93,77%
7Polestar 2 - 78 kWh - LG Chem93,53%
8Tesla Model 3 - 60,5 kWh - CATL - LFP93,34%
9Audi e-tron 50 - 71 kWh93,02%
10Audi e-tron 55 - 95 kWh92,93%
11Skoda Enyaq iV - 77 kWh92,88%
12Tesla Model 3 - 78,8 kWh - LG Chem92,83%
13Tesla Model S92,8%
14Volkswagen ID4 - 77 kWh92,77%
15Skoda Enyaq iV - 77 kWh92,6%
16Tesla Model X92,52%
17Volkswagen ID4 - 77 kWh92,27%
18Tesla Model Y - 78,8 kWh - LG Chem92,18%
19Audi Q4 e-tron - 77 kWh92,18%
20Volkswagen ID3 - 58 kWh91,79%
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Waarom juist deze modellen

Opvallend aan de top 3 is dat het relatief oude auto's zijn, terwijl je zou verwachten dat nieuwere EV's het door betere accutechniek beter doen. Een mogelijke verklaring is dat de e-Niro en de Kona Electric relatief langzaam snelladen (80 kW) en zo de vloeistofgekoelde batterij ontzien. Maar de nummer drie spreekt dat deels tegen, want de EV6 laadt met zijn 800 volt-techniek ruim drie keer zo snel en houdt toch bijna evenveel capaciteit over. 

De accu-angst valt mee

Bij de complete top 20 blijft het capaciteitsverlies onder de 10 procent, en zelfs de hekkensluiter uit deze lijst, de Volkswagen ID.3, houdt na 100.000 km nog altijd 91,79 procent over. 

Dit resultaat bevestigt wat steeds meer onderzoek laat zien: degradatie is onvermijdelijk, maar verloopt geleidelijk en slaat niet zo hard toe als bij de eerste Nissan Leaf. Wie zich zorgen maakt over de accu van zijn volgende EV, heeft op basis van deze cijfers dus minder te vrezen dan gedacht, en weet meteen welke merken hij tijdens zijn zoektocht moet aanvinken op Marktplaats.nl. 

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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