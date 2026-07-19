Zorgen om de batterij? Volgens Zweeds accu-onderzoek moet je een EV uit dít land hebben

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Twijfel je over de batterij van een elektrische auto, zeker als je tweedehands koopt? Dan moet je volgens dit grootschalige Zweedse onderzoek een EV hebben uit dit specifieke land.

Bij de aanschaf van een tweedehands EV is de conditie van de accu de grote vraag. De kilometerstand zegt daarbij lang niet alles, want batterijslijtage is ook afhankelijk van het gebruik.

Een test van de gezondheid van de batterij, ook wel State of Health (SOH) genoemd, brengt die conditie beter in beeld. En precies zulke tests vormen de basis van dit onderzoek. De Zweedse tweedehandsmarktplaats Carla bundelde 9.954 degradatietests uit de periode 2022 tot 2026. Alle auto's hadden ongeveer 100.000 km op de teller. De uitkomst valt positief uit, en één merkfamilie springt er duidelijk uit.

Koreaanse top drie

De drie best presterende EV's komen allemaal uit Zuid-Korea. Winnaar is de elektrische variant van de Kia Niro, waarvan de 64 kWh-accu gemiddeld 97,25 procent van zijn oorspronkelijke capaciteit behoudt. Daarachter volgt de nauw verwante Hyundai Kona Electric met 97,18 procent, oftewel minder dan 3 procent verlies. Op de derde plek staat een tweede Kia, de EV6 met zijn 77,4 kWh-accu, die op 95,95 procent uitkomt.

De volledige top 20

Positie Model Accucapaciteit na 100.000 km 1 Kia e-Niro - 64 kWh 97,25% 2 Hyundai Kona - 64 kWh 97,18% 3 Kia EV6 - 77,4 kWh 95,95% 4 Volvo XC40 Recharge - 69 kWh - CATL 94,7% 5 Polestar 2 - 78 kWh - CATL 94,35% 6 BMW i3 - 42,2 kWh 93,77% 7 Polestar 2 - 78 kWh - LG Chem 93,53% 8 Tesla Model 3 - 60,5 kWh - CATL - LFP 93,34% 9 Audi e-tron 50 - 71 kWh 93,02% 10 Audi e-tron 55 - 95 kWh 92,93% 11 Skoda Enyaq iV - 77 kWh 92,88% 12 Tesla Model 3 - 78,8 kWh - LG Chem 92,83% 13 Tesla Model S 92,8% 14 Volkswagen ID4 - 77 kWh 92,77% 15 Skoda Enyaq iV - 77 kWh 92,6% 16 Tesla Model X 92,52% 17 Volkswagen ID4 - 77 kWh 92,27% 18 Tesla Model Y - 78,8 kWh - LG Chem 92,18% 19 Audi Q4 e-tron - 77 kWh 92,18% 20 Volkswagen ID3 - 58 kWh 91,79%

Waarom juist deze modellen

Opvallend aan de top 3 is dat het relatief oude auto's zijn, terwijl je zou verwachten dat nieuwere EV's het door betere accutechniek beter doen. Een mogelijke verklaring is dat de e-Niro en de Kona Electric relatief langzaam snelladen (80 kW) en zo de vloeistofgekoelde batterij ontzien. Maar de nummer drie spreekt dat deels tegen, want de EV6 laadt met zijn 800 volt-techniek ruim drie keer zo snel en houdt toch bijna evenveel capaciteit over.

De accu-angst valt mee

Bij de complete top 20 blijft het capaciteitsverlies onder de 10 procent, en zelfs de hekkensluiter uit deze lijst, de Volkswagen ID.3, houdt na 100.000 km nog altijd 91,79 procent over.

Dit resultaat bevestigt wat steeds meer onderzoek laat zien: degradatie is onvermijdelijk, maar verloopt geleidelijk en slaat niet zo hard toe als bij de eerste Nissan Leaf. Wie zich zorgen maakt over de accu van zijn volgende EV, heeft op basis van deze cijfers dus minder te vrezen dan gedacht, en weet meteen welke merken hij tijdens zijn zoektocht moet aanvinken op Marktplaats.nl.