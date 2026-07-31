Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 31 (2026)

Nieuws

Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin er eens goed nieuws is voor Volkswagen, maar niet voor vakantiegangers die morgen richting het zuiden vertrekken. Goed nieuws en slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Meevaller voor Volkswagen

De Volkswagen-groep heeft het zwaar; tienduizenden ontslagen, 50 procent krimp in het modellenaanbod. Maar de nieuwe betaalbare EV’s bieden juist hoop.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

+ Top – Langer wachten op de ANWB

Op het eerste gezicht lijkt het vreemd. Terwijl minder Nederlanders deze zomer de koffers pakken, bereidt de Wegenwacht zich juist voor op de drukste zomer ooit. Hoe kan dat?

+ Top – Prijs Ioniq 3 valt mee

Niets zo persoonlijk als smaak, maar wij vinden de Hyundai Ioniq 3 een van de leukst vormgegeven auto’s van 2026. Nu is de prijs bekend. En die is lager dan verwacht ...

Hunker je naar meer autonieuws? Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

MAAK AUTO REVIEW JOUW FAVORIETE NIEUWSBRON BIJ GOOGLE

- Flop – Zeer Zwarte Zaterdag

Als je morgen richting het zuiden rijdt, wensen we je bij deze succes. Het zou namelijk zomaar kunnen dat dit dé heftigste zwarte zaterdag ooit wordt.

- Flop – Juist betalen

Je zou verwachten dat de Britse overheid blij is als mensen hun oude dieselauto verruilen voor een schone EV. Maar vanaf 2028 moeten mensen met een elektrische auto juist gaan betalen per gereden kilometer.

- Flop – Shell profiteert

Tanken is de afgelopen tijd niet goedkoper geworden, en dat heeft alles te maken met de oorlog in het Midden-Oosten. Terwijl jij meer betaalt aan de pomp, wrijft Shell zich juist in de handen.